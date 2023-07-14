Известная в KZ фемин-активистка Балжан Турлыбек зверски забила до смерти свою 7-летнюю падчерицу

18:33 15.07.2023

В социальных сетях распространяется информация о том, что подозреваемой в убийстве 7-летней девочки женщиной в Алматы оказалась известная общественница Балжан Турлыбек, передает Ulysmedia.kz.



Информацию об этом подтвердили в фонде НеМолчиKz. Сообщается, что отец погибшей девочки работает обычным дворником, при этом младше Багжан Турлыбек на несколько лет.



Ранее стало известно, что маленькая девочка была убита мачехой за то, что не успела добежать до туалета и запачкала ванную комнату.



"Била прямо в ванной, не оставила ребенку шанса на жизнь. У девочки страшные травмы, как говорят близкие сломаны кости ног и рук, пробита голова, она вся фиолетовая лежала в гробу, синяки было видно даже через грим, умерла, пережив страшную боль и страдания. Соседи неоднократно жаловалались на крики о помощи, на то, что ребенок плачет, последний раз вызывали полицию в мае, но участковый Бостандыкского района ничего не сделал. Девочка могла быть спасена", – заявила Тансари.



Как заявила Дина Тансари, мама девочки ушла когда ей было всего семь месяцев, девочку воспитывала бабушка, отец девочки зарабатывал временными подработками.