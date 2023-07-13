В Узбекистане впервые выращено 8 млн тонн зерна

09:22 15.07.2023

Средняя урожайность превысила 70,5 центнеров с гектара.



Впервые хлеборобы Узбекистана произвели более 8,1 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность на орошаемых площадях превысила 70,5 центнеров с гектара. Об этом сообщает источник Kun.uz.



В частности, урожайность зерна составила 74,8 центнера с гектара в Бухарской области, 74,2 центнера в Ташкентской, 73,8 центнера в Самаркандской областях.



С целью повышения урожайности взамен биологически устаревших сортов расширены до 585 тыс. га площади засева 12 новыми (в том числе 8 местных) высокоурожайными, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям сортами озимой пшеницы.



Средняя урожайность по республике составила 71-73 ц, а в Китабском, Шахрисабзском, Яккабагском, Учкурганском, Папском, Туракурганском, Мирзачульском, Пахтакорском, Камашинском, Нарынском, Алтынсайском, Сариасийском, Денауском, Джаркурганском, Кумкурганском, Музрабадском, Термезском, Мирзаабадском, Акалтынском, Сайхунабадском, Сырдарьинском, Бувайдинском, Дангаринском, Кувинском, Алтыарыкском и Фуркатском районах она достигала 76-80 центнеров. Некоторые хозяйства достигли урожайности в 95-100 центнеров.