В Стокгольме хотят публично сжечь свиток Торы. Перед израильским посольством

09:20 15.07.2023

Израиль возмущен позицией Стокгольма: Жечь Тору отратительно и преступно

14 июля 2023



Февральская "акция" шведских националистов в Стокгольме.

Глава МИД Израиля Эли Коэн резко осудил намерение шведских активистов публично сжечь свиток Торы перед посольством Израиля в Стокгольме. Об этом сегодня, 14 июля, сообщила пресс-служба израильского ведомства.



"Сожжение свитка Торы - это преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьезного вреда еврейскому народу и еврейским традициям. Я призываю власти Швеции предотвратить это отвратительное событие и не допустить сожжения свитка Торы. Я поручил послу Израиля в Швеции Зиву Нево Кульману и министерству иностранных дел принять все возможные меры для предотвращения этого позорного инцидента",

- заявил Коэн, чьи слова распространила пресс-служба МИД Израиля.

Сегодня стало известно, что полиция Швеции удовлетворила запрос активистов на проведение акции с сожжением свитков Торы и Библии перед посольством Израиля в Стокгольме, которая должна состояться 15 июля.



Заявки на публичное сожжение Библии, Крана и Торы полиция Швеции получила в начале июля. Однако после решения стокгольмского суда по делу лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана, впервые публично сжегшего Коран в январе, у нее не осталось правовых оснований, чтобы запретить эти "акции". Кстати, в феврале после сожжения Корана шведские национал-социалисты уже сжигали Тору и топтали флаг Израиля.



Как сообщало EADaily , 12 июля в Хельсингборге на юге Швеции прошла акция очередного публичного сожжения. Причем организатор анонсировал ее как "демонстрацию с сожжением священных текстов", что вызвало благожелательную реакцию властей. Однако вместо Корана, Торы или Библии 29-летний Лукас Юнгквист сжег устав НАТО. Причем принес извинения всем, кого задело и оскорбило первоначальное заявление о священных текстах.