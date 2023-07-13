Военно-политические аспекты эволюции ближневосточной стратегии Китая, - Лариса Шашок

00:16 15.07.2023 Пекин может стать новым кумиром стран Персидского залива



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ.



Последние два десятилетия Китайская Народная Республика (КНР) последовательно расширяет географию своих национальных интересов. Показательно в этом плане понятие "глобальное добрососедство", активно используемое в китайской политической науке и практике с середины нулевых годов наряду с уже ставшим традиционным понятием "пояс добрососедства" (под ним подразумеваются отношения с сопредельными странами). Параллельно с этим расширением происходит внедрение в общественное сознание психологии "великой державы" и идеи "великого возрождения китайской нации".



МИРНАЯ КИТАЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ



Для того чтобы избежать чрезмерной зависимости от США, страны Персидского залива (СПЗ) укрепляют национальный военный потенциал и агрессивно диверсифицируют свои экономические и военные связи с Китаем. В долгосрочной перспективе это может подтолкнуть некоторые арабские страны Залива к укреплению сотрудничества с китайской стороной в сфере безопасности и к размещению на своей территории военных объектов КНР, включая военно-морские базы (ВМБ).



Китайская Народная Республика, обладающая высоким экономическим потенциалом, играет все более стратегически важную роль для стран Залива. В последние годы сфера интересов китайской стороны в Персидском заливе расширилась – от узкой направленности на торговлю углеводородами до широкомасштабных инвестиций в энергетику, промышленность, финансы, транспорт, связь и прорывные технологии.



Китай также становится все более важным участником программ экономической диверсификации стран Персидского залива. Объем двусторонней торговли между Китаем и странами Залива достиг 163 млрд долл. и в ближайшие годы будет расти и дальше. В настоящее время Китай является главным экономическим партнером стран Персидского залива и крупнейшим торговым партнером Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.



ВОЕННАЯ МОЩЬ КИТАЯ



Руководители стран Залива осознают, что экономический рост КНР сопровождается увеличением военной мощи Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что в перспективе позволит китайской стороне проводить более решительную политику в регионе для достижения своих стратегических целей. Кроме того, несмотря на свои усилия по диверсификации источников нефти, Китай остается зависимым от Ближнего Востока и Африки в отношении примерно двух третей своего общего импорта.



Китайская сторона продолжает полагаться на морские линии связи, такие как Баб-эль-Мандебский пролив, Южно-Китайское море, Ормузский пролив, Малаккский пролив и Суэцкий канал для большей части своей торговли и импорта энергоносителей. Кроме того, проекты, связанные с постконфликтным восстановлением в других странах Ближнего Востока, таких как Ирак, Ливия, Сирия и Йемен, могут в конечном итоге стоить сотни миллиардов долларов. И именно китайские предприятия имеют возможность выиграть значительную долю этих контрактов.



Растущая экономическая и военная мощь Китая, а также его постоянное место в Совете Безопасности ООН гарантируют, что его глобальное влияние со временем будет только возрастать. В связи с этим страны Залива рассматривают КНР как важный источник политической поддержки – особенно когда они приступают к программам диверсификации и избирательным экономическим реформам, одновременно противодействуя давлению Запада по таким вопросам, как права человека и демократизация.



Китай в целом воздерживается от прямого участия в спорах в странах Ближнего Востока. Он установил хорошие связи с руководством всех государств региона. За счет этого экспорт китайского оружия СПЗ ежегодно растет.



В настоящее время китайские беспилотные летательные аппараты производятся в Саудовской Аравии и используются в Египте и Ираке для борьбы с терроризмом. Кроме того, китайская сторона направила около тысячи военнослужащих на свою первую зарубежную военную базу в Джибути для выполнения задач по борьбе с пиратством. КНР уже направила конвойные флотилии в Сомали и прилегающие воды для обеспечения безопасности в Красном и Аравийском морях. Растет деятельность Китая и в рамках миротворческих миссий ООН.



Кроме того, китайские военные участвовали в операциях, одобренных Советом Безопасности ООН. Например, корабли военно-морских сил НОАК сопровождали суда ООН, перевозившие химическое оружие из Сирии для уничтожения на Кипре. Китай неоднократно развертывал свои Вооруженные силы для поддержки эвакуации китайских граждан из стран Ближнего Востока, таких как Ливан, Ливия и Йемен.



Китайские инвесторы со своей стороны не используют западные и местные охранные предприятия для обеспечения безопасности проектов и защиты специалистов, а прибегают к услугам национальных частных военных компаний (ЧВК). В настоящее время на Ближнем Востоке наращивают свое присутствие такие китайские компании, как подконтрольная вооруженной народной милиции КНР "Snow Leopard", а также "Tianjiao Tewei (GSA)" и "Huaxing ZhongAn".



При этом руководство арабских государств региона обеспокоено политикой Китая в отношении Ирана, особенно военным сотрудничеством между двумя странами. Тем не менее китайская сторона проявила осторожный подход к Тегерану, несмотря на свою поддержку "ядерной сделки" с Ираном. Все экономические показатели свидетельствуют, что Китай не инвестировал значительные средства в Иран – несмотря на заявления Тегерана об обратном. Кроме того, большинство китайских военных производителей воздерживаются от передачи технологий иранским компаниям.



