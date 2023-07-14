Умные экогорода в Центральной Азии - дань моде или решение проблемы перенаселения? - Белек Сарымсаков

15:36 15.07.2023

Появление новых городов в Центральной Азии является естественным процессом и объясняется увеличением численности населения в регионе. Для рационального использования имеющихся ресурсов при строительстве нужно учесть множество моментов. Как не превратить новый умный город в "город-призрак", в интервью Ia-centr.ru рассказал заместитель председателя Союза архитекторов Киргизии Белек Сарымсаков.



- Зачем в государствах Центральной Азии строят новые города?



- Новые города в Центральной Азии возводятся по разным причинам и с разными целями. Например, проект G4 - четыре города-спутника вокруг Алма-Аты, строительство которых было одобрено 5-6 лет назад, нужен для решения территориальных проблем мегаполиса, раскрытия экономического и инвестиционного потенциала Алма-Аты.



В Узбекистане начато строительство нового города - экономического подцентра, который получил название Новый Ташкент, площадью 20 тыс. га с расчетом на 500 тыс. жителей. Он возводится на территории Ташкентской агломерации, несмотря на то, что столица имеет несколько городов-спутников.



Напротив, на возведение в 70 км от Ашхабада нового города Аркадаг с населением 60 тыс. человек возлагают в большей степени политические цели: Туркменистан стремится таким способом показать всему миру, что в стране строятся новые города.



К политическим проектам также следует отнести и идею строительства города Асман на полмиллиона жителей в биосферной зоне уникального озера Иссык-Куль в Киргизии. Выбор места изначально вызвал разногласия у населения по поводу его местоположения. Больше всего люди обеспокоены ухудшением экологической безопасности уникального озера Киргизии.



- Какие факторы нужно учитывать властям при планировании возведения новых городов?



- Согласно градостроительной теории и практике, для выбора территории новых городских поселений необходимо научное обоснование, технико-экономические расчеты, анализ существующего положения с учетом градостроительных, социально-экономических, ландшафтно-климатических и природоохранных условий.



Одну из главных ролей при этом выполняют системы расселения регионального и местного значения и схемы районных планировок, где на основе оценки территориально-пространственных условий местностей и градостроительных требований рассчитаны возможности перспективного роста того или иного поселения, количество населения, выбор территорий для нового строительства.



- Какие модели и проекты градостроительства, применимые для Центральной Азии, вы считаете успешными?



- Есть множество научно обоснованных проектов строительства новых городов советского периода среднеазиатского региона. Например, в Казахстане - это Караганда, Новый Узень (сейчас Жанаозен), Жезказган, Темиртау, Капчагай (сейчас Конаев), Шевченко (сейчас Актау) и другие. В Узбекистане - это Гулистан, Дустлик, Бекабад, Алмалык и другие.



Многие из них превратились в крупные города с развитой промышленностью и экономикой, административные и управленческие центры, центры региональных систем расселения.



Но есть и отрицательные результаты возведения новых городов. В частности, города-призраки в Китае по многим причинам, в том числе и градостроительным, остаются пустующими и по сей день.



Одна из успешных моделей сегодняшнего градостроительства - "город в городе". В качестве примера можно привести Ташкент-сити, "Белый город" в Баку, специальную экономическую зону "Астана - новый город".



Города-спутники столичных агломераций, новое строительство по принципу "город в городе" - наиболее успешные градостроительные решения для улучшения территориально-пространственных, социально-экономических и экологических проблем перенаселенных столиц Центральной Азии.



- Как было бы разумнее скорректировать проект города Асман, чтобы избежать проблем с окружающей средой и лишних затрат?



Возвращаясь к вопросу местоположения Асмана, рациональнее было бы остановить выбор на городе Балыкчы. Он является транспортно-логистическим узлом Иссык-Кульского региона с населением около 50 тысяч человек, расположен на удобных транспортных путях, с железнодорожной станцией и находится в 20-25 км от планируемого нового города.



Как правило, города возникают не на пустом месте, а на основе существующих населенных пунктов, где уже есть инженерно-транспортные коммуникации, социально-экономический потенциал, места приложения труда и градоформирующие объекты.



Дарья Матяшова