 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.07.2023
12:33  Железные дороги Узбекистана возглавил Зафар Нарзуллаев
12:28  Китайский синдром. Кокаин в Белом доме, торговая война и геополитические игры, - И.Титов
12:27  Сплошной ужас: что показал мониторинг Нижне-Алаарчинского водохранилища в Киргизии
12:25  Что будет с Прибалтикой? - Наталья Еремина
12:24  Подмосковный дворец Аллы Пугачевой предлагают переделать в Приют детям Донбасса
12:23  Почему зависимость от телефона не лучше алкоголизма
12:00  "Няшка" Канокпан Лао-Арая назначена постпредом АБР в Ташкенте

11:40  Замминцифры РФ Паршин лично взял взятку 3,5 млн рублей кэшем в ресторане. Дивный лох
11:22  Банковским омбудсменом Казахстана избран подросший г-н Нурпеисов, сынишка завотделом администрации Елбасы
10:01  Китайцы полетят на Луну с пересадками
09:54  Так что же мешает России победить на Украине? - А.Акопян
08:23  ЧВК "Вагнер" не существует и... никогда не существовало, - Путин нервно хихикает
07:50  Шаг вперед, два назад: ядерная сделка с Ираном вновь отдаляется, - К.Логинова
07:40  США против Китая: проблемы экономической войны. Кто в проигрыше? - Владимир Овчинский
07:37  "Новый" Узбекистан. Озверевший прокурор Махманов лично лупит сапогами по голове фермеров
07:29  США готовы предоставить ЦА альтернативу отношениям с Москвой и Пекином, - уверяет госдеповка Лиза Хорст
07:24  Мздоимцев – к стенке? Что можно позаимствовать из опыта Китая, - С.Гомзикова
06:12  Обращение генерала Попова - это нонсенс, скандал, опаснейший прецедент и почти мятеж, - Игорь Стрелков
00:17  Восемь тезисов о понимании Китая и российско-китайских отношений, - И.Зуенко
00:05  Путинское жевание соплей и Сталинское организационное оружие, - Максим Калашников
00:04  Триумф плутократии. О лоббистских группах американского "глубинного государства", - "Завтра"
Четверг, 13.07.2023
22:46  Глава УзбШелководства Шарипов обиделся на журналистов, разоблачивших его махинации
21:47  Представители западных стран вывозят ценнейшие произведения искусства из Киево-Печерской лавры
21:42  В Туркменистане стали задерживать нищих, так как они вредят "имиджу президента"
21:40  Племянника активиста ПИВТ в Таджикистане посадили на 6 лет за комментарий в соцсети
20:29  Считать по нашему - мы выпили немного... Спецпосланник США по Ирану Мэлли потерял совсекретные документы
20:03  В Китае падают цены. Нам бы их проблемы! - СП
17:05  Путин-Песков продолжают детский торг по "зерновой сделке". Давно не дурили? - МК
12:06  В Алматы открыли памятник Александру Невскому
12:05  В Кыргызстане усилена ответственность за самовольный захват земель
11:57  Транспортная изоляция Туркестана или Почему Туркестан не может активно включиться в туристические маршруты
11:55  Государство создает армию или армия создает государство? - А.Исэров, Ф.Лукьянов
11:52  Расширение НАТО и Япония как форпост "западного мира" в Азии, - М.Сорокин
11:51  Восточный завоз: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР
11:46  Памяти биолога Веры Запрягаевой - превратившей Душанбе в город-сад
10:59  Подал в отставку премьер Таиланда Прают Чан-Оча. В чем причина?
10:58  Кто стоит за летними беспорядками во Франции? - В.Прохватилов
10:48  Иран усомнился в прочности альянса с Россией. Тегеран возмутила позиция Москвы по островам в Персидском заливе, - НГ
09:11  Илхом Абдурахмон отправлен послом Таджикистана в Баку
09:05  В Ташкент прибыл новый китайский посол Юй Цзюнь
08:57  Кто будет президентом Казахстана в 2029 году? - М.Казначеев
08:54  Китай ударно осваивает месторождения Таджикистана и Киргизии
08:52  КазЭкономика в режиме умирания – эксперты полны пессимизма
08:20  Умер корифей казахстанской экономической мысли профессор Сайлау Байзаков
07:48  Честные рос-генералы не хотят служить под началом бездарей Шойгу и Герасимова
00:37  Кто будоражит и разобщает Центральную Азию? - Эльнура Кийизбаева
00:30  Ускользающий синтез: война злата и булата, - В.Иваненко
00:23  Турция – Россия: Запад выкручивает руки Реджепу Эрдогану, - А.Арешев
00:16  А.Маслов: Становление африканской цивилизации и африканизация мира
00:10  Умер казахстанский историк и политолог Мурат Лаумулин
00:09  Минобороны Казахстана прокомментировало скандал с особо крупным хищением (пол лярда тенге)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Сплошной ужас: что показал мониторинг Нижне-Алаарчинского водохранилища в КиргизииСплошной ужас: что показал мониторинг Нижне-Алаарчинского водохранилища в Киргизии
12:27 14.07.2023

Мария ОРЛОВА

Сплошной ужас: что показал мониторинг Нижне-Алаарчинского водохранилища

Превышение предельного уровня концентрации неорганических соединений аммония, фтора, молибдена обнаружили сотрудники "МувГрин" в Нижне-Алаарчинском водохранилище в ходе исследования. Результаты презентовал эксперт по качеству воды Медер Алиев.

