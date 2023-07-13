 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.07.2023
21:24  Холдинг USM Усманова сменил генерального директора. Оксана вместо Еркожи
21:10  В Таджикистане пытаются восстановить (заново отстроить) Худжандскую крепость
21:08  Связанного с узбекской оппозиционной партией блогера решили депортировать из России на родину
21:01  "Гнилое" закулисье "зерновой сделки"
19:53  Дефицит воды может обернуться конфликтами в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:49  Южная Корея отказывается принимать Тадж-гастарбайтеров. Хлопот больше, чем пользы
19:46  Мирзиеев в своей инаугурационной речи гарантировал деятельность "конструктивной оппозиции"

19:09  Глава УзбШелководства Шарипов отозвал все иски против журналистов. Жена уже сушит сухари?
19:03  "Восстание Спартака". Русскую историю делают Герои, а не пескоструйщики
12:33  Железные дороги Узбекистана возглавил Зафар Нарзуллаев
12:28  Китайский синдром. Кокаин в Белом доме, торговая война и геополитические игры, - И.Титов
12:27  Сплошной ужас: что показал мониторинг Нижне-Алаарчинского водохранилища в Киргизии
12:25  Что будет с Прибалтикой? - Наталья Еремина
12:24  Подмосковный дворец Аллы Пугачевой предлагают переделать в Приют детям Донбасса
12:23  Почему зависимость от телефона не лучше алкоголизма
12:00  "Няшка" Канокпан Лао-Арая назначена постпредом АБР в Ташкенте
11:40  Замминцифры РФ Паршин лично взял взятку 3,5 млн рублей кэшем в ресторане. Дивный лох
11:22  Банковским омбудсменом Казахстана избран подросший г-н Нурпеисов, сынишка завотделом администрации Елбасы
10:01  Китайцы полетят на Луну с пересадками
09:54  Так что же мешает России победить на Украине? - А.Акопян
08:23  ЧВК "Вагнер" не существует и... никогда не существовало, - Путин нервно хихикает
07:50  Шаг вперед, два назад: ядерная сделка с Ираном вновь отдаляется, - К.Логинова
07:40  США против Китая: проблемы экономической войны. Кто в проигрыше? - Владимир Овчинский
07:37  "Новый" Узбекистан. Озверевший прокурор Махманов лично лупит сапогами по голове фермеров
07:29  США готовы предоставить ЦА альтернативу отношениям с Москвой и Пекином, - уверяет госдеповка Лиза Хорст
07:24  Мздоимцев – к стенке? Что можно позаимствовать из опыта Китая, - С.Гомзикова
06:12  Обращение генерала Попова - это нонсенс, скандал, опаснейший прецедент и почти мятеж, - Игорь Стрелков
00:17  Восемь тезисов о понимании Китая и российско-китайских отношений, - И.Зуенко
00:05  Путинское жевание соплей и Сталинское организационное оружие, - Максим Калашников
00:04  Триумф плутократии. О лоббистских группах американского "глубинного государства", - "Завтра"
Четверг, 13.07.2023
22:46  Глава УзбШелководства Шарипов обиделся на журналистов, разоблачивших его махинации
21:47  Представители западных стран вывозят ценнейшие произведения искусства из Киево-Печерской лавры
21:42  В Туркменистане стали задерживать нищих, так как они вредят "имиджу президента"
21:40  Племянника активиста ПИВТ в Таджикистане посадили на 6 лет за комментарий в соцсети
20:29  Считать по нашему - мы выпили немного... Спецпосланник США по Ирану Мэлли потерял совсекретные документы
20:03  В Китае падают цены. Нам бы их проблемы! - СП
17:05  Путин-Песков продолжают детский торг по "зерновой сделке". Давно не дурили? - МК
12:06  В Алматы открыли памятник Александру Невскому
12:05  В Кыргызстане усилена ответственность за самовольный захват земель
11:57  Транспортная изоляция Туркестана или Почему Туркестан не может активно включиться в туристические маршруты
11:55  Государство создает армию или армия создает государство? - А.Исэров, Ф.Лукьянов
11:52  Расширение НАТО и Япония как форпост "западного мира" в Азии, - М.Сорокин
11:51  Восточный завоз: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР
11:46  Памяти биолога Веры Запрягаевой - превратившей Душанбе в город-сад
10:59  Подал в отставку премьер Таиланда Прают Чан-Оча. В чем причина?
10:58  Кто стоит за летними беспорядками во Франции? - В.Прохватилов
10:48  Иран усомнился в прочности альянса с Россией. Тегеран возмутила позиция Москвы по островам в Персидском заливе, - НГ
09:11  Илхом Абдурахмон отправлен послом Таджикистана в Баку
09:05  В Ташкент прибыл новый китайский посол Юй Цзюнь
08:57  Кто будет президентом Казахстана в 2029 году? - М.Казначеев
08:54  Китай ударно осваивает месторождения Таджикистана и Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Дефицит воды может обернуться конфликтами в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:53 14.07.2023