СТРАНЫ ЗАЛИВА МЕЖДУ КНР И США



Следует отметить, что при значительном снижении геополитического и военного потенциала США и невозможности обеспечить защиту стран Персидского залива из-за разработки Ираном ядерного оружия такие государства, как Саудовская Аравия, могут начать свои собственные ядерные программы или приобретут усовершенствованные баллистические ракеты. В этом случае именно КНР может оказать им соответствующую военно-техническую и технологическую помощь, став тем самым ключевым гарантом безопасности на Ближнем Востоке.



Поскольку страны Залива стремятся получить экономические и политические выгоды от возросшей роли Китая в регионе, руководства этих государств в краткосрочной перспективе намерены сохранять баланс между отношениями с Китаем и со своим давним союзником – США.



Пока у Китая нет военных и материально-технических возможностей, чтобы обеспечить альтернативу американскому "зонтику безопасности" в Персидском заливе. Но в будущем они появятся. Пентагон разместил в регионе десятки тысяч военнослужащих. Американские военные базы есть во многих СПЗ, а также в Афганистане, Ираке, Иордании, Турции и Сирии. С точки зрения руководства и элит богатых арабских государств уровень безопасности, обеспечиваемый военными США, несмотря на растущую неопределенность в отношениях с ними, в краткосрочной перспективе останется решающим для поддержания мира и стабильности в Персидском заливе.



Для обеспечения сбалансированных отношений с КНР и США руководство СПЗ ограничивает поддержку расширения военного присутствия китайских военных в регионе. Так, несмотря на то что Китай является основным рынком для экспорта оманской нефти и планирует стать крупнейшим инвестором в его порт Дукм, оманская сторона предоставила американским военным доступ к объектам как в том же Дукме, так и в еще одном порту – Салале. Кроме того, Саудовская Аравия и ОАЭ являются одними из немногих стран, которые приобрели у США ракетные комплексы "Пэтриот".



МОРСКИЕ ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ



Уже будучи крупнейшим в мире потребителем энергии, Китай будет все больше зависеть от импорта нефти и газа, поскольку его экономика может продолжить расти в ближайшие десятилетия. При этом более половины этого объема приходилось только на Саудовскую Аравию.



В свою очередь, сотрудничество Объединенных Арабских Эмиратов с Китаем носит в основном экономический характер еще и потому, что страна стремится стать главным торговым хабом для китайской инициативы "Экономический пояс Нового Шелкового пути" (ЭПНШП) Так, около 60% европейской и африканской торговли Китая проходит именно через ОАЭ.



Таким образом, два самых влиятельных государства Персидского залива – Саудовская Аравия и ОАЭ – останутся базовыми партнерами экономической политики Китая на Ближнем Востоке.



Экономические интересы стран Залива и Китая также сходятся в более широком географическом регионе. Растущее внимание китайской стороны к Красному морю может повлечь за собой дальнейшие попытки сформировать выгодную для Саудовской Аравии морскую торговлю в этом районе и в западной части Индийского океана. Кроме того, агрессивная экономическая политика КНР совпадает с планами Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии по строительству новых портов и увеличению мощностей существующих в регионе.



Эти планы подтверждаются стремлением ОАЭ активно инвестировать в ЭПНШП, особенно в Африканский Рог, и тем самым сохранять свое лидирующее экономическое положение в регионе. Хотя Эмираты стремятся привлечь китайские инвестиции, они также опасаются расширения китайских компаний в портах региона, что может поставить под угрозу статус Дубая как регионального торгового центра.



АМЕРИКАНЦЫ НИКУДА НЕ УХОДЯТ



По мнению западных экспертов, в краткосрочной перспективе КНР не сможет в полном объеме заменить США в качестве ключевого союзника СПЗ. А вот в долгосрочном плане ситуация может измениться радикальным образом. Многое будет зависеть от того, сумеет ли Пекин развить несомненные успехи своей ближневосточной политики последнего времени. Факторы препятствующие этому следующие.



Во-первых, конфликтогенный потенциал самого Ближнего Востока объективно затрудняет политику любого внерегионального актора.



Во-вторых, это воздействие "американского фактора". Нельзя отрицать, что влияние Вашингтона на Ближнем Востоке несколько снизилось, однако он по-прежнему остается наиболее заметным игроком на "ближневосточной шахматной доске".



В-третьих, еще одним фактором, в какой-то степени затрудняющим проникновение Китая на Ближний Восток, выступает невысокий интерес китайцев к исламской культуре.



В-четвертых, ближневосточная политика КНР строится на принципах невмешательства и нейтральности. Именно в этой плоскости кроются ключевые отличия китайской внешней политики от американской и даже от российской.



Представляется возможным сделать вывод, что государственное и военное руководство Китая активно и последовательно расширяет свое влияние на Ближнем Востоке, используя для этого миротворческие миссии ООН, производство и экспорт оружия, а также укрепление торгово-энергетических связей с государствами региона.



13.07.23 Источник - НГ

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