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Железные дороги Узбекистана возглавил Зафар Нарзуллаев
12:33 14.07.2023

Назначен новый глава "Узбекистон темир йуллари"

И. о. председателя правления компании "Узбекистон темир йуллари" стал Зуфар Нарзуллаев. Предыдущий руководитель компании Хуснутдин Хасилов был на днях освобожден от должности по поручению президента.



И. о. председателя правления железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари", согласно постановлению правительства Узбекистана, стал Зуфар Гиясович Нарзуллаев. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба компании.

На этом посту он сменил Хуснутдина Хасилова, руководившего компанией с февраля 2019 года (сначала в качестве исполняющего обязанности председателя). 11 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил уволить его за недостатки в работе.

Зуфар Нарзуллаев с 1996 года работал на разных руководящих должностях в структурных подразделениях железнодорожной сферы. В 2009-2016 годах возглавлял дирекцию капитального строительства железнодорожной сферы и принимал участие в строительстве электрифицированной железной дороги "Ангрен - Пап".

В 2016-2017 годах был первым заместителем хокима Джизакской области. С 2017 года занимал должность директора инжиниринговой компании "O‘zshahar qurilish invest". В 2014 году был награжден орденом "Fidokorona mehnatlari uchun" ("За заслуги перед Отечеством").

Как мы писали, вместе с Хуснутдином Хасиловым от должностей были освобождены председатель Комитета по автодорогам Абдурахмон Абдувалиев, глава "Узсувтаъминот" Сахиб Саифназаров и заместители министров водного хозяйства и транспорта Бахтиер Камалов и Абдусамат Муминов.

Источник - Газета.uz
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