Дефицит воды может обернуться конфликтами в Центральной Азии, - Виктория Панфилова

19:53 14.07.2023

Самый большой риск для Казахстана – потеря суверенитета

Дефицит воды может обернуться конфликтами в Центральной Азии

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу назвал главные проблемы Центральной Азии.

Министр иностранных дел Республики Казахстан (РК) Мурат Нуртлеу назвал три проблемы для Центральной Азии, которые требуют пристального внимания – это вода и окружающая среда, пограничные споры, а также ситуация в Афганистане. Есть риски для Казахстана – потеря суверенитета. Такую точку зрения высказал директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Еркин Тукумов в ходе Центральноазиатского форума по безопасности и сотрудничеству "Азия в меняющемся мире: повестка для будущего", который проходит в Астане 13–14 июля.

"В условиях роста населения и нехватки водных ресурсов их справедливое и рациональное распределение стало вопросом первостепенной важности", – заявил глава казахстанского МИД Мурат Нуртлеу. Выходом из сложившейся критической ситуации он видит создание регионального водно-энергетического консорциума. "Мы активно занимается восстановлением Аральского моря через международные фонды спасения, которые мы создали с нашими центральноазиатскими партнерами в начале 90-х годов. Мы также активно добиваемся взаимоприемлемого согласия по трансграничным рекам", – цитирует Нуртлеу Tengrinews.kz



По мнению директора КИСИ Еркина Тукумова, вопрос дефицита воды становится все более актуальным – настолько, что в будущем может привести к конфликтам. Он рассказал об угрозах в современном мире, одна из которых может исходить от климатической повестки. По его словам, воды становится все меньше. Население Астаны приближается к 2 млн человек, а дефицит воды и электричества ощущается уже сегодня. "Это не абстрактные вопросы. Климатическая повестка каждый день с нами. На днях президент Касым-Жомарт Токаев сделал выволочку администрации Астаны за то, что рост города не поспевает за природными ресурсами", – подчеркнул Тукумов, отметив, что конфликты из-за воды между соседними странами могут затрагивать и Казахстан.



Эксперт напомнил, что на границе Афганистана с Ираном произошел конфликт из-за воды. "Где гарантии, что такой же конфликт не может случиться, например, по Амударье с Таджикистаном? Амударья хотя и не протекает через Казахстан, но это же Аральское море. Это напрямую касается Кызылординской области. То есть видите, какая большая взаимосвязанность в этом есть", – обратил внимание Еркин Тукумов.



Впрочем, конфликты из-за воды, земли случались в Центральной Азии и раньше. Сегодня нерешенными остаются пограничные вопросы только между Киргизией и Таджикистаном. Казахстан на днях подписал соглашение по границам со всеми соседями. Казахстан, как сказал Марат Нуртлеу, готов поделиться с ними своим опытом. По словам официального представителя казахстанского МИД Айбека Смадиярова, "завершению процесса демаркации и делимитации границы предшествовало 100 раундов переговоров в рамках совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии". И… ни одного выстрела, тогда как на киргизско-таджикской границе периодически вспыхивают конфликты, перерастающие в масштабные боестолкновения.



Министр отметил, что обеспечение безопасности в Центральной Азии означает и установление мира и стабильности в Афганистане: "С нашей точки зрения, Афганистан нуждается в международной поддержке при центральной координирующей роли ООН. Мы уверены, что единое и, самое главное, инклюзивное афганское правительство приведет к примирению и стабильности. Достижение мира в Афганистане является важнейшей предпосылкой не только для будущего развития всей Центральной Азии, но и для стабильности как в Азии, так и в Европе. С этой целью мы предлагаем создать в Алматы региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане".



Что же касается рисков и вызовов для Казахстана, то, по мнению директора КИСИ Еркина Тукумова, страну может ожидать "потеря суверенитета", но не сегодня. "Президент начал серьезные политические реформы, но сейчас нам нужны и серьезные экономические реформы, к которым мы только начинаем приступать. А с кем их нам осуществлять? Прежде всего, я считаю, это Азия. Это Китай, это Индия. Россия – тоже Азия, можно сказать. Это Центральная Азия, наш регион. Поэтому я считаю, что в нашей внешней политике мы должны придерживаться четких прежних позиций. Это многовекторная политика, которая дает возможность оставаться вне разных конфликтов и при этом развивать наш Казахстан", – полагает Тукумов.



По мнению директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, многовекторность, которой придерживается Казахстан, – это путь к государственному перевороту. "Опора на многовекторность приведет власть и общество к катастрофе. В сегодняшнем мире нужно сделать выбор. Ошибка идет из неправильного тезиса – Казахстану нужны не реформы, а политическое и экономическое развитие, которое предполагает суверенитет. Реформы всегда требуют какого-то образца", – сказал "НГ" Кобринский. Эксперт считает, что сегодня нельзя быть одновременно сторонником и многополярного, и однополярного мира. Нельзя быть сторонником идей глобализации и сторонником суверенизации государства. Поэтому Казахстану, по его мнению, предстоит сделать выбор.



Впрочем, страны Азии рассматривают Казахстан как транзитную и стабильно развивающуюся страну. "Если до сих пор экономический рост был в западных странах, то сейчас экономическое развитие находится в Азии, где расположены ведущие страны мира. Вопрос здесь в том, насколько азиатские страны могут использовать эту возможность. В данном случае можно рационально использовать такие факторы, как расположение Казахстана в центре региона, стабильный рост валового внутреннего продукта. Кроме того, Казахстан всегда готов к открытому и свободному диалогу", – подчеркнул президент Института глобальных исследований в Нью-Дели Ашок Саджанхар. По его словам, сегодня идет тенденция к возвращению понятия "Древняя Азия".



По мнению доктора исторических и экономических наук профессора Ли Синя из Китая, Центральная Азия быстро поднимается на мировой арене в условиях непростой международной ситуации и очень острой конкуренции между глобальными игроками. В качестве примера он сравнил Центральную Азию с девушкой: "Центральная Азия – это прекрасная, симпатичная девушка, а вокруг нее – несколько хороших парней. Девушка думает, за кого ей выйти замуж. Очень важное место Центральная Азия сейчас занимает. И поэтому в каждом блоке – между Западом, Россией, Китаем и Европой – ей надо быть острожной. Если речь идет о выборе, к какому блоку присоединиться", – сказал Ли Синь.



Между тем на форуме также прозвучало предложение принять Таджикистан и Монголию в Организацию тюркских государств (ОТГ), в которую входят Турция, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия. С такой инициативой выступил директор Института внешней политики (Турция) Хусейн Багджи. Он считает, что на площадке ОТГ Душанбе и Улан-Батор смогут решать проблемы климата, населения и многие другие. "ОТГ, созданное по инициативе Турции, – это не только культурное или экономическое сотрудничество, поэтому Монголии и Таджикистану нужно стать частью организации. Наши страны сближают историческая схожесть и общность. В Центральной Азии в любом случае будут проблемы с климатом, населением и другие вызовы. Нам нужно продумать механизмы решения этих проблем", – сказал Багджи.



13.07.23