Голливуд встал из-за самой большой в истории забастовки персонала - 160 тыс от актрисулек до мусорщиков

00:09 15.07.2023 Голливуд парализовало из-за самой масштабной забастовки: съемки фильмов приостановлены

Работников "фабрики грез" не устраивает оплата труда и искусственный интеллект



В ночь с 13 на 14 июля около 160 тысяч голливудских киноактеров прекратили свою работу. Звезды экрана присоединились к идущей с мая забастовке сценаристов. Для "фабрики грез" такая двойная протестная акция стала самой крупной за более чем 60 лет. Причиной недовольства стал не только вопрос оплаты труда, но и проникновение в сферу искусственного интеллекта.



Работников "фабрики грез" не устраивает оплата труда и искусственный интеллект

МИТИНГ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

ФОТО: AP

Кино- и телеиндустрия Голливуда фактически оказалась заблокирована. Актеры в ночь с четверга на пятницу присоединились к забастовке сценаристов, дав старт самой крупной забастовке в отрасли за более чем 60 лет. "Двойная стачка" обоих профсоюзов, напоминает Би-би-си, стала первой с 1960 года, когда Гильдию киноактеров (SAG) возглавил будущий президент Соединенных Штатов, а на тот момент еще актер Рональд Рейган. Сами же голливудские артисты протестовали последний раз в 1980 году – но по размаху те события с сегодняшними не сравнятся.



Причин нынешнего бунта оказалось две: профсоюз киноактеров хочет, чтобы гиганты потокового вещания согласились на более справедливое распределение прибыли и лучшие условия работы, а также хочет защитить кинозвезд от "узурпации" цифровыми копиями.



Профсоюз ищет гарантии того, что искусственный интеллект (ИИ) и сгенерированные компьютером лица и голоса не будут использоваться для замены живых актеров. Подобные опасения насчет ИИ высказываются уже не в первый раз. Так, в мае "крестный отец" искусственного интеллекта Джеффри Хинтон покинул Google, предупредив, что чат-боты вскоре могут стать умнее людей. И пока футурологи рассуждают о "восстании машин", голливудские работники уже противодействуют всеобщей цифровизации, затронувшей и сферу кино.



Также в мае американский Центр безопасности ИИ опубликовал заявление, поддержанное десятками ведущих технических специалистов. В нем утверждалось: ИИ можно использовать для создания дезинформации, которая может дестабилизировать общество. В худшем случае, говорят они, машины могут стать настолько разумными, что возьмут верх, это приведет к исчезновению человечества.



Но уже сейчас один из самых тревожащих и уже имеющий свои плоды звоночков – революция в сфере труда. В более раннем отчете инвестиционного банка Goldman Sachs говорится, что ИИ может заменить эквивалент 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью по всему миру. Этот показатель, указывается в исследовании, соответствует четверти всей работы, которую в настоящее время выполняют люди в США и Европе.



Несомненно, индустрия развлечений становится одной из главных мишеней в прицеле искусственного интеллекта. Американский режиссер Кристофер Нолан (к слову, Нолан готовит к выходу фильм "Оппенгеймер", в основу которого легла биография "отца" американской атомной бомбы физика-теоретика Роберта Оппенгеймера) в интервью Fox News отметил: "Сейчас в киноиндустрии много опасений по поводу того, как ИИ повлияет на эту сферу. Реальность такова, что он уже используется и используется годами, и он будет продолжать развиваться. Мы должны привлекать людей к ответственности за то, как они используют этот инструмент. Думаю, профсоюзы делают эту работу прямо сейчас, и это сослужит нам хорошую службу".



Но пока длится стачка, актеры не только не могут сниматься в фильмах, но и не могут даже продвигать те фильмы, которые уже сняты. В результате, например, звезды Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон и Эмили Блант покинули премьеру фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" в Лондоне в четверг вечером, когда была объявлена ​​забастовка. Нолан сказал зрителям, что они "ушли писать свои пикетные плакаты", добавив, что поддерживает актеров в этой борьбе.



Подхватили нарастающий гнев и другие знаменитости. Свою поддержку пикету выразили в социальных сетях звезда сериала "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк, Синтия Никсон из "Секса в большом городе" и ветеран Голливуда Джейми Ли Кертис.



