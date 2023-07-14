 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка
15:29 15.07.2023

"Самый жуткий момент": в США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка

Президент США Джо Байден в Хельсинки во время общения с сотрудниками американского посольства и их семьями предпринял попытку в шутку укусить ребенка, чем напугал девочку. Многие в США были шокированы поведением главы государства



Видео с Байденом и ребенком было снято 14 июля в финском аэропорту Вантаан, откуда президент США собирался вылететь на родину после визита в Финляндию.

У лидера Соединенных Штатов появилось свободное время, которое он решил потратить на встречу с американскими дипломатами и их семьями.

На кадрах видно, как 80-летний Байден подходит к маленькой девочке, сидящей на руках у матери, и начинает в шутку делать вид, что кусает ее. Ребенок от таких действий пришел в ужас и отстранился от президента, который в довершение всего решил ее поцеловать, однако у него не получилось и это.

Несмотря на реакцию своего ребенка, мать девочки не стала делать замечание президенту, а попыталась сделать в этот момент селфи с Байденом.

Вот как этот эпизод описывает канал Fox News:

"Видео демонстрирует, как Байден наклоняется к маленькой девочке и приближает рот к ее плечу, слегка покусывая. Затем президент попытался поцеловать испуганного ребенка, но девочка отвернулась".

Ряд экспертов и политиков в США не оценили юмор Байдена.

Так, самым жутким моментом общения Байдена с ребенком назвал произошедшее политолог Калеб Халл. Политический сатирик Тим Янг счел действия американского лидера отвратительным поведением, а предприниматель Дональд Трамп-младший счел, что Байдена пора отправить в дом престарелых.

Источник - Ukraina.ru
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