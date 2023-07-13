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Глава УзбШелководства Шарипов отозвал все иски против журналистов. Жена уже сушит сухари?
19:09 14.07.2023

Глава Комитета по шелководству отозвал иск против Kun.uz
Председатель Комитета по развитию шелководства Бахром Шарипов отозвал заявление в суд на Kun.uz и журналиста Шокира Шарипова. Он требовал публикации опровержения на расследование про него, извинений и компенсацию в 1 млрд сумов.

Председатель Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Бахром Шарипов отозвал судебный иск против издания Kun.uz (ООО Web Expert) и его журналиста Шокира Шарипова.

В письме от 14 июля, опубликованном блогером и юристом Хушнудбеком Худойбердиевым, Шарипов просит Учтепинский межрайонный суд по гражданским делам Ташкента оставить заявление без рассмотрения.

Рассмотрение дела планировалось на 20 июля. В пресс-службе Верховного суда Узбекистана сообщили "Газете.uz", что заседание состоится. На нем суд рассмотрит второе заявление Шарипова об отзыве иска.

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12 июня Kun.uz опубликовал расследование Шокира Шарипова "„Шелковая сеть" государственного чиновника. Сфера стала частной лавочкой?" В материале говорится, что Бахром Шарипов якобы через супругу и других родственников связан с десятком компаний, специализирующихся на производстве шерстяных волокон, шелковых и трикотажных изделий.

В материале указывается на возможный конфликт интересов с учетом того, что Бахром Шарипов возглавляет комитет, являющийся регулятором отрасли.

Глава комитета назвал сведения в статье Kun.uz безосновательными и заявил, что они опорочили и нанесли ущерб репутации его и его семьи. Он попросил суд обязать редакцию и журналиста опубликовать опровержение, публично извиниться и взыскать с них 1 млрд сумов за моральный ущерб.

На запрос "Газеты.uz" об изучении фактов в расследовании на наличие конфликта интересов в Агентстве по противодействию коррупции заявили, что представят комментарий.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689350940


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