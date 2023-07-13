Холдинг USM Усманова сменил генерального директора. Оксана вместо Еркожи

21:24 14.07.2023

Гендиректор холдинга USM Еркожа Акылбек ушел в отставку

Еркожа Акылбек сменил на должности гендиректора USM Ивана Стрешинского в апреле 2022 года. Новым директором холдинга назначена Оксана Горшкова



Гендиректор холдинга USM Еркожа Акылбек покинул свой пост и вышел из состава органов управления всех компаний группы, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.



"Новым главой USM назначена Оксана Горшкова. Она работает в структурах USM с момента основания группы в 2012 году. Последовательно занимала посты административного, операционного и управляющего директора USM, а также управляющего директора USM Telecom и ряда других предприятий группы", - говорится в сообщении.



В USM объяснили увольнение гендиректора личным решением Акылбека.



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USM Holdings - диверсифицированный холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В их число в том числе входят компании "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "МегаФон". Крупнейшим бенефициаром группы является миллиардер Алишер Усманов (состояние $14,4 млрд по версии Forbes).



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Еркожа Акылбек стал гендиректором USM в 2022 году, после того как свой пост покинул Иван Стрешинский. Представитель холдинга тогда сообщил РБК, что назначение Акылбека на пост гендиректора никак не связано с санкциями и планировалось ранее.



В различных структурах USM Еркожа Акылбек работал с 2020 года. С июля 2020-го по август 2021 года он был директором по внутреннему аудиту и стратегическим проектам ООО "ЮэСэМ Телеком", затем занимал должность замгендиректора по финансовому планированию, контролю и внутреннему аудиту ООО "ХК ЮэСэМ". Также Акылбек являлся членом советов директоров USM, "МегаФона", "Металлоинвеста" и компаний "Удоканская медь", Akkermann Cement и "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).