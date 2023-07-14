 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 15.07.2023
18:33  Известная в KZ фемин-активистка Балжан Турлыбек зверски забила до смерти свою 7-летнюю падчерицу
15:36  Умные экогорода в Центральной Азии - дань моде или решение проблемы перенаселения? - Белек Сарымсаков
15:30  "Резня в Сребренице". Как Запад создал очередной фальшивый "геноцид" (история)
15:29  В США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка
13:35  "Убитую" владельцами Риддерскую ТЭЦ (Восток Казахстана) снова перепродали
13:28  В Киргизии задержали за вымогательство очередного блогера - Карыбек уулу
12:30  Маскарад Зеленского затянулся, - Игорь Караулов

12:27  Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром, - Геворг Мирзаян
10:41  На Западе большие проблемы даже с сексом, - Соха Камель
10:38  НАТО раскалывается как гнилой орех, - Джордж Биб
09:53  Ранее проворовавшийся Ошский мэр Мамбетов назначен.... главой Кыргызо-Азербайджанского инвестфонда. Оправдает!
09:41  Свои герои. В кыргызском Нарыне скверу присвоят имя бойца, погибшего во время конфликта с Таджикистаном
09:30  Леонид Ивашов: Русских солдат посылают воевать за украденное у них олигархами Отечество
09:22  В Узбекистане впервые выращено 8 млн тонн зерна
09:20  ЕвроГлум продолжается. В Стокгольме хотят публично сжечь свиток Торы. Перед израильским посольством
09:18  Игорь Левитас: О вильнюсском цирке и киевском клоуне
09:12  Пуанты тащили пачками... В Узбе разворовали... Академию хореографии
00:16  Военно-политические аспекты эволюции ближневосточной стратегии Китая, - Лариса Шашок
00:14  Эрдоган поменял ставку. Турция начинает "новую эру" в отношениях с Западом, - Бурханеттин Дуран
00:12  НАТО "слило" Украину. Она истечет кровью, - генерал Скшипчак
00:09  Голливуд встал из-за самой большой в истории забастовки персонала - 160 тыс от актрисулек до мусорщиков
00:06  Эрдоган - Путину: Не приедешь - обижусь!
Пятница, 14.07.2023
21:24  Холдинг USM Усманова сменил генерального директора. Оксана вместо Еркожи
21:10  В Таджикистане пытаются восстановить (заново отстроить) Худжандскую крепость
21:08  Связанного с узбекской оппозиционной партией блогера решили депортировать из России на родину
21:01  "Гнилое" закулисье "зерновой сделки"
19:53  Дефицит воды может обернуться конфликтами в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:49  Южная Корея отказывается принимать Тадж-гастарбайтеров. Хлопот больше, чем пользы
19:46  Мирзиеев в своей инаугурационной речи гарантировал деятельность "конструктивной оппозиции"
19:09  Глава УзбШелководства Шарипов отозвал все иски против журналистов. Жена уже сушит сухари?
19:03  "Восстание Спартака". Русскую историю делают Герои, а не пескоструйщики
12:33  Железные дороги Узбекистана возглавил Зафар Нарзуллаев
12:28  Китайский синдром. Кокаин в Белом доме, торговая война и геополитические игры, - И.Титов
12:27  Сплошной ужас: что показал мониторинг Нижне-Алаарчинского водохранилища в Киргизии
12:25  Что будет с Прибалтикой? - Наталья Еремина
12:24  Подмосковный дворец Аллы Пугачевой предлагают переделать в Приют детям Донбасса
12:23  Почему зависимость от телефона не лучше алкоголизма
12:00  "Няшка" Канокпан Лао-Арая назначена постпредом АБР в Ташкенте
11:40  Замминцифры РФ Паршин лично взял взятку 3,5 млн рублей кэшем в ресторане. Дивный лох
11:22  Банковским омбудсменом Казахстана избран подросший г-н Нурпеисов, сынишка завотделом администрации Елбасы
10:01  Китайцы полетят на Луну с пересадками
09:54  Так что же мешает России победить на Украине? - А.Акопян
08:23  ЧВК "Вагнер" не существует и... никогда не существовало, - Путин нервно хихикает
07:50  Шаг вперед, два назад: ядерная сделка с Ираном вновь отдаляется, - К.Логинова
07:40  США против Китая: проблемы экономической войны. Кто в проигрыше? - Владимир Овчинский
07:37  "Новый" Узбекистан. Озверевший прокурор Махманов лично лупит сапогами по голове фермеров
07:29  США готовы предоставить ЦА альтернативу отношениям с Москвой и Пекином, - уверяет госдеповка Лиза Хорст
07:24  Мздоимцев – к стенке? Что можно позаимствовать из опыта Китая, - С.Гомзикова
06:12  Обращение генерала Попова - это нонсенс, скандал, опаснейший прецедент и почти мятеж, - Игорь Стрелков
00:17  Восемь тезисов о понимании Китая и российско-китайских отношений, - И.Зуенко
00:05  Путинское жевание соплей и Сталинское организационное оружие, - Максим Калашников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Известная в KZ фемин-активистка Балжан Турлыбек зверски забила до смерти свою 7-летнюю падчерицу
18:33 15.07.2023

В социальных сетях распространяется информация о том, что подозреваемой в убийстве 7-летней девочки женщиной в Алматы оказалась известная общественница Балжан Турлыбек, передает Ulysmedia.kz.

Информацию об этом подтвердили в фонде НеМолчиKz. Сообщается, что отец погибшей девочки работает обычным дворником, при этом младше Багжан Турлыбек на несколько лет.

Ранее стало известно, что маленькая девочка была убита мачехой за то, что не успела добежать до туалета и запачкала ванную комнату.

"Била прямо в ванной, не оставила ребенку шанса на жизнь. У девочки страшные травмы, как говорят близкие сломаны кости ног и рук, пробита голова, она вся фиолетовая лежала в гробу, синяки было видно даже через грим, умерла, пережив страшную боль и страдания. Соседи неоднократно жаловалались на крики о помощи, на то, что ребенок плачет, последний раз вызывали полицию в мае, но участковый Бостандыкского района ничего не сделал. Девочка могла быть спасена", – заявила Тансари.

Как заявила Дина Тансари, мама девочки ушла когда ей было всего семь месяцев, девочку воспитывала бабушка, отец девочки зарабатывал временными подработками.

Источник - Ulysmedia.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689435180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрены в Правительстве
- Экономика в режиме умирания – эксперты
- Меры по водообеспечению аграриев южных областей рассмотрены в Правительстве
- Что дает Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов – мнение политолога
- Кадровые перестановки
- В Алма-Ате состоялось открытие памятника благоверному князю Александру Невскому
- Глава Фонда "Самрук-Қазына" выступил на брифинге, посвященном первым 100 дням на посту
- Хищения в сфере образования: госаудиторы укрывали нарушения
- В ЗКО на ранней стадии пресечена деятельность финпирамиды
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  