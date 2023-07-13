На Западе большие проблемы даже с сексом, - Соха Камель

10:41 15.07.2023 Raseef22

Ливан



"Ты все еще девственница?" - вопрос, который привел к моему разводу



"Вчера я развелась с мужем (родом он из Германии). Целый год я подвергалась абьюзу с его стороны из-за того, что супруг не понимал, как я в тридцать лет могла быть девственницей (термин „абьюз" происходит от английского „abuse" - „злоупотреблять, оскорблять, плохо обращаться". В абьюзивных отношениях один из партнеров выступает агрессоров, другой - его жертвой. - Прим.ИноСМИ). Я выросла в восточном обществе, которое придает большое значение целомудрию женщины. Знаете, в некоторых книгах о женском здоровье написано, что девственность можно „купить", сделав гименопластику (Гименопластика - хирургическая операция по восстановлению девственности. - Прим.ИноСМИ). Однако считается, что женщина в азиатских и ближневосточных странах должна дорожить своей девственностью и что никто, кроме мужа, не может даже дотронуться до нее", - рассказала Лилиан, молодая сирийка, проживающая в Ираке.



"Девственность - причина моего развода"



Лилиан поделилась своей историей с Raseef22: "До замужества я чуть не лишилась девственности, что было для меня страшным эмоциональным потрясением. Всякий раз, когда это могло произойти, у меня перед глазами появлялись лица отца, матери, родственников и окружающих меня людей. Они смотрели на меня осуждающе. Поэтому я как настоящая восточная девушка решила сохранить свою чистоту для мужа. Кто же знал, что девственность станет одной из причин моего развода".



В городе Эрбиль, Ирак, куда Лилиан переехала жить после войны, охватившей Сирию, в одном из баров состоялась ее первая встреча с будущим мужем: "Он из Германии. Мы встречались несколько месяцев и решили пожениться. Он никогда не спрашивал меня, веду ли я половую жизнь. Секса до свадьбы у нас не было, и, конечно, мне было интересно, почему он никогда даже не намекал на него".



Так девушка описала ее первую брачную ночь: "В спальне было холодно, как в гамбургских переулках. Я, кстати, была очень стройной, весила не больше пятидесяти килограммов. Так вот, он подошел ко мне и начал целовать, потом обнял меня одной рукой, положил на кровать. Прелюдия продолжалась некоторое время. Когда он вошел в меня, я закричала от боли. Он остановился, увидел кровь и удивленно спросил: „Ты что, все еще девственница?""



"Он сказал, что прожил свою жизнь в Германии и что у него было несколько сексуальных партнеров, но он никогда не встречал девственницу. Немки не сохраняют свою девственность до тридцати, даже до двадцати лет. И тогда он начал расспрашивать о моем сексуальном опыте. Какой опыт, если я была девственницей?" - продолжила Лилиан.



Сексуальные отношения у молодоженов закончились, не успев начаться. Спустя несколько месяцев супружеской жизни муж заявил Лилиан, что не хочет иметь детей, так как боится за их психическое здоровье, особенно если родится девочка. Вдруг ребенок "унаследует" комплексы жены, из-за которых, по мнению мужчины, в их браке возникли проблемы?



Секс в лесу



Лилиан рассказала об одном случае, который до сих пор не выходит у нее из головы: "Как-то раз муж настоял на том, чтобы мы пошли с ним в поход. Я не понимала, почему ему так хотелось этого, но согласилась. Оказалось, что он хотел попробовать сделать это на природе. Он начал приставать, попытался раздеть меня прямо в лесу, но ничего не было. Я никогда бы не смогла такое сделать".



Она рассказывает: "По его мнению, такой опыт заставил бы меня принять себя, освободиться от постоянного контроля над своим телом, хотя я неоднократно говорила ему, что мои консервативные взгляды никогда не мешали мне жить. Я не из тех девушек, которые считают, что свобода равно излишняя раскрепощенность. Но я не осуждаю тех, кто занимается сексом до свадьбы. В общем он ушел и оставил меня в лесу одну. Я смотрела на деревья, их крепкие стволы и длинные корни, уходящие куда-то вглубь земли. Подумала, что я не перышко, которое ветер несет неизвестно куда, а скорее как те деревья. У меня тоже есть корни, у меня своя история, и моя жизнь имеет определенную цель".



В 2018 году французская журналистка Мадлен Матье опубликовала краткое изложение своего расследования во газете Madame Figaro. Она пришла к выводу, что на Западе девушки, которым уже двадцать лет и которые все еще не потеряли девственность, подвергаются насмешкам со стороны общества. Иногда это приводит к появлению у них психологических комплексов.



Матье привела данные исследования Национального демографического института, согласно которым средний возраст парней и девушек на Западе, когда они впервые вступают в половые отношения, - 17 лет.



Девственность связана с женской силой



Очевидно, что на Западе к потере девушкой девственности относятся более спокойно, чем в восточных обществах. В Европе и США девственность не связывают с честью женщины, а, скорее, с ее внутренней силой и способностью бороться с жизненными трудностями, которую она приобретает благодаря разному эмоциональному и сексуальному опыту.



