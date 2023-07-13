 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Мирзиеев в своей инаугурационной речи гарантировал деятельность "конструктивной оппозиции"
19:46 14.07.2023

В Ташкенте на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана состоялась церемония вступления в должность переизбранного президента республики Шавката Мирзиеева, после чего глава государства выступил с инаугурационной речью, сообщает его пресс-служба.

Церемонию открыл председатель Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев, который еще раз заявил, что "выборы прошли в соответствии с обновленной Конституцией и демократическими принципами".

После этого чиновник поздравил Мирзиеева с переизбранием на высокий пост и вручил ему удостоверение президента Узбекистана.
Согласно Конституции, глава государства принес присягу: "Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности".

Затем началась инаугурационная речь Мирзиеева. Поблагодарив народ за доверие, президент рассказал о реформах, запланированных в различных сферах жизни.

Глава государства обозначил стратегические цели на следующие семь лет:

✅ совершенствование законодательной и исполнительной власти;

✅ создание компактной и эффективной системы управления;

✅ развитие социальной сферы;

✅ расширение возможностей для предпринимательства;

✅ увеличение рабочих мест и доходов населения.

По словам Мирзиеева, в Узбекистане будут шире внедрены принципы "зеленой" экономики и "зеленой" энергии. В несколько раз увеличатся объемы инвестиций в экономику страны.

Поставлена важная цель - к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта до $160 млрд.
Президент также заявил, что будет оценивать чиновников не по красивым словам, а по конкретным результатам, и уволит любого руководителя, который "не уважает законы и людей".

"Узбекистан должен стать страной, избавившейся от проблем бюрократии и коррупции", - резюмировал Мирзиеев.
В своей речи он затронул тему политических прав и свобод, уточнив, что республика продолжит вести политику демократии и открытости.

"Мы гарантируем деятельность конструктивной оппозиции, еще раз повторяю, конструктивной оппозиции, свободу слова и печати, права граждан на получение, использование и распространение информации", - заявил глава государства.
Мирзиеев завершил выступление обещанием служить родному народу по пути к славному будущему.

"Вместе с вами, со всеми соотечественниками я готов неустанно работать во имя достижения великой цели, ставшей смыслом моей жизни -построить Новый Узбекистан, фундамент Третьего Ренессанса, направив на это все свои силы и знания, опыт и потенциал", - заключил руководитель страны.
ℹ️ Досрочные выборы президента Узбекистана были объявлены после референдума по новой редакции Конституции страны, которая вступила в силу 1 мая текущего года. Среди десятков внесенных в основной закон изменений была поправка об увеличении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет.

ℹ️ 10 июля Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила итоги выборов, согласно которым победу одержал Шавкат Мирзиеев. По предварительным данным, за действующего главу государства проголосовали 87,05% избирателей. При этом явка составила 79,88%, то есть на выборах проголосовали 15 651 405 граждан из заявленных в списки 19 593 838 человек.

Источник - fergana.media
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