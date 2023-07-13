В Таджикистане пытаются восстановить (заново отстроить) Худжандскую крепость

21:10 14.07.2023

Возрождаем историю. Узнали, как идет реставрация Худжандской крепости



Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Для воссоздания этой исторической местности к работе подключены сотни мастеров и строителей.



Вот уже пятый год в центре Худжанда идет грандиозная работа по реконструкции культурно-исторического комплекса "Калъаи Хучанд" (Худжандская крепость). Именно на этом месте много веков назад располагался древний городище с красивым названием Александрия-Эсхата.







Культурно-исторический комплекс "Худжандская крепость", несомненно, станет одним из самых живописных и излюбленных мест для туристов и гостей северного Таджикистана. Для восстановления этой исторической и значимой достопримечательности задействованы около 300 человек.



Это целая группа проектировщиков, ученых, строителей и археологов. К работе подключены именитые архитекторы и мастера: художники, ремесленники, гончары, резчики.



Согласно проекту, комплекс будет состоять из музея, административного здания, стены крепости, старинных махаллей и домов Худжанда.



Также на территории будут ремесленные торговые ряды, чайханы, гостиницы, баня и другие строения.



Роспись по керамике, кундаль и майолика



Один из главных компонентов комплекса – музей истории. Над его внутренним и внешним оформлением трудятся именитые мастера со всей республики. В их работах – вся красота и самобытность традиционных видов ремесел и декоративно-прикладного искусства, которые были подзабыты и утеряны со временем.



Чтобы возродить эти древние виды изобразительного искусства, в Худжанд пригласили знатоков из Ферганской области и Самарканда.



- Из Риштана приехали мастера, которые занимаются искусством майолики – это особая технология изготовления керамики. Один из объектов комплекса выполнен на основе работ лучшего узбекского керамиста Алишера Назирова, чьи творения входят в коллекцию музеев мира, - поделился с "Азия-Плюс" Мансур Эшонов, главный инженер проекта.



Также была создана рабочая группа, которая отправилась с поездками в те города Узбекистана, где уже делаются подобные объекты.



- Сегодня вновь зарождается худжандская школа керамистов. Переняв ценный опыт узбекских коллег, наши мастера сегодня достойно продолжают это древнее традиционное ремесло, - добавляет наш собеседник.



Стены музея оформляются орнаментальной росписью "кундаль" - в переводе с фарси звучит, как "райские цветы". Такой вид рельефной росписи использовался в конце XIV - начале XV веков, но постепенно был подзабыт. До настоящего времени техникой "кундаль" владели лишь единицы отечественных мастеров.



Один из них – Иномджон Ахмедов. Мастер с многолетним стажем добровольно выразил желание поучаствовать в проекте и внести свой вклад. Он руководит командой молодых художников, которым передает свое мастерство и умение.



- В этом зале мы решили впервые совместить национальную роспись с техникой "кундаль", - рассказывает Иномджон. - Для выпуклости и рельефности узора используется специальный раствор и потом сверху оформляется красками. Такая роспись может держаться веками и с годами становится еще прекраснее.



Музей состоит из пяти залов, каждый будет оформлен в своем уникальном стиле и олицетворять историческое наследие таджиков в археологии, поэзии, архитектуре, изобразительном искусстве.



Посетители смогут увидеть творения современных скульпторов в виде статуй известных исторических деятелей и рассказывающих историю панно; насладиться работами мастеров по дереву, ганчу (гипсовые, ажурные узоры) и камню; лицезреть произведения художников и живописцев.



Центральная композиция музея – купол высотой в 30 метров, который будет покрыт изнутри узорным рельефом и росписью в бело-золотых тонах.



С внешней стороны музей будет оформлен керамической синей плиткой – майоликой, которой будут украшены и пять его куполов.



Эту керамическую плитку мастера изготавливают вручную, потом формуют, шлифуют, сушат, наносят глазурь и обжигают в печах.



Древние махалли и ремесленные мастерские



Чтобы еще больше окунуться в историю древнего Худжанда, посетители комплекса смогут прогуляться по жилому кварталу. Дома и дворы в них – не фантазия архитекторов. Для воссоздания традиционных худжандских строений из архива были запрошены планировки старинных домов.



- Нам удалось обнаружить буквально часть одного из таких древних домов, что послужило живым образцом при строительстве. Кроме этого, в одном из домов сохранился резной потолок, которому около 200 лет. Мы выкупили его у хозяина и вмонтировали в строящийся дом, - рассказывает Эшонов. – В своей работе мы используем материалы одного из лучших советских архитекторов Вероники Ворониной.



Побывав в Худжанде еще в 50-х годах, она изучила народную архитектуру северного Таджикистана, делая зарисовки и позже опубликовав книгу.



Все эти построенные традиционные дома передадут местным ремесленникам под мастерские и хостелы для туристов.



Свои изделия мастера смогут реализовывать на территории комплекса – в ремесленных рядах. Там же будут организованы мастерские по обучению молодых ремесленников, проводиться съезды ученых и археологов.



- Даже после окончания строительства комплекса, здесь будет продолжаться работа. Это место станет неким хабом для изучения нашей истории, исследования наших корней, восстановления и сохранения наследия наших предков, - отметил главный инженер проекта Эшонов.



Главная историческая достопримечательность



Целью рабочей группы, отнюдь, было не строительство очередного туристического объекта. Специалисты намерены тщательно изучить данную местность и воссоздать ее главную историческую достопримечательность.



Худжандскую крепость начали восстанавливать еще в конце 90-х. Позже на этом месте проводились археологические раскопки, которые указали на существование тут античного городского поселения.



Согласно историческим и археологическим данным, средневековый городище состоял их шахристана (резиденции правителя и знати), цитадели (крепости) и рабата (пригородных ремесленных слобод, расположенных за пределами шахристана). Город был окружен четырьмя воротами.



Уже тогда тут были развиты ремесла и наука. Через древний Худжанд проходил знаменитый Великий Шелковый путь, что позволяло развиваться духовности и экономике.



Худжандские торговцы отправляли в другие страны самые лучшие работы местных ремесленников, а сами привозили "из-за границы" последние достижения мира в цивилизации и науке.



После завоевания Худжанда русскими войсками рядом с крепостью располагалась армия Российской империи, были построены жилые бараки и конюшни.



Позже здесь обосновалась советская воинская часть. После распада СССР это место пустовало, а потом тут находилась таджикская воинская часть.



К 1999 году часть восточной стены отреставрировали. К ней примкнуло здание историко-краеведческого музея им. Камола Худжанда, где собраны предметы быта, керамика и орудия.



В 2012 году, согласно указанию президента, военные подразделения были выведены из данной местности. В течение пяти последующих лет начались подготовительные работы по реконструкции местности, в том числе, археологические раскопки.



Полученные материалы еще раз подтвердили, что Худжандская крепость является олицетворением богатой истории таджикской государственности, которая когда-то была утеряна.