Самый большой риск для Казахстана – потеря суверенитета
Дефицит воды может обернуться конфликтами в Центральной Азии
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу назвал главные проблемы Центральной Азии.
Министр иностранных дел Республики Казахстан (РК) Мурат Нуртлеу назвал три проблемы для Центральной Азии, которые требуют пристального внимания – это вода и окружающая среда, пограничные споры, а также ситуация в Афганистане. Есть риски для Казахстана – потеря суверенитета. Такую точку зрения высказал директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Еркин Тукумов в ходе Центральноазиатского форума по безопасности и сотрудничеству "Азия в меняющемся мире: повестка для будущего", который проходит в Астане 13–14 июля.
"В условиях роста населения и нехватки водных ресурсов их справедливое и рациональное распределение стало вопросом первостепенной важности", – заявил глава казахстанского МИД Мурат Нуртлеу. Выходом из сложившейся критической ситуации он видит создание регионального водно-энергетического консорциума. "Мы активно занимается восстановлением Аральского моря через международные фонды спасения, которые мы создали с нашими центральноазиатскими партнерами в начале 90-х годов. Мы также активно добиваемся взаимоприемлемого согласия по трансграничным рекам", – цитирует Нуртлеу Tengrinews.kz

По мнению директора КИСИ Еркина Тукумова, вопрос дефицита воды становится все более актуальным – настолько, что в будущем может привести к конфликтам. Он рассказал об угрозах в современном мире, одна из которых может исходить от климатической повестки. По его словам, воды становится все меньше. Население Астаны приближается к 2 млн человек, а дефицит воды и электричества ощущается уже сегодня. "Это не абстрактные вопросы. Климатическая повестка каждый день с нами. На днях президент Касым-Жомарт Токаев сделал выволочку администрации Астаны за то, что рост города не поспевает за природными ресурсами", – подчеркнул Тукумов, отметив, что конфликты из-за воды между соседними странами могут затрагивать и Казахстан.

Эксперт напомнил, что на границе Афганистана с Ираном произошел конфликт из-за воды. "Где гарантии, что такой же конфликт не может случиться, например, по Амударье с Таджикистаном? Амударья хотя и не протекает через Казахстан, но это же Аральское море. Это напрямую касается Кызылординской области. То есть видите, какая большая взаимосвязанность в этом есть", – обратил внимание Еркин Тукумов.

Впрочем, конфликты из-за воды, земли случались в Центральной Азии и раньше. Сегодня нерешенными остаются пограничные вопросы только между Киргизией и Таджикистаном. Казахстан на днях подписал соглашение по границам со всеми соседями. Казахстан, как сказал Марат Нуртлеу, готов поделиться с ними своим опытом. По словам официального представителя казахстанского МИД Айбека Смадиярова, "завершению процесса демаркации и делимитации границы предшествовало 100 раундов переговоров в рамках совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии". И… ни одного выстрела, тогда как на киргизско-таджикской границе периодически вспыхивают конфликты, перерастающие в масштабные боестолкновения.

Министр отметил, что обеспечение безопасности в Центральной Азии означает и установление мира и стабильности в Афганистане: "С нашей точки зрения, Афганистан нуждается в международной поддержке при центральной координирующей роли ООН. Мы уверены, что единое и, самое главное, инклюзивное афганское правительство приведет к примирению и стабильности. Достижение мира в Афганистане является важнейшей предпосылкой не только для будущего развития всей Центральной Азии, но и для стабильности как в Азии, так и в Европе. С этой целью мы предлагаем создать в Алматы региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане".

