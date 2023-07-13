В Узбе разворовали... Академию хореографии

09:12 15.07.2023

Генпрокуратура: в Академии хореографии расхищались бюджетные средства, создана основа для коррупционных факторов

По итогам изучения деятельности Государственной академии хореографии возбуждено уголовное дело.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, при изучении деятельности Академии установлено отсутствие прозрачности при приеме в вуз, что создало основу для коррупционных факторов.



В частности :



- вопреки требованиям нормативных документов за месяц до начала приема в Академию не оповещалась общественность;



- результаты творческих экзаменов 496 абитуриентов не записывались на видео;



- практические работы 52 абитуриентов оценивались приемной комиссией без необходимой шифровки и конфиденциальности.



Кроме того, 22 преподавателям были приписаны часы, за которые незаконно выплачено 319 млн сумов и 154 млн выплачено за на самом деле не проведенные занятия.



Путем фальсификации документов, семерым фактически не работавшим работникам выплачено 270 млн сумов, 6 работникам, не исполнявшим возложенные обязанности, выплачено 107 млн ​​сумов, тем самым расхищены бюджетные средства.



Материально ответственными лицами допущена недостача товаров и материальных ценностей в размере 76 млн сумов.



По информации Генеральной прокуратуры, в связи с выявленными нарушениями законодательства возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся следственные действия.