Южная Корея отказывается принимать Тадж-гастарбайтеров. Хлопот больше, чем пользы

19:49 14.07.2023

Почему Южная Корея не примет таджикских мигрантов?

Сайфиддин Караев,

Таджикские мигранты не вернулись из Кореи, из-за них договора о работе с Таджикистаном не будет.

Первая партия таджикских мигрантов по организованному набору в Южную Корею.



Южная Корея задерживает выделение квот для рабочих из Таджикистана. Причина – наши трудовые мигранты нарушили правила пребывания в этой стране в первом же организованном наборе…



10 октября прошлого года на основании двустороннего соглашения с властями Кореи, в эту страну отправилась первая группа таджикистанцев. Это был первый случай официальной трудовой миграции граждан Таджикистана в Республику Корея.



От итогов первой организованной поездки зависела судьба будущего соглашения о привлечении рабочей силы из Таджикистана в эту страну.



Однако, итоги оказались неутешительными для рабочих Таджикистана, больше половины из отправленных осенью трудовых мигрантов, не вернулись на родину, предпочитая трудиться нелегально.



По данным миграционной службы Минтруда, сейчас 28 работников Таджикистана находятся в Южной Корее нелегально, а это осложняет процесс заключения трудового соглашения с этой страной.



"В список иностранных государств, из которых направляется рабочая сила в Южную Корею Таджикистан не вошел. Надеемся, в ближайшие дни этот вопрос решится положительно, ведь соглашение уже подписано. Тогда и пойдет разговор о выделении квот. Если их выделят, то рабочая виза будет выдана на 1 год, а не на 6 месяцев, как в случае с Великобританией", - отметили в миграционной службе.

В эти дни Минтруда Таджикистана работает над внедрением системы разрешения найма на работу EPS (Employment Permit System) в средних и малых предприятиях в Республике Корея.



Как сообщили "Азии-Плюс" в руководстве этого ведомства, в мае этого года делегация корейских экспертов посетила Таджикистан с целью изучения миграционной системы и близко ознакомилась с деятельностью соответствующих учреждений и структур.



"Одной из сложностей и главным условием вступления корейской стороны в эту систему является возвращение граждан из Республики Корея", - отметили в в ведомстве.



В настоящее время Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана обращается к родным мигрантов-нарушителей, чтобы они призывали их вернуться на родину. Минтруда обещает, что после возвращения "граждане не будут подвергаться административным взысканиям и смогут снова выезжать в Корею".