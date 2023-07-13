Эрдоган - Путину: Не приедешь - обижусь!

00:06 15.07.2023 Стоит ли президенту РФ ехать в гости к уже не раз обманувшему его лидеру страны НАТО



Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев

Камран Гасанов

Павел Фельдман



Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Турцию, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.



"Я думаю, что если Путин в этот период (имеет в виду период СВО) поедет за границу, то он приедет в Турцию", - сказал он в интервью Habertürk.



Напомним, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган за последние дни неоднократно заявил, что рассчитывает на визит российского коллеги в Турцию в августе. По его словам, он рассчитывает обсудить с ним различные темы, в том числе "зерновую сделку". При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что дата поездки президента страны Владимира Путина в Турцию еще неизвестна.



А состоится ли она вообще? Стоит ли ехать после демарша Эрдогана, отпустившего интернированных боевиков "Азова"*, одобрившего заявку Украины в НАТО и анонсировавшего строительство в этой стране предприятия по производству беспилотников? Все же хорошо было, зачем он начал провоцировать?



- Эрдоган хотел смягчения позиции американцев по отношению к нему и укрепить свое влияние на Украине, - считает политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.



- Он сделал это, понимая, что это не понравится России, но будучи уверенным, что отношения между странами от этого не пострадают, поскольку они достаточно серьезны.



Об этом, кстати, пишет турецкая пресса - Эрдоган считает, что Путин внимательно относится к его интересам в НАТО, и что Запад тоже не будет давить на Эрдогана, чтобы тот перекрыл "параллельный импорт", поэтому тут сложностей быть не должно. Так что я тут не вижу какого-то сближения Турции с НАТО или ухудшений отношений с Россией.



"СП": Так что, поездка Путина в Турцию состоится?



- Полагаю, поездка Путина осложняется не личными отношениями с турецким лидером. Тут надо учитывать, что Путин вообще сейчас мало ездит за границу. И на саммит G20 он не ездил, и на саммит БРИКС в ЮАР не факт, что поедет - это вопросы безопасности. Они могут встретиться на нейтральной территории. К примеру, где-нибудь в Средней Азии. А в Турцию Путин вряд ли поедет, скорее Эрдоган приедет в Россию.



"СП": Что за дела такие, требующие встречи? О чем вообще разговаривать?



- Тут вопрос совместных проектов, которые реализуются, и их реализация может быть подкреплена личной встречей. Ну, и для Эрдогана важно обсудить тему урегулирования конфликта на Украине.



Россия тут сохраняет самообладание, и Путин намекнул на возможность выхода из зерновой сделки, чтобы послать сигнал, что мы вообще-то не слепые и все видим. При этом Россия не будет способствовать эскалации ситуации, поскольку это не в ее экономических интересах.



- В свете последних событий приглашение посетить Анкару, адресованное Президенту РФ, звучит иезуитски, - считает доцент Академии труда и социальных отношений, кандидата политических наук Павел Фельдман.



- Эрдоган с присущим ему восточным коварством ставит Кремль перед сложной дилеммой. Принять приглашение - означает продемонстрировать слабость, а отказ может быть расценен турецкими властями как недружественный жест. Выиграв президентскую гонку, Эрдоган напитался легитимностью и получил широкое пространство для политического маневрирования. Если до выборов он стремился максимально соответствовать чаяниям консервативного электората, разделяющего антизападные ценности, то теперь он начинает заигрывать с либеральной общественностью, ориентированной на евроинтеграцию.



В преддверии очередных муниципальных выборов такое поведение оправдывается стремлением отвоевать крупнейшие города страны у оппозиции. Одновременно Эрдоган выторговывает разного рода привилегии у Вашингтона и Брюсселя. В его поведении нет ничего нового. В вопросах внешней политики он всегда был предельно прагматичен, пластичен и беспринципен.



"СП": Что есть такого в отношениях России и Турции, что требует личной встречи президентов?



- Зачастую прямые двусторонние переговоры на высшем уровне проводятся для устранения накопившихся противоречий и недомолвок, а их в отношениях между Москвой и Анкарой накопилось немало. Личная встреча двух президентов могла бы дать импульс российско-турецкому межведомственному взаимодействию и экономическому сотрудничеству. Вероятно, Эрдоган попытается заверить Путина в том, что его последние заявления и недружественные жесты не являются проявлением агрессии в отношении РФ. Пусть Кремль решает, стоит ли верить словам этого человека.



"СП": И что теперь? Путин поедет? Песков заявил, что Москва сделала выводы. И какие же выводы она сделала?



