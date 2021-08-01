Ранее проворовавшийся Ошский мэр Мамбетов назначен.... главой Кыргызо-Азербайджанского инвестфонда

09:53 15.07.2023

Tazabek - Алмаз Мамбетов назначен сопредседателем Азербайджано-Кыргызского фонда развития сроком на 3 года. Об этом сообщили в кабмине.



Распоряжение о назначении подписано главой кабмина Акылбеком Жапаровым.



Известно, что соглашение между кабинетом министров и правительством Азербайджанской Республики о создании Азербайджано-Кыргызского Фонда развития, подписанного 11 октября 2022 года в городе Бишкек, было ратифицировано 3 марта 2023 года №46.



Целью создания Фонда является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой, модернизация и развитие промышленности, эффективное использование и наращивание экономического двустороннего сотрудничества.



В соответствии с подписанным соглашением, Фонд будет осуществлять финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики Кыргызской Республики путем предоставления займов в таких областях, как агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, энергетический комплекс, развитие инфраструктуры, туризм и других секторах.



Взнос в уставный капитал Фонда азербайджанской стороной составит $25 млн.



------------------------------------



МАМБЕТОВ Алмаз Ишенбекович

/ /

[15.03.1976 - ..]

Родился в городе Фрунзе/Бишкек. Кыргыз.



В 1999 году окончил Международный Университет Кыргызстана по специальности "Дипломатия и международные отношения". Позже получил дополнительное образование в Высшей школе госполитики и управления в Академии при президенте КР



владеет ОсОО CHERI KG MOTORS, зарегистрированным в Бишкеке. Компания занимается оптовой торговлей автомобилями и легкими автотранспортными средствами.



2000-2002 - секретарь-референт в Министерстве иностранных дел КР



2002-2003 - Главный специалист туризма международных связей отдела связи и маркетинга Госкомитета КР по туризму и спорту. Переведен на должность помощника Председателя зав. ОДК и связи с СМИ



2004-2007 - Секретарь службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР



2008-2010 - Ведущий специалист управления делами, а позже главный специалист управления делами Госпредприятия Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу"



2011 - Исполняющий обязанности заведующего отделом международного сотрудничества мэрии г. Бишкек



2014-2016 - Старший PR-специалист в Филиале компании ОсОО "Транс-Кыргызгаз Паплайн" в КР



мэр гор. Балыкчи (2014 - 2019) от СДПК



С 19.04.2019 - 13.02.2020 - председатель Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызстана



с 27.10.2020 - управляющий делами президента и правительства КР



с 18.05.2021 - 1.08.2021 - управляющий делами президента КР



с 1.08.2021 - и.о. мэра г. Ош

с 26.08.2021 - 28.11.2022 - избран мэром г. Ош, За его кандидатуру проголосовали 43 депутата, против - два. Отстранен от должности распоряжением президента.



18.10.22 КырСМИ сообщили, что против М. Генпрокуратурой КР возбужено 4 уголовных дела по статье 337 "Злоупотребление должностным положением". Дела возбуждены в период, когда Алмаз Мамбетов занимал должность мэра Балыкчи.



с 07.2023 - сопредседатель Азербайджано-Кыргызского фонда развития сроком на 3 года.