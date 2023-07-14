 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Маскарад Зеленского затянулся, - Игорь Караулов
12:30 15.07.2023

Маскарад Зеленского затянулся
Игорь Караулов
поэт, публицист
14 июля 2023,
Фотографии Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе кого-то поразили, а кого-то и позабавили. Одинокий, потерянный человечек, одетый в нечто напоминающее форму студента военной кафедры, на фоне западных лидеров в строгих деловых костюмах. Казалось, что он что-то перепутал и пришел не на ту вечеринку.

Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: "моя страна воюет". Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста ("моя страна варит пиво"), Эммануэль Макрон пришел в костюме королевского мушкетера, а Джо Байден натянул на свой плохо соображающий череп ковбойскую шляпу. Однако саммит НАТО – вот незадача – не задумывался как маскарад.

А вот маскарад Зеленского несколько затянулся. Может быть, когда после начала специальной военной операции он начал появляться на публике и принимать иностранных визитеров в потной зеленоватой солдатской майке, якобы только что из окопов, это показалось кому-то на Западе любопытной новинкой, но нельзя же одну шутку повторять столько раз! Кому, как не бывшему комику, знать об этом.

Смысл навязчивых экспериментов Зеленского с цветом хаки раскрывается в контексте истории европейского официального костюма. Когда-то западные монархи и их вассалы обожали одеваться в яркие цвета, так что сочетание красного, синего и зеленого на одном и том же человеке было обычным делом. Деловая мода нового времени – дорого, неброско, немарко – развилась под влиянием протестантских нравов и демократических традиций. Строгий штатский костюм на европейском руководителе становится личной манифестацией безличного государственного начала: правят не люди, а процедуры, в то время как конкретные люди – якобы лишь обслуга его величества народа. А вот для революционных и авторитарных лидеров характерна склонность к стилю милитари.

Однако одежду Зеленского нельзя сравнить с френчем Сталина или Мао, военной формой Фиделя Кастро или десантным камуфляжем Уго Чавеса. Его зеленовато-болотные шмотки имеют совершенно другой смысл: это одежда попрошайки. Нельзя сказать, что в этом он пионер. В камуфляж одевались еще в годы перестройки фальшивые "афганцы", собиравшие милостыню в московском метро.

Зеленский – попрошайка в совершенно иных масштабах, измеряемых десятками миллиардов долларов. Может, и вся история человечества таких масштабов паразитизма не знала. Более того, это попрошайка агрессивный, в стиле "дяденька, я сейчас на тебя плюну, а у меня сифилис".

На прошедшем саммите НАТО, кажется, Зеленского впервые упрекнули в неблагодарности. Сделал это британский министр обороны Бен Уоллес. В ответ Зеленский сначала капризно огрызнулся, а затем, уже на пути из Вильнюса, записал восьмиминутное видео, в котором 47 раз звучит слово "спасибо". Тоже своеобразное юродство, хотя и из очень униженной позы.

И в самом деле, благодарить-то за что? За "Брэдли" и "Леопарды", то есть за то, что украинским солдатам будет на чем доехать до линии фронта и в чем погибнуть? А так они бы никуда не поехали и остались живы. По мнению Запада, этого ни в коем случае нельзя допустить, ведь они не просто гибнут, а убиваются об русских, а русских убивают об себя. Двойной гешефт, ведь русские гибнут с обеих сторон.

Зеленский, конечно, за все это благодарен: пока идет война, он на коне, а невыгодный мир станет концом его карьеры не только в политике, но и в юморе. Но все же он благодарен не до конца. На самом деле ему хотелось бы, чтобы НАТО не только поставляло оружие, но и само воевало с Россией. Тысяч наемников и инструкторов мало, надо бы сотню тысяч голов европейского мяса (польского, разумеется, ибо немецкое или французское мясо на войну не загонишь). Мало дальнобойных ракет, дайте ему всю мощь четвертого, пятого и шестого флотов США.

Все это могло бы реализоваться, если бы Украину прямо сейчас приняли в НАТО. Но этого быть не могло по определению. Становится все яснее, что ни побеждать Россию военным путем, ни даже принуждать ее к смене власти НАТО (и прежде всего США) пока не готово. Стремление избавиться от России как от одного из мировых центров силы никуда не делось, но, во-первых, не в этот раз, а во-вторых, опыт истории СССР подсказал Западу: может быть, лучше все-таки не форсировать события, рискуя ядерным конфликтом, и подождать – а вдруг вопрос снова решится сам собой?

Политолог: У Запада нет сценариев для будущего Украины после СВО
Spiegel: Украина вместо вступления в НАТО осталась "попрошайкой, которая клянчит оружие"

Одна из причин нынешней неторопливости НАТО – украинское контрнаступление, которое уже месяц с лишним не имеет успеха. Зеленского-триумфатора встретили бы с восторгом в любой одежке, а тут как-то все совпало и соединилось в одну картинку в мозгах собравшихся: вот жалкие итоги разрекламированного контрнаступления, а вот жалко выглядящий вождь этих лузеров. Все один к одному.

Зримые символы отчуждения Зеленского от западной элиты еще раз напоминают нам о том, что Украина никогда не сможет стать частью Запада. Несмотря на все двусмысленные обещания насчет членства в НАТО и ЕС, нынешние военные действия, подстегиваемые НАТО, лишь отдаляют ее от этой цели.

Русские были единственным большим народом, который мог смотреть на украинцев как на равных и, более того, как на братьев. Над этим братством националисты и постмайданные власти в Киеве поглумились. Нормальные отношения с Россией их не устраивали, очень хотелось как-нибудь самоутвердиться, возвыситься над Москвой. Своих сил не хватало, позвали на помощь Запад. Оказалось, там для них есть только одна вакансия – гибнуть тысячами и десятками тысяч в интересах тех, кто их никогда за полноценных людей считать не будет. Оговорки Байдена, который путает Украину и Россию, не случайны. Правда в том, что никакого обособленного образа Украины на Западе не возникло до сих пор. Кто такие украинцы? Да какие-то русские дурачки, которые захотели пойти к нам в услужение и взялись воевать с другими русскими. Очень хорошо, надо таких людей использовать – так же, как германские нацисты использовали коллаборантов и власовцев. Но использовать – не значит уважать. Думаю, что в Германии или во Франции и уважение к словакам или румынам еще не вполне развилось, чего уж об украинцах говорить.

А ведь прозрение рано или поздно наступит. И тогда люди, осознавшие себя обманутыми, припомнят Зеленскому и его унылый маскарад, и его попрошайничество, и продажу будущего страны за возможность сиротливо потереться возле хозяев.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689413400


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