Железные дороги Узбекистана возглавил Зафар Нарзуллаев

12:33 14.07.2023

Назначен новый глава "Узбекистон темир йуллари"



И. о. председателя правления компании "Узбекистон темир йуллари" стал Зуфар Нарзуллаев. Предыдущий руководитель компании Хуснутдин Хасилов был на днях освобожден от должности по поручению президента.



