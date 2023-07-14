|"Убитую" владельцами Риддерскую ТЭЦ (Восток Казахстана) снова перепродали
13:35 15.07.2023
У ТЭЦ В РИДДЕРЕ СНОВА СМЕНИЛСЯ СОБСТВЕННИК
У ТЭЦ в Риддере снова сменился собственник
1 июля станцию приобрел Амиржан Набиев, депутат маслихата Алма-Аты и генеральный директор строительной фирмы Atrix Group. В 2009–2010 гг. он руководил "Алматытеплокоммунэнерго".
14 июля на встрече с министром энергетики Набиев пообещал полностью выплатить долги электростанции. По данным Минэнерго, общая сумма долгов ТЭЦ Риддера составляет 5,5 млрд тенге.
Однако в июне пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области сообщала о задолженности на 3,3 млрд тенге. Новый собственник сообщает, что выплатил большую часть долга и планирует закрыть еще 1,5 млрд.
ТЭЦ также требуется ремонт на 8,3 млрд тенге. Станция крайне изношена:
1. В конце 2022 г. она прерывалаработу из-за аварии;
2. В 2023 г. на ней произошли еще три крупные поломки: в феврале вышло из строя новое оборудование, в марте случился пожар и остановилась треть котлов, в апреле отключилась котельная.
В 2023 г. Риддерская ТЭЦ уже меняла собственников:
1. В январе сообщалось, что станцию приобрела компания RNGK;
2. В июне появилась информация, что ТЭЦ передадут АО "Усть-Каменогорские тепловые сети".
Против бывших топ-менеджеров предприятия Кайржана Мимикенова и Олеси Имашевой возбуждено уголовное дело.