"Восстание Спартака". Русскую историю делают Герои, а не пескоструйщики

19:03 14.07.2023 "ВОССТАНИЕ СПАРТАКА": БОМБА ВЗОРВАЛАСЬ ТАМ, ГДЕ НЕ ЖДАЛИ

Обращение командующего легендарной 58-й армией генерала Попова о собственной отставке и ее причинах, опубликованное депутатом Госдумы Андреем Гурулевым, вызвало бурю восторга во вражеском стане. Там называют произошедшее демаршем и новым "бунтом генералов", проводя аналогии с выступлением Пригожина и ЧВК "Вагнер", и жаждут продолжения в виде драки за кресла и погоны, госпереворота и так далее. Мы же задаемся вопросом: а зачем это было нужно и кому, собственно, сыграло на руку?



До середины нынешней недели 58-я армия регулярно присутствовала в военных сводках исключительно как соединение, ведущее напряженные бои на Запорожском направлении, одном из самых трудных и ответственных на данный момент, где противник непрерывно атакует, пытаясь развить свое контрнаступление, по крайней мере, на отдельных участках.



Нет и не может быть никаких сомнений в героизме и военных успехах бойцов 58-й армии: они уничтожают натовскую технику, отбивают вражеские атаки, сдерживая натиск ВСУ в Работине, Васильевке, Пятихатках и других населенных пунктах, чьи названия уже стали нарицательными.



Сам командарм 58-й Иван Попов, к слову, в публичном поле появлялся крайне редко – вернее, только единожды за все время СВО: 8 июня Минобороны опубликовало комментарий генерал-майора, в котором он рассказывал о трудном ночном бое с частями группировки противника, переброшенными на "его" участок фронта из резерва.



Тем не менее, по данным наших источников, Попов, который возглавил армию в прошлом году, сменив генерал-лейтенанта Михаила Зусько, назначенного начштаба группировки войск "Запад", успел заслужить уважение подчиненных – уверенностью, грамотным руководством и умением "слышать солдат".



Оттого известие, что Иван Попов не просто отстранен от должности, а выступил с заявлением по этому поводу, раскритиковав в нем действия вышестоящего командования, вызвало мощнейший резонанс.



Что произошло? Бунт, которого не было

Об отставке генерал-майора Ивана Попова с поста командующего 58-й армией стало известно еще до того самого скандального заявления – примерно дня за два. Новость про его перевод "в распоряжение" (по сути, речь идет о снятии с должности, но без официального увольнения) просочилась в служебные чаты (да, есть такие) командиров войскового соединения.



Далее информация утекла в Сеть, но без подтверждения, как слух. Публиковать ее решились не все.



И уже в среду, 12 июля, аудиозапись с речью Попова, который носит позывной "Спартак", а потому своих бойцов называет "гладиаторами", выложил в своем ТГ-канале экс-командующий (в 2012–2016 годах) той же 58-й армией, а ныне депутат Государственной Думы Андрей Гурулев.



И произошел эффект разорвавшейся бомбы.



Потому что генерал Иван Попов озвучил несколько очень неприятных для военного руководства моментов. В частности, по его словам, он "заострил внимание на отсутствии контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях братьев от артиллерии противника, а также поднял еще ряд других проблем, высказался об этом на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко".



Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Во имя вас и во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы. ...Старшие начальники почувствовали опасность. И стремительно, за один день световой, состряпали приказ и от меня избавились. Как сказали сегодня командиры многих дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта ВСУ, но нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент,



– отметил Попов, обращаясь к офицерам.



Политических лозунгов, требований о чьей-то отставке, призывов и прочего в сообщении не было.



Более того, генерал-майор подчеркнул, что необходимо "продолжать выполнение боевой задачи – во имя тех, кто не вернется с полей сражений, разгромить противника, отразить его наступление и создать условия для последующих действий".



ИЗ ДОСЬЕ ЦАРЬГРАДА



Легендарная 58-я армия, ее боевой путь и известные военачальники



58-я армия – одно из тех немногих войсковых соединений, которое стало называться легендарным не по итогам Великой Отечественной, а за участие в боевых действия современности.



58-я армия была сформирована летом 1995-го на базе 42-го армейского корпуса, который принимал участие в ликвидации осетино-ингушского конфликта, а потом воевал в Чечне, – то есть в разгар первой Чеченской войны, где она билась с боевиками. Командовал ей тогда генерал Геннадий Трошев.



Летом 1999-го, уже под руководством Владимира Шаманова (в дальнейшем – депутат Госдумы), соединение ликвидировало (в рамках масштабной войсковой операции) прорыв террористов в Дагестан.



Затем была вторая Чеченская кампания, в ходе которой Шаманова на посту командарма, к слову, сменил нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов, который до этого был заместителем командующего 58-й армией.



