НАТО "слило" Украину. Она истечет кровью, - генерал Скшипчак

00:12 15.07.2023

RMF FM

Польша



Генерал Скшипчак после саммита НАТО: украинцы имеют право считать себя обманутыми



НАТО ничего не может предложить Украине, заявил радио RMF FM генерал Вальдемар Скшипчак. Альянс обрекает ее на продолжение конфликта и медленную агонию, потому что она будет истекать кровью. Скоро русские начнут наступление на Украину, предупреждает военный.



12 июля завершился двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе. Комментируя данное событие, генерал Вальдемар Скшипчак указал на то, что еще полгода назад украинцы "возлагали очень большие надежды на выработку какого-то решения, которое удовлетворило бы их ожидания и позволило рассчитывать на получение от Североатлантического альянса гарантий безопасности".



