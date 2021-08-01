 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ранее проворовавшийся Ошский мэр Мамбетов назначен.... главой Кыргызо-Азербайджанского инвестфонда
09:53 15.07.2023

Tazabek - Алмаз Мамбетов назначен сопредседателем Азербайджано-Кыргызского фонда развития сроком на 3 года. Об этом сообщили в кабмине.

Распоряжение о назначении подписано главой кабмина Акылбеком Жапаровым.

Известно, что соглашение между кабинетом министров и правительством Азербайджанской Республики о создании Азербайджано-Кыргызского Фонда развития, подписанного 11 октября 2022 года в городе Бишкек, было ратифицировано 3 марта 2023 года №46.

Целью создания Фонда является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, модернизация и развитие промышленности, эффективное использование и наращивание экономического двустороннего сотрудничества.

В соответствии с подписанным соглашением, Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызской Республики путем предоставления займов в таких областях, как агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, энергетический комплекс, развитие инфраструктуры, туризм и других секторах.

Взнос в уставный капитал Фонда азербайджанской стороной составит $25 млн.

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МАМБЕТОВ Алмаз Ишенбекович
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[15.03.1976 - ..]
Родился в городе Фрунзе/Бишкек. Кыргыз.

В 1999 году окончил Международный Университет Кыргызстана по специальности "Дипломатия и международные отношения". Позже получил дополнительное образование в Высшей школе госполитики и управления в Академии при президенте КР

владеет ОсОО CHERI KG MOTORS, зарегистрированным в Бишкеке. Компания занимается оптовой торговлей автомобилями и легкими автотранспортными средствами.

2000-2002 - секретарь-референт в Министерстве иностранных дел КР

2002-2003 - Главный специалист туризма международных связей отдела связи и маркетинга Госкомитета КР по туризму и спорту. Переведен на должность помощника Председателя зав. ОДК и связи с СМИ

2004-2007 - Секретарь службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР

2008-2010 - Ведущий специалист управления делами, а позже главный специалист управления делами Госпредприятия Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу"

2011 - Исполняющий обязанности заведующего отделом международного сотрудничества мэрии г. Бишкек

2014-2016 - Старший PR-специалист в Филиале компании ОсОО "Транс-Кыргызгаз Паплайн" в КР

мэр гор. Балыкчи (2014 - 2019) от СДПК

С 19.04.2019 - 13.02.2020 - председатель Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызстана

с 27.10.2020 - управляющий делами президента и правительства КР

с 18.05.2021 - 1.08.2021 - управляющий делами президента КР

с 1.08.2021 - и.о. мэра г. Ош
с 26.08.2021 - 28.11.2022 - избран мэром г. Ош, За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, против - два. Отстранен от должности распоряжением президента.

18.10.22 КырСМИ сообщили, что против М. Генпрокуратурой КР возбужено 4 уголовных дела по статье 337 "Злоупотребление должностным положением". Дела возбуждены в период, когда Алмаз Мамбетов занимал должность мэра Балыкчи.

с 07.2023 - сопредседатель Азербайджано-Кыргызского фонда развития сроком на 3 года.

Источник - tazabek.k
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