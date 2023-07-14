В Киргизии задержали за вымогательство очередного блогера - Карыбек уулу

13:28 15.07.2023

15 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Задержание блогера. Минздрав сделал зявление



В связи с задержанием Улукбека Карыбек уулу по обвинению в хулиганстве и препятствовании работе врачей в клиниках Оша и Бишкека Министерство здравоохранения сделало заявление.



В нем говорится, что медицинские работники Кыргызстана исполняют свои обязанности с самоотверженностью и профессионализмом, сутками проводя время на работе, рискуя здоровьем, оставляя семью во благо здоровья нашего общества.



"Они работают на передовой, решая сложные медицинские проблемы и борясь за сохранение здоровья и жизни пациентов. ​Министерство имеет политическую волю в борьбе с коррупцией и выработало комплекс мер в борьбе с коррупционными рисками при оказании медицинских услуг, включая повышение заработной платы медработников, внедрение цифровых решений в деятельность организаций здравоохранения, укрепление нормативной базы, обучение и повышение осведомленности населения, взаимодействие с независимыми организациями", - отмечают в Минздраве.



В ведомстве подчеркнули: если есть конкретные факты или доказательства неправомерного взимания платы за медицинские услуги, то в руководстве Минздрава готовы рассмотреть каждое обращение и в случае достоверности фактов принять меры в отношении недобросовестных медработников и их руководителей.



"Однако несостоятельные обвинения и доводы в адрес медработников могут породить еще большие негативные последствия для населения: позднее обращение за медицинской помощью, самолечение, использование недоказанной медицины - что может еще больше усугубить общественное здоровье.

​Министерство здравоохранения обращается к общественности с просьбой об осознании важности и сложности работы наших медицинских работников. Время, усилия и самоотверженность, которые они вкладывают в свою профессиональную деятельность, заслуживают нашего глубокого уважения и признания", - заключили в министерстве, призвав граждан относиться с уважением и признательностью к работе медиков.



Напомним, блогера Улукбека Карыбек уулу задержали вчера по подозрению в хулиганстве. Сегодня его доставили в Ош и водворили в ИВС. Заявление на него написали работники Ошской межобластной объединенной клинической больницы.