"Гнилое" закулисье "зерновой сделки"

21:01 14.07.2023 ЗАКУЛИСЬЕ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ. ТАЙНЫЙ СГОВОР И УДУШАЮЩИЙ ПРИЕМ



Турция поддержала идею о вступлении Украины в НАТО. Притом что еще недавно наши турецкие партнеры высказывали совершенно иную позицию. Как поведет себя Анкара, если в ответ Россия откажется от зерновой сделки, которую так ждет Эрдоган?



В Вильнюсе завершился саммит лидеров стран - участниц НАТО. Комментируя итоги этой встречи в беседе с РИА Новости, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что США фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив ее в "зале бесконечного ожидания".



Наши прогнозы касательно саммита НАТО в Вильнюсе оправдали себя. Ничем, кроме очередного пропагандистского залпа, эта сходка русофобов не отличилась. Несмотря на энергичные усилия "младоевропейцев", США фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив ее в "зале бесконечного ожидания, - подчеркнул Гаврилов.



Максимум, на что может рассчитывать Киев, это военная помощь, ранее сказал он.



Среди стран, поддержавших Украину во вступлении в ряды НАТО, по данным немецкого издания Bild, были Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Румыния, Швеция, Франция и Турция, что удивительно.



Дружба Эрдогана и Зеленского



Визит украинского президента Владимира Зеленского в Турцию действительно оказался весьма продуктивным. Помимо поддержки турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, Зеленский получил в качестве "бонуса" боевиков запрещенного в России экстремистского батальона "Азов"* - Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламара, Олега Хоменко и Дениса Шлегу. Хотя по договоренности с Эрдоганом они должны были находиться в Турции до окончания СВО. Возникает вопрос: зачем это сейчас понадобилось Эрдогану?



Далее, после встречи с Зеленским Эрдоган сделал ряд заявлений, в том числе и о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Путин планирует визит в Турцию в ближайшее время. Хотя, по словам помощника главы государства Юрия Ушакова, договоренностей о каких-то конкретных сроках не было.



Турция намерена и дальше оказывать поддержку Киеву, сказал Эрдоган. И прилагать самые активные усилия для завершения украинского конфликта путем переговоров на основе международного права. И, без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО, считает турецкий президент.







Вместе с тем Анкара продолжит вести переговоры по зерновому коридору. По словам Эрдогана, он хотел бы, чтобы срок действия инициативы был продлен еще до его истечения 17 июля. И в дальнейшем эта сделка продлевалась бы минимум раз в три месяца, а лучше продлить ее на два года. Именно этот вопрос он планирует обсудить с Путиным "как с помощью телефонной дипломатии, так и очно".



У российского президента своя позиция на этот счет. По его словам, так как Запад не выполнил взятых на себя обязательств в рамках достигнутых договоренностей, то Кремль был вынужден приостановить инициативу. Россия продолжит обсуждение сделки только в том случае, если Запад выполнит все условия, которые должен был выполнить, подчеркнул Путин. А так - это игра в одни ворота.



Ведущая "Первого русского" Елена Афонина подчеркнула, что 17 июля станет ключевым днем для России, потому что в этот день завершается действие "Черноморской инициативы" - т.н. зерновой сделки. Которая, по ее словам, "крайне не выгодна для нашей страны".



Если мы принимаем решение не продлевать соглашение, то тем самым демонстрируем умение действовать в собственных интересах. Еще буквально пару дней назад в этом не было ни у кого никаких сомнений. Заявление министра иностранных дел и пресс-секретаря президента были вполне однозначными: оснований для дальнейшего продолжения "Черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет. Но сейчас ситуация, похоже, изменилась,



- отметила она.



Как на фоне этих изменений будут развиваться отношения России и Турции? Этот вопрос ведущая Царьграда обсудила с уважаемым экспертом, политологом Андреем Суздальцевым в программе "Мы в курсе".



Согласится ли Россия на сделку?



Елена Афонина: Андрей Иванович, здравствуйте. Как видите, я перечислила отнюдь не все события последнего времени. Но и их уже, наверное, достаточно для того, чтобы ответить на вопрос о том, что хотя бы приблизительно произойдет до 17 июля? И в связи с теми событиями, с атакой на российские территории С-200 и попытками вновь подорвать Крымский мост, согласимся мы на то, чтобы сделка существовала или нет?



Андрей Суздальцев: Ранее МИД назвал шесть условий, выполнение которых необходимы для продления сделки. Это касается как удобрений, так и продажи зерна, страхования и всего остального. После этого Россия дважды продлевала сделку, ничего не объясняя ни обществу, ни населению, которое настроено на то, что мы ведем СВО, мы воюем. И нам этого ничего не объясняли. Поэтому я думаю, что да, сделку могут продлить.



Невольно вспоминаются первые декреты правительства Владимира Ленина. Там был такой декрет о запрете тайной дипломатии, тайных сговоров за спиной и различного рода закулисных сделок. Некоторые пишут, что это своего рода такое предательство. Но я бы так не сказал, если бы мы все-таки знали, почему мы это делаем. Нам нужны какие-то объяснения МИД по одному, другому, третьему и так далее пунктам. То есть для чего мы пошли на продление этой сделки.



Пока же ведутся закрытые разговоры. Как вы правильно отметили, всякого рода риторика, что мы не будем продлевать, она прекратилась. И, скорее всего, нас опять душат вот этими закулисными решениями. Может быть, некоторые из этих шести пунктов мы уберем. Может, к концу года у нас будут новые аммиакопроводы в Краснодарском крае.



Далее, по всей видимости, возможны решения, связанные с переориентацией нашего зернового бизнеса. Поскольку мы торгуем зерном не через Новороссийск, а через другие порты. А зерно вывозим. И по этой причине ценность сделки для нас тоже снижается.



