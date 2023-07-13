Связанного с узбекской оппозиционной партией блогера решили депортировать из России на родину

21:08 14.07.2023

Лефортовский районный суд города Москвы признал узбекистанского блогера Фарходжона Умирзакова виновным в том, что он работает в России без разрешительных документов. Иностранца ждет депортация на родину, ему также запретили въезд в РФ в течение ближайших пяти лет и выписали штраф на пять тысяч рублей ($55). Об этом 14 июля сообщает "Озодлик" (узбекское бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) со ссылкой на родственников мигранта.



