Сплошной ужас: что показал мониторинг Нижне-Алаарчинского водохранилища в Киргизии

12:27 14.07.2023

Мария ОРЛОВА



Сплошной ужас: что показал мониторинг Нижне-Алаарчинского водохранилища



Превышение предельного уровня концентрации неорганических соединений аммония, фтора, молибдена обнаружили сотрудники "МувГрин" в Нижне-Алаарчинском водохранилище в ходе исследования. Результаты презентовал эксперт по качеству воды Медер Алиев.



О санитарных зонах забыли?



По его словам, главной причиной для проведения исследования стало нахождение в водоохранной зоне свалочного полигона, а также жилого массива "Алтын-Казык".



из презентации "МувГрин"

Фото из презентации "МувГрин". Границы санитарных защитных зон



"Всего в 500 метрах от водоема находится Бишкекский санитарный полигон. Он действует с 1972 года и был рассчитан на срок эксплуатации 10 лет - закрыть его должны были в 90-х. Спустя 50 лет на нем складировано более 28 миллионов кубометров отходов. Эти показатели растут с каждым годом. В 2014 году журнал Waste Atlas включил свалку в топ-50 самых крупных в мире. Кроме того, рядом строится новый полигон, его санитарно-защитная зона пересекается с водоохранной, что говорит о нарушении градостроительных и земельных норм", - отметил Медер Алиев.



Справка 24.kg



Нижне-Алаарчинское наливное водохранилище построено в 1965 году. Объем более 50 миллионов кубометров. Водоем орошает более 20 тысяч гектаров земли в Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области. Основное назначение объекта: ирригация, рыболовство и рекреация. Входит в перечень стратегических объектов страны, категория "Б" (важные объекты).



Эксперты хотели понять, влияет ли такое соседство на загрязнение воды, можно ли ее использовать для хозяйственно-бытовых и других нужд.



Вывод неутешительный - качество воды не соответствует нормативам.



Медер Алиев рассказал, что пробы отбирались дважды: в осенний и весенний периоды. Анализ провели в центральной лаборатории при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.



"Главная задача - изучение основных катионов и анионов и токсичных компонентов. Концентрация аммония превышала предельно допустимый уровень в осенний период в 13 раз, в весенний - в 25,9 раза", - прокомментировал он.



Наличие высокого уровня аммония, по словам эксперта, говорит о фекальном загрязнении водохранилища. Другими словами, попадания в него сточных вод.



Выводы эксперта подтвердили и в Минприроды, сообщив, что выявляли и демонтировали шесть незаконных сливных труб частных домов, с которых сточные воды сливались в коллекторно-дренажные сети. Оттуда они и попадали в водохранилище.



Вносит свой "вклад" и "Алтын-Казык", выгребные ямы которого не соответствуют требованиям. Нечистоты из них просачиваются в грунт и тоже попадают в водоем.



Фекальное загрязнение также приводит к тому, что рыба, обитающая в таком водоеме, может заразиться гельминтами. Такая ситуация наблюдается в Нижне-Алаарчинском водохранилище. Это подтверждают, как отмечают в "МувГрин", данные Института биологии НАН КР.



Также в ходе исследования выяснилось, что есть превышения предельно допустимой концентрации молибдена, фторидов, селена, в то время как содержание бериллия, ванадия железа общего, кадмия, кобальта, меди, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы, хрома общего, цинка ниже ПДК.



Фториды говорят о загрязнении техногенного характера, мы пока изучаем этот показатель.

Медер Алиев



Что делать?



Экологи полагают, что для охраны поверхностных вод от загрязнения и засорения необходимо создать водоохранные зоны, прибрежные полосы и установить специальные знаки.



"Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Строительство жилых домов в этом месте было запрещено законодательством Кыргызстана. Однако, учитывая социальную напряженность,нужно разрешить строительство и эксплуатацию жилых домов жителям "Алтын-Казык" при условии выполнения действий по защите водных объектов от загрязнений", - отмечают в организации.



В частности, привести неформальный жилой массив в соответствие с градостроительными нормами: построить децентрализованную систему водоотведения, системы для сброса сточных вод, локальные очистные сооружения и другие.



Необходимо проводить регулярные исследования и мониторинг качества воды.



В организации добавляют, что, хотя водные ресурсы являются стратегическим, жизненно важным природным ресурсом, имеющим как государственное, так и межгосударственное значение, в настоящее время в Кыргызстане отсутствуют единые национальные системы мониторинга в сфере оценки водных ресурсов, недостаточен потенциал уполномоченных ведомств по ведению мониторинга водных ресурсов, разрушена система Государственного водного кадастра, а нормативная, правовая, научно-методическая базы не соответствуют современным требованиям.