Сам пикет начнется в пятницу утром по местному времени возле калифорнийской штаб-квартиры стриминговой платформы Netflix, а затем перейдет к Paramount, Warner Bros и Disney.



Многие требования актеров отражают требования писателей, входящих в Гильдию писателей Америки, передает The New York Times. Оба профсоюза говорят, что пытаются обеспечить прожиточный минимум для рабочих, особенно тех, кто снимает фильмы или телешоу для потоковых сервисов.



Сценаристы опасаются, что студии также будут использовать ИИ для создания сценариев. Актеры в свою очередь беспокоятся, что эта технология может быть использована для создания их цифровых копий (или что выступления могут быть изменены в цифровом виде) без оплаты или одобрения.



Голливудские актеры пригрозили начать массовую забастовку



Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP), который проводит сделки от имени голливудских компаний, заявил, что ему удалось заключить разумную сделку в трудное для индустрии время, однако, добавляется в пресс-релизе Альянса, "к сожалению, профсоюз выбрал путь, который приведет к финансовым трудностям бесчисленных тысяч людей, зависящих от отрасли".



Еще одно требование к стриминговым сервисам заключается в том, что актеры должны получать более высокий базовый оклад и остаточные выплаты, то есть выплаты актерам за повторы фильмов и программ, в которых они снимались.



Понять можно и тех, и других. С одной стороны, актеры и сценаристы действительно могут оказаться заложниками проникающего как спрут в их индустрию пресловутого искусственного интеллекта, параллельно оставив их без достаточных средств к существованию. С другой стороны, понятны и претензии продюсерского Альянса. Для фильмов, находящихся в производстве, забастовка означает, что большая часть работы станет невозможной. Даже в тех случаях, когда съемки уже завершены, актеры не смогут участвовать в повторных съемках и других важных элементах процесса создания фильма.



Телевизионные шоу, которые все еще снимаются, также в значительной степени должны быть остановлены, хотя в некоторых случаях между исполнителями и продюсерами могут быть заключены дополнительные соглашения, чтобы позволить продолжить работу.



Лучшие голливудские звезды не смогут посещать и мероприятия по продвижению новых и предстоящих релизов. В AMPTP заявили, что забастовка оказалась "определенно не тем результатом, на который мы надеялись, поскольку студии не могут работать без исполнителей, которые воплощают в жизнь наши телешоу и фильмы".



В протесте участвуют десятки тысяч актеров, которые получают значительно меньшую плату за второстепенные роли, чем их коллеги из списка лучших. "В старой модели они получали остатки в зависимости от успеха. В новой модели они не могут узнать, что происходит за кулисами, потому что стримеры не делятся информацией", – рассказала Би-би-си главный редактор Hollywood Reporter Ким Мастерс.



Выступая на собрании лидеров отрасли на курорте в Айдахо перед объявлением стачки в четверг, исполнительный директор Disney Боб Айгер сказал, что требования как актеров, так и писателей непрактичны и наносят ущерб отрасли, которая все еще восстанавливается после пандемии.



Хотя Голливуд готовился к забастовке сценаристов с начала года, отмечает "Нью-Йорк Таймс", нехарактерная решимость актеров застала врасплох руководителей высшего звена и продюсеров. Первый сигнал бедствия для студий поступил в начале июня, когда около 65 тысяч членов союза актеров проголосовали за санкционирование забастовки. Тем не менее, представители студий приступили к переговорам с оптимизмом. Однако они были ошеломлены, когда увидели список предложений от профсоюза - он насчитывал 48 страниц, что почти втрое превышает размер списка во время их последних переговоров в 2020 году.



Затем в конце июня более тысячи актеров (в том числе Мерил Стрип, Джон Легуизамо, Дженнифер Лоуренс, Констанс Ву и Бен Стиллер) подписали письмо руководству гильдии, открыто заявив, что "мы готовы нанести удар".



Теперь голливудским студиям придется вести трудовую войну на два фронта, не имея современной схемы действий, с которой можно было бы ознакомиться. Есть много открытых вопросов, в том числе могут ли актеры и сценаристы потребовать, чтобы будущие переговоры со студиями велись в тандеме.



Если забастовки затянутся до осени, выпуск блокбастеров, запланированных на следующее лето (например, "Дэдпул-3"), может быть отложен.



Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО Источник - МК

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