В 2004-м, когда армией руководил генерал Виктор Соболев (тоже депутат Госдумы), подразделения 58-й армии участвовали в освобождении заложников в Беслане.



А дальше была пятидневная война с Грузией, в принуждении которой "к миру" участвовало это соединение под командованием генерала Анатолия Хрулева. Тогда был сделан знаменитый танковый прорыв 8 августа по Зарской дороге и Транскавказской магистрали: это была операция по освобождению Цхинвала, и противник ничего не успел предпринять, чтобы остановить продвижение колонн техники.



Позже армией руководили Андрей Картаполов (2010–2012; сейчас депутат Госдумы), Андрей Гурулев (депутат Госдумы), а также генералы, принимающие сегодня участие в СВО: Сергей Кузовлев, Евгений Никифоров, Сергей Рыжков, Михаил Зусько и, наконец, Иван Попов.



Мнение врага: "Растущая неопределенность в русской армии"

В украинских и западных СМИ и ТГ-каналах – ожидаемое ликование. Некоторые уже сравнивают обращение генерала Попова к своим офицерам с "мятежом Пригожина", разгоняя мысль едва ли не о новой попытке госпереворота (это прямо-таки навязчиво проходит по источникам Незалежной).



Крупнейшие издания более аккуратны в оценках, но намеки делают вполне соответствующие. The Guardian, например, указывает, что "заявления Попова прозвучали на фоне растущей неопределенности в российских Вооруженных силах", The Washington Post заявляет о "разногласиях внутри армии по поводу ведения боевых действий". А The New York Times пишет об обращении генерала Попова в контексте гибели на фронте другого военачальника – замкома ЮВО Олега Цокова, отмечая, что командующий 58-й армией "описал сложную ситуацию с высшим командованием" и "прицелился в начальника Генштаба Герасимова".



Вот так-то.



Собственно, подобное мы наблюдали, в большей или меньшей степени, с иными формулировками, но примерно с аналогичными акцентами, когда происходило выступление основателя "Вагнера" Евгения Пригожина. То же самое: раздрай в России, бунт генералов, гибель режима, провалы на фронте и прочее в том же духе.



"Как сообщают источники, Попов грозил обратиться лично к Путину"

Еще раз напомним – вкратце – хронологию.



По всей видимости, на минувших выходных или максимум в понедельник, 10 июля, командарм 58-й был на докладе у командующего ОГВ, начальника Генштаба Валерия Герасимова. Где, по словам самого Попова, озвучил ему проблемные вопросы.



Уже во вторник, 11 июля, по командирским чатам пошла информация (в виде слухов) об его отстранении от командования армией.



Далее – первые вбросы об отставке Попова пошли уже в медиапространстве: тоже слухи, но со ссылкой на собственные источники. Впрочем, появились некие подробности. Якобы командарм пригрозил Валерию Герасимову, что доложит о ситуации напрямую Верховному главнокомандующему – президенту Владимиру Путину.



И, наконец, в среду, 12 июля, поздно вечером депутатом Андреем Гурулевым была выложена аудиозапись обращения Попова. После чего, собственно, и началось бурное обсуждение произошедшего. Одни высказывают слова поддержки и одобряют прямолинейность командарма, другие – резко критикуют, полагая, что подобные заявления не должны появляться в публичном пространстве.



Некоторую ясность внес наутро в четверг сенатор Андрей Турчак:



Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что "депутат" Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии. А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики,



– прокомментировал ситуацию Турчак, намеренно взяв в кавычки слово "депутат" в контексте с Гурулевым.



Поправим здесь немного первого зампреда Совета Федерации: не "в чатах", а только в одном чате – для командного состава, где велась оперативная, так скажем, переписка по текущим вопросам. Оставим в стороне сейчас само наличие такого канала общения с точки зрения его защищенности от посторонних глаз, но каким-то образом аудиозапись с обращением командарма попала к депутату Андрею Гурулеву – бывшему, напомним, командующему этим соединением. И он выложил ее в открытый доступ.



Своя игра: кому и зачем был нужен "призрак мятежа"?

Итак, возвращаемся к наиглавнейшему моменту: кому и зачем нужно было появление нового "призрака мятежа" – к тому же в соединении, ведущем боевые действия на одном из самых сложных направлений (если не на самом) – Запорожском?



Иван Попов, еще в бытность полковником и командиром 33-й отдельной горной мотострелковой дивизии, куда он пришел после окончания Академии Генштаба в 2015-м (до этого служил почти все время в воинских частях СКВО, начиная с комвзвода), поставил себя военачальником, который умеет слушать и слышать подчиненных. Нормально общался с бойцами, заходил в казармы, лазал по окопам на учениях. И после отправки на спецоперацию тоже вникал в проблемы солдат, часто бывал в окопах, лично командовал ведением боев. Не паркетный, а полевой, как говорят у нас, генерал,



– поделился с Царьградом отставной офицер Северо-Кавказского (потом – Южного) военного округа.



