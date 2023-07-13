|Связанного с узбекской оппозиционной партией блогера решили депортировать из России на родину
21:08 14.07.2023
Лефортовский районный суд города Москвы признал узбекистанского блогера Фарходжона Умирзакова виновным в том, что он работает в России без разрешительных документов. Иностранца ждет депортация на родину, ему также запретили въезд в РФ в течение ближайших пяти лет и выписали штраф на пять тысяч рублей ($55). Об этом 14 июля сообщает "Озодлик" (узбекское бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) со ссылкой на родственников мигранта.
Жена осужденного Мафтуна Умирзакова рассказала журналистам, что ее супруга (блогера, известного в соцсетях как Farhod Temirtirnoq) задержали 6 июля, когда он входил в магазин "Ашан". Подъехала машина, откуда выскочили шесть полицейских и скрутили иностранца.
Умирзаков сообщил жене, что на допросе его спрашивали о связях с оппозиционной партией "Хакикат, тараккиет ва бирдамлик" ("Правда, развитие и единство"), лидером которой является Хидирназар Аллакулов. В частности, следствие интересовалось, где голоса, которые блогер собрал для политического движения. Узбекистанец отвечал, что все отдают голоса в режиме онлайн, и эту информацию он уже отправил в Узбекистан.
На следующий день после задержания, 7 июля, состоялся суд, на котором Умирзакова признали виновным в нарушении миграционного законодательства. Хотя, по словам Мафтуны, ее муж находится в РФ законно, срок действия его регистрации истекает через полтора месяца.
Девушка добавила, что сейчас блогер содержится в камере миграционного центра "Сахарово".
Лидер "Хакикат, тараккиет ва бирдамлик" Хидирназар Аллакулов подтвердил, что Умирзаков собирал голоса для партии и активно привлекал новых сторонников из числа соотечественников, живущих в Москве и Подмосковье.
По мнению оппозиционера, преследование блогера имеет политический оттенок.
Как стало известно "Озодлику", в тот же день - 6 июля - полиция Санкт-Петербурга задержала двух сторонников оппозиционной узбекской партии. Это - уроженец Шахрисабза Шакир Джураев, работающий в России таксистом, и адвокат из Ферганы Дильдора Муминова. По данным местных активистов, иностранцы сейчас находятся в городском депортационном центре. Однако неизвестно, грозит ли этим гражданам Узбекистана депортация на родину.
О политическом объединении Аллакулова стало известно в 2021-м, поскольку оппозиционер планировал выставить свою кандидатуру на президентских выборах того года. Однако Минюст отказал в регистрации новой партии.
Название "Хакикат, тараккиет ва бирдамлик" также упоминалось в отчете Мисси БДИПЧ ОБСЕ, опубликованном в преддверии нынешних выборов - в июне текущего года.
"Представители партии сообщили о случаях запугивания в процессе сбора подписей в поддержку регистрации партии, а лидер партии [Хидирназар Аллакулов] был задержан. 15 июня Министерство юстиции отказало партии в регистрации, объявив, что из представленных 10 777 подписей только 1 439 были признаны действительными", - рассказали в Миссии, отметив, что ни одна из зарегистрированных в Узбекистане партий не является оппозиционной по отношению к политике и программам, проводимым действующим главой государства.