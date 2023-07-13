Свои герои. В кыргызском Нарыне скверу присвоят имя бойца, погибшего во время конфликта с Таджикистаном

09:41 15.07.2023

15 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Нарыне скверу присвоят имя пограничника Нурсултана Жаныбекова, погибшего во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



По ее данным, в настоящее время в сквере проходит реконструкция за счет средств республиканского стимулирующего грантового фонда.



"Отец пограничника Таалайбек Осонов встретился с мэром Нарына Канболотом Тутуевым и передал ему 50 тысяч сомов. Эти средства пойдут на освещение территории вокруг сквера", - отметили в муниципалитете.



Глава города выразил благодарность отцу погибшего парня, отметив, что он воспитал такого сына, как Нурсултан, который с честью служил своей стране, и парк будет гордо носить имя героя.



Напомним, утром 16 сентября 2022-го сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63.



Старший сержант Нурсултан Жаныбеков, 27 лет, служил в воинской части в Оше и в отрядах специального назначения "Кок-Айгыр" и "Бору" Пограничной службы ГКНБ. В марте 2022-го был направлен на службу в город Раззаков. Отмечен Почетной грамотой президента КР.