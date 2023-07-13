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НАТО раскалывается как гнилой орех, - Джордж Биб
10:38 15.07.2023

Responsible Statecraft
США

Стратегия Америки в отношении альянса НАТО терпит неудачу

Стратегия Америки в отношении НАТО терпит неудачу, пишет RS. Европа все больше расходится во мнении относительно политики Вашингтона: затяжной конфликт только подорвал экономику ЕС и заставил многие страны задуматься, смогут ли США защитить их в случае угрозы.

Джордж Биб

Украина истощает свои военные ресурсы, а Запад не может восполнить их достаточно быстро, чтобы изменить эту ситуацию в ближайшее время.

На фоне всех разговоров на проходившем на этой неделе саммите НАТО о единстве альянса и поддержке Украины была упущена из внимания гораздо более важная проблема: американская стратегия в отношении альянса терпит неудачу.

Долго ожидавшееся контрнаступление Украины - ее попытка вынудить Кремль к капитуляции, вытеснив российские войска с Донбасса и Крыма - терпит неудачу перед лицом российских мощных оборонительных укреплений, большого количества пополнений в российских войсках и растущего господства ВКС РФ в небе вблизи линии фронта.

Украина быстро истощает свои резервы личного состава ВСУ, артиллерийских орудий и ракет ПВО, а Запад не может обучить достаточное количество украинских солдат или произвести достаточно оружия, чтобы изменить эту мрачную картину в ближайшее время. Соединенные Штаты тоже не могут продолжать сокращать собственные существующие военные арсеналы, не ставя под угрозу свою способность справиться с потенциальным кризисом с Китаем. В результате стратегия НАТО по прекращению конфликта, построенная на перспективе успешного украинского контрнаступления, выглядит все более донкихотской.

И вообще генеральная стратегия Америки в Европе терпит неудачу. Первоначальной целью НАТО было предотвратить появление европейского гегемона, который мог бы угрожать безопасности и экономическому процветанию США. Американская стратегия была направлена на то, чтобы убедить партнеров в том, что Вашингтон не бросит их перед лицом советской агрессии и не позволит Германии восстановить независимую армию и возродить старые устремления к господству на континенте. В обмен на защиту под американским военным зонтиком Западная Европа смогла сосредоточиться на экономическом росте, что делало ее все менее и менее восприимчивой к коммунистической подрывной деятельности, одновременно выигрывая ей время по мере увядания и распада советской системы. Эта старая стратегия имела оглушительный успех.

Однако с падением Берлинской стены внешнеполитические элиты Америки изменили свои взгляды. Вместо того, чтобы не допустить возвышения соперничающего гегемона, который мог бы доминировать в Европе, Соединенные Штаты начали маневрировать, чтобы стать доминирующей силой на континенте, стремясь превратить всю Восточную Европу в американский протекторат. Одновременное расширение НАТО и Европейского Союза распространило процветание по всему континенту, но оно же сделало Европу совершенно неспособной создать автономный военный потенциал или проводить независимую от Вашингтона внешнюю политику. Эти процессы оставили Россию вне ключевых институтов Европы, все больше стимулируя ее на то, чтобы подрывать, а не поддерживать их.

Такой подход США мог бы иметь успех только в том случае, если бы русские согласились с ним. Но все кремлевские лидеры со времен Горбачева отвергали концепцию Европы, ориентированной на НАТО, в которой Москва практически не имеет права голоса при принятии ключевых решений, влияющих на ее безопасность. Наши шансы насильно скормить эту модель Путину или любому вероятному его преемнику уменьшаются с каждым днем, по мере того, как украинское контрнаступление захлебывается.

Тем временем сама Европа все больше расходится во мнениях относительно предпосылок стратегии Вашингтона. Процветание Германии - локомотива быстрого роста Европы - в течение многих лет основывалось на низких расходах на оборону и доступе к дешевой российской энергии, которая двигала вперед ее ориентированную на экспорт экономику. Путинская СВО на Украине фактически закрыла этот доступ, усилив зависимость Германии от дорогих американских энергоресурсов.

И чтобы справиться с двойной опасностью, исходящей от России и Китая, Вашингтон оказывает все большее давление на Германию и другие части "старой Европы", чтобы заставить их увеличить свои расходы на оборону и ограничить торговлю и инвестиции в Китай. Низкие темпы поставок германского оружия на Украину и громкий "торговый" визит канцлера Шольца в Китай прошлой осенью являются признаками того, что принцип "тратить больше, а зарабатывать меньше" вряд ли будет привлекательной сделкой для Берлина.

Многие из новых членов альянса во главе с Польшей и странами Балтии оказывают давление на Соединенные Штаты, чтобы они поддержали гарантии безопасности, которые обещали, но никогда не хотели обеспечивать. Эти страны рассматривают действия России на Украине как неминуемую угрозу их собственной безопасности и скрытую проверку договорного обязательства Вашингтона встать на их защиту. Они призывают к значительному качественному и количественному увеличению западной военной помощи Украине, утверждая, что Россия вряд ли рискнет в ответ на прямое столкновение с НАТО, даже если ее армия будет терпеть поражение.

И они настаивают на том, чтобы как можно скорее предоставить Украине членство в НАТО, утверждая, что такое обязательство в области безопасности предотвратит, а не спровоцирует новую опасность со стороны России.

Вашингтон пытался избежать трудного выбора, которого требует это противоречивое давление. Мы исключили любые компромиссы, которые могли бы увеличить шансы на мир путем переговоров с Россией, полагая, что мы можем "задешево" заставить ее капитулировать на Украине, не рискуя гораздо более глубоким вовлечением НАТО в конфликт и всеми сопутствующими рисками. Мы настаиваем на более глубоком разделении военного бремени с Европой и на сокращении ее торговли с Россией и Китаем, и ожидаем, что Европа откажется от своей независимости в ключевых вопросах внешней политики. Большая группа вашингтонских ястребов рассматривает американские гарантии безопасности как волшебный талисман, который не даст России или любому другому сопернику бросить им вызов, избавляя от необходимости их реального исполнения.

Новая американская стратегия давно назрела. Нашей непосредственной целью должно быть воспрепятствование способности России завоевать Украину, что достижимо и без более глубокого участия НАТО в конфликте, а не вытеснение российских войск из Донбасса и Крыма, что невозможно.

Мы должны сочетать эту поддержку Киева в обороне с дипломатическим наступлением, которое побудит Москву прекратить боевые действия, а не затягивать их для того, чтобы заблокировать восстановление Украины и воспрепятствовать ее членству в НАТО. Вместо того, чтобы продолжать расширять список стран-членов НАТО и брать на себя новые задачи за пределами нашей зоны ответственности, мы должны вернуть альянс к его первоначальной оборонительной цели, повысить роль Европы в вооружении и руководстве альянсом, а также поддержать большую европейскую автономию в мире, что уменьшило бы риски и бремя для Америки в отношениях с Россией и Китаем.

В Вильнюсе такого сдвига мы не увидели. Неудавшийся мятеж группы "Вагнера" в прошлом месяце породил в Вашингтоне надежды на то, что Россия может рухнуть, проиграть военный конфликт на Украине и позволить Соединенным Штатам избежать трудных компромиссов. Но надежда, как говорится в известной поговорке – это еще не стратегия.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689406680


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