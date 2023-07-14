В США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка

15:29 15.07.2023

"Самый жуткий момент": в США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка



Президент США Джо Байден в Хельсинки во время общения с сотрудниками американского посольства и их семьями предпринял попытку в шутку укусить ребенка, чем напугал девочку. Многие в США были шокированы поведением главы государства