- Есть веские основания полагать, что Президент РФ в Анкару не поедет, но проведет встречу с турецким лидером по видеосвязи. Подобное решение продиктовано, прежде всего, соображениями безопасности. Современный международный контекст не благоприятствует визитам первого лица в страну НАТО, публично занимающую сторону Украины в условиях СВО. Что касается слов Пескова о "сделанных Москвой выводах", то их следует рассматривать как дежурный ответ главного пресс-секретаря страны на неудобный вопрос журналиста. Искать здесь потаенные смыслы ненужно. Строго говоря, делать выводы на основании поступающей информации - это свойство любого мыслящего человека (тем более государственного института).



"СП": А что, по-вашему, будет с зерновой сделкой? Ведь мы от нее никогда ничего не получали, только ради Эрдогана шли навстречу. Может, пришло уже время щелкнуть его по носу?



- Зерновая сделка является частью большой геополитической игры, в рамках которой осуществляется непубличный торг между Россией, Западом и ООН. Вероятно, стремление к ее очередной пролонгации обусловлено наличием неявных экономических и политических факторов. В их числе может быть неформальный вывод из-под санкций некоторых представителей российской элиты, банков, предприятий, отраслей и т. д. Разумеется, среди причин продления зерновой сделки в мае 2023 г. было желание поддержать Эрдогана в непростое для него предвыборное время. Сейчас он тоже может быть полезен Москве (например, для налаживания каналов параллельного импорта западной продукции). Так что очередная пролонгация договоренностей никого не должна удивить.



"СП": У Турции много рычагов давления на Россию, а чем можем давить мы, не нанося себе ущерба - только помидорами и туристами?



- На сегодняшний день Россия не готова идти на обострение отношений с Турцией. Между нашими странами установились отношения взаимозависимости, в которых Анкара нужна Москве гораздо больше, чем Москва Анкаре. Эрдоган действует, прекрасно отдавая себе отчет в том, что РФ отчаянно нуждается в союзниках, посредниках для обхода санкций и каналах коммуникации с Западом. В этих сферах его услуги эксклюзивны, поэтому он и позволяет себе столь одиозное поведение. Турецкий лидер последовательно реализует свой масштабный неоимперский проект. Закавказье, Средняя Азия, Крым и некоторые другие регионы РФ являются неотъемлемыми элементами данного проекта. Текущий геополитический расклад вкупе с затяжным вооруженным конфликтом на Украине полностью отвечает интересам и стратегическим приоритетом Эрдогана. Чтобы нивелировать соответствующую угрозу, России потребуется выйти на качественно новый уровень экономического и военно-политического развития. Запрет на продажу турецких помидоров или попытка надавить на Анкару через курдов - все это мелкие ситуативные меры, которые бессмысленны и бесперспективны.



Кстати, было бы неплохо на системном уровне остановить бегство капитала из нашей страны, дабы россияне наконец-то прекратили скупать недвижимость в Турции, оказывая неоценимую помощь ее экономике.



- Как уже отмечалось, на востоке есть две основные константы в политике - сила и торг, - говорит редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Применительно к султану Реджепу Эрдогану это особенно заметно. Силу он уважает, и когда был сбит наш самолет, а Россия жестко отреагировала и ввела санкции, сдал назад и извинился. Сейчас СВО пробуксовывает, боевые действия на Украине зашли в позиционный тупик, потому, получив от России выгодные экономические проекты и поддержку на выборах, Эрдоган пустился во все тяжкие. Отдал "азвоцев", которых обещал держать у себя до конца войны, выразил желание о скорейшем принятии Украины в НАТО (чего даже Джо Байден не делал), пообещал в скорейшем будущем разблокирование заявки Швеции в североатлантический альянс и уход российских миротворцев уйдут из Карабаха в 2025-ом году, а также - вишенка на торте - заявил о полной солидарности с Украиной и крымскими татарами, ведущими "борьбу за свободу".



Торг оказался удачным. Турецкого "блудного сына" НАТО радостно приняло в объятья. ЕС согласился договариваться о евроинтеграции Турции, о чем раньше и речи не было. Положительно решается вопрос о продаже Анкаре оружия, в частности, американских самолетов F16. По некоторым данным, также обещана щедрая валютная помощь от МВФ.



В такой ситуации, во-первых, Владимиру Путину, разумеется, никуда ехать не стоит. Надо Эрдогану - пусть сам приезжает с извинениями.



Во-вторых, нужна ответка по каждому пункту. За выдачу "азвоцев" и приглашение Украины в НАТО следует покончить с зерновой сделкой, которая выгодна вообще всем, кроме самой России. За "борьбу за свободу" крымских татар и поставки оружия на Украину следует провести зеркальные заявления и шаги по Рабочей партии Курдистана и курдскому ополчению. Не нравится? Заканчивай с "байрактарами" для режима Владимира Зеленского и забудь про Крым. С Карабахом сложнее, тут мы сейчас прямо ответить не можем, но есть множество косвенных путей… Когда султан увидит силу, поймет, что Россия настроена серьезно, сразу будет другой разговор.



* Организация, запрещенная в РФ Источник - СвободнаяПресса

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