По его словам, Попов в прошлом году получил тяжелое ранение, несколько месяцев восстанавливался, вернулся на фронт и получил назначение на должность командира 58-й армии. Причем кандидатуру его согласовывал в том числе и начальник Генштаба Валерий Герасимов, для которого, как уже упоминалось, это соединение совсем не чужое.



Мог Иван Иванович "восстать" и вывалить все, что накипело, лично Герасимову? По субординации – вряд ли. Не знаю, что его вывело из себя, если он позволил себе подобное. К тому же НГШ, и Попов это понимает не хуже других, видит картину иначе, а не применительно лишь к одной армии. Или были причины реальные, или что-то другое здесь. На войне всякое бывает, поверьте. То, что проблемы, которые он озвучил, – по контрбатарейной борьбе, артиллерийской разведке, – реально есть, отрицать глупо. Они есть. И если ситуация получается действительно критическая, то решить их можно очень оперативно, для этого существуют резервы. Но думать, что если такие вопросы не может решить начальник, командующий ОГВ, то надо обращаться лично к Главковерху, – не знаю, насколько это возможно,



– отмечает наш собеседник.



Он не исключает, однако, что генерал-майор мог сорваться на эмоциях и при других офицерах наговорить начальнику Генштаба гадостей, после которых тот потребовал написать рапорт. Либо, как вариант, тот озвучил ему принятое решение о ротации, что тоже, как известно, происходит в последнее время часто. Не согласился уходить – и возник конфликт.



Другой вопрос, почему все это вылилось в общественное пространство?



Парламентарий Андрей Гурулев с самого начала СВО выступал в качестве эксперта по событиям на фронте и вокруг него. Причем говорил толково, интересно, но какими-то "инсайдами" никогда в целом не отличался. И, к слову, когда был мятеж Пригожина, он резко осуждал его, требовал жесткого наказания.



А тут – взорвал, получается, информационное пространство. Хотя, если отставить в сторону эмоции и рассуждать здраво, в требованиях (но не в подходе к их достижению!) и основателя "Вагнера", и командарма 58-й есть общее: снабжение фронта и организация.



Но депутат опубликовал запись, которая, по сути, не предназначалась для посторонних ушей.



Надо понимать, что генерал Попов, при всем к нему уважении, ввиду своего статуса командарма не может повлиять на некоторые вещи, которые, возможно, ему кажутся несправедливыми и неправильными. А Гурулев – может. Или депутат как бывший командующий решил "подсобить" действующему командарму. Ну и получилось – как получилось. Хотелось бы услышать в этой связи объяснения самого Андрея Викторовича,



– подчеркнул источник Царьграда.



Вместе с тем не хочется верить, продолжает он, что Попов и Гурулев преследовали какие-то иные цели, действуя в интересах неких сил, которые бьются за влияние не в зоне СВО, а в столице.



Что с того?

И все же. Случилось то, что случилось. Мы очень надеемся, что в ситуации все, кому надо, предметно разберутся. И сделают выводы.



Потому что сейчас разного рода брожения и конфликты, которые к тому же становятся известны всему миру, играют исключительно против нас – против армии и России.



Мы не знаем истинных причин этого конфликта. Но сегодня в Киеве и в Белом доме банкет из-за того, что русские генералы устроили публичную, недостойную их погон грызню! Это недопустимо. Я поражен тем, что стирка грязных кальсон выносится в публичное пространство. Не покупайтесь на логику только одной стороны. Мы не знаем другой логики, из-за которой сняли Попова. Мы сейчас видим шаманские танцы пятой колонны, радость врагов, но ничего не знаем о сути конфликта,



– отметил в эфире "Первого русского" военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.



А в том, что конфликт был серьезным, сомневаться не приходится, уверен он: исходя из того, что сказал сам Попов, его сместили с должности за один день, то причины должны были быть веские, и для этого необходимо пройти непростые процедуры согласования.



Что будет, если генерал-майора Попова сейчас уберут, уволят, задвинут куда-то – без внятных объяснений? Фронт, конечно, не посыплется. На место Ивана Попова назначен генерал-лейтенант Роман Лямин, который в 2019–2020 годах был начштаба и первым замкомом 58-й армии, до этого командовал гвардейской танковой дивизией, а после – командиром 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Но моральный дух личного состава ему придется приводить в порядок, это точно.



И мы очень надеемся, что все получится. Источник - tsargrad.tv