Есть момент, который очень раздражает. Мы прекрасно знаем украинскую проблему и 400 лет не можем ее решить. Мы прекрасно знаем турок и их внешнюю политику, еще с османских времен, но каждый раз удивляемся, когда нас нагло обманывают.



Я думаю, что мы должны были предвидеть, что после второго тура выборов в Турции расклад поменяется. И как-то это надо просчитывать. А мы почему-то рассчитываем на то, что кто-то нам будет благодарен. Не будут. Спасти нас могут только наши национальные интересы.



- Андрей Иванович, тем не менее, вот, хочется понять. Ну, ладно, те предыдущие шаги, которые делала Россия, по продлению зерновой сделки. Их можно было хоть чем-то объяснить. Говорилось о том, что дотянем до выборов в Турции, а дальше все разрешится. Сейчас-то что, Андрей Иванович?



- Вот и я к вам обращаюсь: а кто нам разъяснял? Кто сказал, что, вот, Андрей Иванович, разъяснили? Мы понимаем чисто логически. Вышел бы наш МИД и сказал: все, друзья, мы продлили! Раз, два, три… Вы нас казните, судите, но мы сделали так в интересах России. Хоть раз бы это сказано было! Мы продлевали четыре раза сделку. А ваш покорный слуга начинает сочинять, думать, объяснять: наверное, вот так, наверное, это...



Когда-нибудь закончится этот концерт? Мы что, не люди? Мы не граждане страны? Нам возьмут и объяснят нормально, что происходит вообще?



Каждый выживает как может



- Андрей Иванович, у вас-то есть объяснение, чем эти действия вызваны? И, кстати, есть конспирологическая версия о том, что Романа Абрамовича недавно заметили в Москве. Мы не знаем, правда это или нет. Но он действительно склонен к тому, чтобы как черт из табакерки выскакивать.



- У него есть конкретные интересы, связанные с деньгами, как личными, так и его коллег. Это более 12 олигархов, которые связаны с Украиной в какой-то степени. Они, в общем, заинтересованы, чтобы все закончилось миром и как можно быстрее. Это нормально.



Это та категория людей, которые зарабатывают деньги и воюют за них. Мы это понимаем - сами свое считаем, сколько у нас осталось на карточке… Это житейские дела.



Но мы должны понимать, что на этом конфликте будут зарабатывать авторитет, международную значимость и деньги все наши соседи. Начиная с Японии и Китая, заканчивая Турцией.



Турция сильно прибавила в весе. Она оказалась почти единственным хабом - газовым, энергетическим, финансовым. Кроме того, она обеспечивает экспорт и параллельный импорт, который связан с российской экономикой и оборонкой. И спокойно торгует с нами теми элементами, которые идут для оборонных целей.



Но также она торгует военной техникой, которую отправляет на Украину. И они это делают еще более безответственно, чем Швеция в годы Второй мировой войны. Швеция тогда пришла в ужас, когда Советская армия оказалась чуть ли не в Дании. Но они этим занимались. И Турция ведет себя так же, как вела себя все 400 лет, сколько мы ее знаем после завоевания Константинополя.



Да, мы с ней связаны. И разорвать с ней отношения сейчас будет очень тяжело. Мы их не восстановим. А Иран и вот этот периметр - он сам в санкциях. Есть Китай, но с ним проблемы еще те...



- Андрей Иванович, а вот мне не очень понятно. Почему мы все время боимся? Мы говорим, что не можем разорвать отношения с Турцией. Так это Турция сама с нами отношения не разорвет по одной простой причине: мы ей нужны так же, как и она нам. И когда мы видим эти, простите, наглые, вызывающие шаги, на которые идет Турция, возникает вопрос: мы что, страна третьего мира? Мы не понимаем, что окуй – это мы? Что деньги, которые Турция зарабатывает, - это тоже мы? За счет того, что украинское зерно обрастает хорошей прибылью, которую мы позволяем вывозить. А если Турция плюнет на нас и скажет: а мы все равно будем эту сделку продлевать, Россия нам не нужна! Мы что в этом случае сделаем?



- Абсолютно с вами согласен. Мы действительно связаны друг с другом. У Турции, если мы с ней разорвем отношения, тоже будут большие проблемы. Почти катастрофа. У них большие планы на нас, на российский рынок. И в этом вы совершенно правы.



Но у нашей внешней политики есть своя специфика, которой пользуются наши соседи. У меня недавно был разговор с одним дипломатом из страны Центральной Европы. Старый знакомый. И он беспокоился за размещение нашего тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он сказал, что президент Александр Лукашенко выступает и угрожает этим оружием... В общем, "попадет нам в руки Лукашенко, потому что он очень безответственный". Я говорю: "А как вы считаете?" - "А мы, вот, считаем, что не попадет! Потому что Россия - страна ответственная, Россия так не поступит безответственно". Я говорю: "Друзья мои! А вы что творите?"



Они оружие поставляют на Украину и пакостят нам. Захватывают здания. Выкидывают наших дипломатов. Это нормально? "Ну, это же мелочи!.. Мы рассчитываем, что Россия, как страна, отличающаяся верностью своим принятым решениям, она ничего этого нам в ответ не сделает". Понимаете?



Вот, ситуация, когда забрали наше здание в США. Оно принадлежало российскому посольству. Как поступала Джен Псаки, бывший пресс-секретарь Белого дома? Она говорила: "Только не вздумайте нам ответить! Это мы вас наказываем!". А вы отвечать нам не можете.



- Андрей Иванович, вы абсолютно правы! Спасибо большое!



* Запрещенная в России экстремистская группировка Источник - Царьград

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