"Убитую" владельцами Риддерскую ТЭЦ (Восток Казахстана) снова перепродали

13:35 15.07.2023

У ТЭЦ В РИДДЕРЕ СНОВА СМЕНИЛСЯ СОБСТВЕННИК

У ТЭЦ в Риддере снова сменился собственник

1 июля станцию приобрел Амиржан Набиев, депутат маслихата Алма-Аты и генеральный директор строительной фирмы Atrix Group. В 2009–2010 гг. он руководил "Алматытеплокоммунэнерго".



14 июля на встрече с министром энергетики Набиев пообещал полностью выплатить долги электростанции. По данным Минэнерго, общая сумма долгов ТЭЦ Риддера составляет 5,5 млрд тенге.



Однако в июне пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области сообщала о задолженности на 3,3 млрд тенге. Новый собственник сообщает, что выплатил большую часть долга и планирует закрыть еще 1,5 млрд.



ТЭЦ также требуется ремонт на 8,3 млрд тенге. Станция крайне изношена:



1. В конце 2022 г. она прерывалаработу из-за аварии;



2. В 2023 г. на ней произошли еще три крупные поломки: в феврале вышло из строя новое оборудование, в марте случился пожар и остановилась треть котлов, в апреле отключилась котельная.



В 2023 г. Риддерская ТЭЦ уже меняла собственников:



1. В январе сообщалось, что станцию приобрела компания RNGK;



2. В июне появилась информация, что ТЭЦ передадут АО "Усть-Каменогорские тепловые сети".



Против бывших топ-менеджеров предприятия Кайржана Мимикенова и Олеси Имашевой возбуждено уголовное дело.