О санитарных зонах забыли?

По его словам, главной причиной для проведения исследования стало нахождение в водоохранной зоне свалочного полигона, а также жилого массива "Алтын-Казык".

из презентации "МувГрин"
Фото из презентации "МувГрин". Границы санитарных защитных зон

"Всего в 500 метрах от водоема находится Бишкекский санитарный полигон. Он действует с 1972 года и был рассчитан на срок эксплуатации 10 лет - закрыть его должны были в 90-х. Спустя 50 лет на нем складировано более 28 миллионов кубометров отходов. Эти показатели растут с каждым годом. В 2014 году журнал Waste Atlas включил свалку в топ-50 самых крупных в мире. Кроме того, рядом строится новый полигон, его санитарно-защитная зона пересекается с водоохранной, что говорит о нарушении градостроительных и земельных норм", - отметил Медер Алиев.

Справка 24.kg

Нижне-Алаарчинское наливное водохранилище построено в 1965 году. Объем более 50 миллионов кубометров. Водоем орошает более 20 тысяч гектаров земли в Аламединском и Сокулукском районах Чуйской области. Основное назначение объекта: ирригация, рыболовство и рекреация. Входит в перечень стратегических объектов страны, категория "Б" (важные объекты).

Эксперты хотели понять, влияет ли такое соседство на загрязнение воды, можно ли ее использовать для хозяйственно-бытовых и других нужд.

Вывод неутешительный - качество воды не соответствует нормативам.

Медер Алиев рассказал, что пробы отбирались дважды: в осенний и весенний периоды. Анализ провели в центральной лаборатории при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

"Главная задача - изучение основных катионов и анионов и токсичных компонентов. Концентрация аммония превышала предельно допустимый уровень в осенний период в 13 раз, в весенний - в 25,9 раза", - прокомментировал он.

Наличие высокого уровня аммония, по словам эксперта, говорит о фекальном загрязнении водохранилища. Другими словами, попадания в него сточных вод.

Выводы эксперта подтвердили и в Минприроды, сообщив, что выявляли и демонтировали шесть незаконных сливных труб частных домов, с которых сточные воды сливались в коллекторно-дренажные сети. Оттуда они и попадали в водохранилище.

Вносит свой "вклад" и "Алтын-Казык", выгребные ямы которого не соответствуют требованиям. Нечистоты из них просачиваются в грунт и тоже попадают в водоем.

Фекальное загрязнение также приводит к тому, что рыба, обитающая в таком водоеме, может заразиться гельминтами. Такая ситуация наблюдается в Нижне-Алаарчинском водохранилище. Это подтверждают, как отмечают в "МувГрин", данные Института биологии НАН КР.

Также в ходе исследования выяснилось, что есть превышения предельно допустимой концентрации молибдена, фторидов, селена, в то время как содержание бериллия, ванадия железа общего, кадмия, кобальта, меди, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы, хрома общего, цинка ниже ПДК.

Фториды говорят о загрязнении техногенного характера, мы пока изучаем этот показатель.
Медер Алиев

Что делать?

Экологи полагают, что для охраны поверхностных вод от загрязнения и засорения необходимо создать водоохранные зоны, прибрежные полосы и установить специальные знаки.

"Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Строительство жилых домов в этом месте было запрещено законодательством Кыргызстана. Однако, учитывая социальную напряженность,нужно разрешить строительство и эксплуатацию жилых домов жителям "Алтын-Казык" при условии выполнения действий по защите водных объектов от загрязнений", - отмечают в организации.

В частности, привести неформальный жилой массив в соответствие с градостроительными нормами: построить децентрализованную систему водоотведения, системы для сброса сточных вод, локальные очистные сооружения и другие.

Необходимо проводить регулярные исследования и мониторинг качества воды.

В организации добавляют, что, хотя водные ресурсы являются стратегическим, жизненно важным природным ресурсом, имеющим как государственное, так и межгосударственное значение, в настоящее время в Кыргызстане отсутствуют единые национальные системы мониторинга в сфере оценки водных ресурсов, недостаточен потенциал уполномоченных ведомств по ведению мониторинга водных ресурсов, разрушена система Государственного водного кадастра, а нормативная, правовая, научно-методическая базы не соответствуют современным требованиям.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689326820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрены в Правительстве
- Экономика в режиме умирания – эксперты
- Меры по водообеспечению аграриев южных областей рассмотрены в Правительстве
- Что дает Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов – мнение политолога
- Кадровые перестановки
- В Алма-Ате состоялось открытие памятника благоверному князю Александру Невскому
- Глава Фонда "Самрук-Қазына" выступил на брифинге, посвященном первым 100 дням на посту
- Хищения в сфере образования: госаудиторы укрывали нарушения
- В ЗКО на ранней стадии пресечена деятельность финпирамиды
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  