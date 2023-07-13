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НАТО "слило" Украину. Она истечет кровью, - генерал Скшипчак
00:12 15.07.2023

RMF FM
Польша

Генерал Скшипчак после саммита НАТО: украинцы имеют право считать себя обманутыми

НАТО ничего не может предложить Украине, заявил радио RMF FM генерал Вальдемар Скшипчак. Альянс обрекает ее на продолжение конфликта и медленную агонию, потому что она будет истекать кровью. Скоро русские начнут наступление на Украину, предупреждает военный.

12 июля завершился двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе. Комментируя данное событие, генерал Вальдемар Скшипчак указал на то, что еще полгода назад украинцы "возлагали очень большие надежды на выработку какого-то решения, которое удовлетворило бы их ожидания и позволило рассчитывать на получение от Североатлантического альянса гарантий безопасности".



"На данный момент трудно сказать какие это могут быть гарантии, как мы видим, у НАТО нет никаких идей относительно каких-либо действий в интересах Украины, кроме поддержки боеприпасами, танками, пушками, самолетами. То есть это все то же самое, чем альянс занимался до сих пор, никаких перспектив при этом для Украины, кроме бесконечных военных действий, он не нарисовал; да, у нее может быть миллион танков, миллион пушек, сто миллионов боеприпасов, но у нее нет столько миллионов солдат, чтобы все это обслуживать. У русских есть людские ресурсы, у Украины они все более ограничены. Этот конфликт должен продолжаться, с этим все теперь понятно. Поскольку не было сделано ничего, что могло бы дать украинцам надежду на то, что им кто-то поможет, значит НАТО тем самым подтверждает, что этот конфликт должен продолжаться. Речи о введении в действие статьи 5 не идет. Значит, нам остается только наблюдать, как Украина истекает кровью, сражаясь на наших танках и стреляя нашими боеприпасами из наших пушек?", – размышляет генерал Скшипчак.

Он подчеркнул, что "эта Украина когда-нибудь иссякнет". "Мы обрекаем ее, НАТО обрекает ее на продолжение конфликта, она должна воевать, и, по сути, мы ничего больше не можем ей предложить. Что это значит? Это означает, что мы обрекаем ее на медленную агонию, потому что она будет кровоточить, она будет истекать кровью, осенью русские в значительной степени восстановят свой потенциал, и осенью роли поменяются. Теперь уже русские начнут наступление на Украину. Это мое предупреждение", – сказал генерал Скшипчак польским СМИ.

По его мнению, "украинцы имеют право чувствовать себя обманутыми". "Им много обещали и, обнадеженные этими посулами, украинцы много наобещали сами себе. А оказалось, что все это ничего не стоит, нет ничего, что могло бы вселить хоть какую-то надежду на то, что что-то в ближайшее время произойдет", – отметил он.

По его словам, члены НАТО "объявили об успехе и сосредоточились на вступлении в НАТО Финляндии и Швеции".

"Это не напугало Путина, потому что Путин привык к появлению новых членов НАТО, примером чего является Польша. Тогда разогнали волну в СМИ, в российской пропаганде, и на этом все закончилось. То же самое произойдет и с Финляндией и со Швецией. Путин сейчас сосредоточен в основном на Украине, и отсутствие декларации о каких-либо обязательствах, которые могли бы изменить положение Украины, успокоили Путина, ему ничего не угрожает, то есть он может продолжать этот конфликт, истощать Украину, продолжать восстанавливать свои вооруженные силы, которые осенью будут представлять угрозу для Украины. Что мы тогда будем делать?", – спрашивает генерал Скшипчак.

Он отметил, что "очень удивлен отсутствием решений со стороны НАТО, отсутствием каких-либо идей, которые могли бы на данный момент обеспечить Украине какие-то гарантии". "Они умирают, они воюют, Украина истекает кровью и будет истекать дальше. Что мы сделали для Украины, кроме обещаний и того, что наши политики туда ездят? Ничего", – оценил ситуацию генерал.

Он сравнил ситуацию с Украиной с Польшей в 1939 году. "Они сейчас чувствуют себя одинокими, как мы в 1939 году, когда Франция и Великобритания якобы объявили Германии войну, когда они вели так называемую „странную войну". Украина, к сожалению, одинока. Мне противно слышать речи политиков, они говорят все это, хотя прекрасно знают, какую цену платят украинцы. Сколько крови им еще нужно пролить, чтобы эти политики были довольны? Их слова ничего не стоят", – подчеркнул он.

"Я был убежден, что НАТО предпримет какие-то шаги, главным образом, политического характера, которые создали бы какие-то условия для того, чтобы Украина могла рассчитывать не только на поддержку в виде предоставленных им танков и пушек, но и в виде конкретных действий, которые обеспечили бы Украине безопасное небо, привели бы к тому, что бассейн Черного моря стал бы местом, где российскому Черноморскому флоту не позволили бы свободно действовать, поскольку использование кораблей Черноморского флота было бы запрещено. Но де-факто не было сделано ничего, что могло бы гарантировать безопасность Украины, а ведь если бы у нее было безопасное небо, то русские не могли бы безнаказанно убивать украинцев – авиаударами, ракетами и т.д. Они будут продолжать убивать их, причем с согласия политиков НАТО, у которых нет на этот счет никаких идей. Это трагедия и страшная травма", – сказал генерал Скшипчак.

Страны альянса в принятом 11 июля коммюнике подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО. Они также признали, что путь Украины в НАТО больше не требует выполнения Плана действий по членству. Лидеры альянса также решили, что НАТО создаст три региональных плана обороны на случай нападения на его членов в Европе: один для севера континента, другой для юга, а третий для стран восточного фланга, включая Польшу.

Источник - ИноСМИ
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