Что же касается рисков и вызовов для Казахстана, то, по мнению директора КИСИ Еркина Тукумова, страну может ожидать "потеря суверенитета", но не сегодня. "Президент начал серьезные политические реформы, но сейчас нам нужны и серьезные экономические реформы, к которым мы только начинаем приступать. А с кем их нам осуществлять? Прежде всего, я считаю, это Азия. Это Китай, это Индия. Россия – тоже Азия, можно сказать. Это Центральная Азия, наш регион. Поэтому я считаю, что в нашей внешней политике мы должны придерживаться четких прежних позиций. Это многовекторная политика, которая дает возможность оставаться вне разных конфликтов и при этом развивать наш Казахстан", – полагает Тукумов.

По мнению директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, многовекторность, которой придерживается Казахстан, – это путь к государственному перевороту. "Опора на многовекторность приведет власть и общество к катастрофе. В сегодняшнем мире нужно сделать выбор. Ошибка идет из неправильного тезиса – Казахстану нужны не реформы, а политическое и экономическое развитие, которое предполагает суверенитет. Реформы всегда требуют какого-то образца", – сказал "НГ" Кобринский. Эксперт считает, что сегодня нельзя быть одновременно сторонником и многополярного, и однополярного мира. Нельзя быть сторонником идей глобализации и сторонником суверенизации государства. Поэтому Казахстану, по его мнению, предстоит сделать выбор.

Впрочем, страны Азии рассматривают Казахстан как транзитную и стабильно развивающуюся страну. "Если до сих пор экономический рост был в западных странах, то сейчас экономическое развитие находится в Азии, где расположены ведущие страны мира. Вопрос здесь в том, насколько азиатские страны могут использовать эту возможность. В данном случае можно рационально использовать такие факторы, как расположение Казахстана в центре региона, стабильный рост валового внутреннего продукта. Кроме того, Казахстан всегда готов к открытому и свободному диалогу", – подчеркнул президент Института глобальных исследований в Нью-Дели Ашок Саджанхар. По его словам, сегодня идет тенденция к возвращению понятия "Древняя Азия".

По мнению доктора исторических и экономических наук профессора Ли Синя из Китая, Центральная Азия быстро поднимается на мировой арене в условиях непростой международной ситуации и очень острой конкуренции между глобальными игроками. В качестве примера он сравнил Центральную Азию с девушкой: "Центральная Азия – это прекрасная, симпатичная девушка, а вокруг нее – несколько хороших парней. Девушка думает, за кого ей выйти замуж. Очень важное место Центральная Азия сейчас занимает. И поэтому в каждом блоке – между Западом, Россией, Китаем и Европой – ей надо быть острожной. Если речь идет о выборе, к какому блоку присоединиться", – сказал Ли Синь.

Между тем на форуме также прозвучало предложение принять Таджикистан и Монголию в Организацию тюркских государств (ОТГ), в которую входят Турция, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия. С такой инициативой выступил директор Института внешней политики (Турция) Хусейн Багджи. Он считает, что на площадке ОТГ Душанбе и Улан-Батор смогут решать проблемы климата, населения и многие другие. "ОТГ, созданное по инициативе Турции, – это не только культурное или экономическое сотрудничество, поэтому Монголии и Таджикистану нужно стать частью организации. Наши страны сближают историческая схожесть и общность. В Центральной Азии в любом случае будут проблемы с климатом, населением и другие вызовы. Нам нужно продумать механизмы решения этих проблем", – сказал Багджи.

13.07.23

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689353580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрены в Правительстве
- Экономика в режиме умирания – эксперты
- Меры по водообеспечению аграриев южных областей рассмотрены в Правительстве
- Что дает Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов – мнение политолога
- Кадровые перестановки
- В Алма-Ате состоялось открытие памятника благоверному князю Александру Невскому
- Глава Фонда "Самрук-Қазына" выступил на брифинге, посвященном первым 100 дням на посту
- Хищения в сфере образования: госаудиторы укрывали нарушения
- В ЗКО на ранней стадии пресечена деятельность финпирамиды
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  