Эта тенденция ярко отражена в фильме американского режиссера Даррена Аронофски "Черный лебедь": мать главной героини Нины, хрупкой балерины, не дает дочери вздохнуть, хотя той уже двадцать восемь лет и она до сих пор девственница. Нина мечтает исполнить партию сильной и мятежной Черной лебедь в постановке балета "Лебединое озеро".



Хореограф не уверен, что Нина справится с ролью. Пытаясь помочь ей стать настоящим Черным лебедем, он советует Нине "поласкать себя", чтобы через опыт мастурбации она приняла себя.



Между Ираком и Бельгией



История Хелен, иракской девушки, которая познакомилась со своим мужем-бельгийцем Биллом в Эрбиле. Билл был более терпим к традициям восточного общества, чем бывший муж Лилиан.



"Моя девственность никак не отразилась на нашем сексе, потому что еще до нашей свадьбы Билл прожил на Ближнем Востоке около пяти лет. Он завел много друзей, узнал, как на Востоке относятся к отношениям между мужчиной и женщиной. Он с уважением отнесся к нашим обычаям", - отметила Хелен в беседе с Raseef22.



Однако Хелен столкнулась с другими трудностями в отношениях с супругом. Так, он скрывал детали своей работы. "Он не говорил, сколько зарабатывает. Да и вообще многие вопросы решал сам, хотя мне тоже хотелось как-то принимать участие. Все же мы одна семья, так что проблемы должны решать вместе. А он лишь иногда давал мне заниматься только тем, что касалось быта".



Языковой барьер



Хелен чувствовала себя одинокой рядом со своим мужем-бельгийцем: английским он владел не очень хорошо, а французский она не знала. "Я пыталась рассказать ему об Ираке, но ему было все равно. Я пыталась переводить ему арабские анекдоты, но он их просто не понимал. Если бы я шутила так с друзьями из Ирака, они бы умерли со смеху", - пожаловалась девушка.



Что касается интимной близости, она отметила: "Все было хорошо, но меня беспокоили волосы в подмышках, от которых я не могла избавиться окончательно. Языковой барьер мешал даже во время секса: во время оргазма я говорила на арабском, а он то на французском, то на английском. Это еще одно проявление нашей проблемы - мы просто не можем вести диалог, что очень важно в супружеских отношениях".



Билл не поладил с друзьями Хелен. Его максимум был поздороваться с ними, а так он предпочитал проводить время со своими европейскими товарищами. "Я не чувствовала, что он был рядом. Очень скучала по нему. Но вместе с тем мне самой было некомфортно в отношениях с ним. Было ощущение, будто я потеряла частицу себя", - отметила Хелен.



Отношения Билла и Хелен закончились разводом, но они остались друзьями.



Хейн, кальянный мастер из Великобритании



Хейн сидит в одном из популярных кафе Эрбиля. Пухлый британец курит кальян, а рядом с ним сидит брюнетка с кудрявыми волосами. Это его жена Фейруз, красивая иранка.



"Когда мы поженились, я не была девственницей, но он никогда не спрашивал меня, почему, когда и с кем это произошло. Хейн - журналист и писатель, много читал об Иране и исламских обществах на Ближнем Востоке. Однажды он сказал мне: „Девственность женщины - это ее личное дело. Но, например, я бы не хотел, чтобы моя дочь потеряла девственность с мужчиной, который ее не любит. Думаю, это будет суровый психологический опыт"", - рассказала Фейруз.



Хейну нравятся восточные традиции, особенно святость семьи и воспитание детей. "Он ревнивый парень, что меня немного беспокоило, но я привыкла к этому. Было дело: я надела короткое платье. Хейн посмотрел на меня и сказал: „Мы на Ближнем Востоке, ты всегда должна помнить об этом"", - продолжила иранка.



Хейн уважает традиции мусульманского общества и считает, что пока он с супругой живет в Ираке, нужно уважать местные обычаи. Фейруз сказала: "Моему мужу нравятся восточные девушки: тонкая талия, широкие бедра и черные волосы. Он считает, что они очень женственны".



Египетский врач и писательница Наваль аль-Саадави в своей книге "Женщина и секс" рассказывает историю девушки, муж которой развелся с ней из-за того, что в первую брачную ночь выяснилось, что она не была девственницей. Ее семья чуть не убила ее, но после медицинского обследования выяснилось, что девушка действительно не вела половую жизнь до замужества. Дело было в эластичной девственной плеве, которая разрывается только при родах.



Аль-Саадави считает, что западное общество рассматривает начало сексуальных отношений как переходный этап между подростковым периодом и взрослой жизнью. На Востоке все иначе: общество сделало из наличия тонкой мембраны некую меру "чести".



"Только представьте, какой серьезный психологический ущерб получают девочки в восточных обществах, которым внушают, что самое ценное, что у них есть, - тонкая оболочка внутри влагалища. Им говорят, что от этой оболочки зависит их будущее, честь и жизнь. Они должны сохранить девственность во что бы то ни стало. Девочек даже заставляют прекращать заниматься спортом ради сохранения девственности. В результате девочка живет в постоянном беспокойстве о своей девственной плеве", - говорит аль-Саадави.



Автор: Соха Камель (سهى كامل) Источник - ИноСМИ

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