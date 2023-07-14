Когда (никогда!) в Алматы закончат ремонт дорог по Аль-Фараби и Абая

21:48 15.07.2023

Когда в Алматы закончат ремонт дорог по Аль-Фараби и Абая



В июне на проспектах Аль-Фараби и Абая в Алматы начали плановый средний ремонт дорог. Из-за этого жители города столкнулись с пробками. Теперь алматинцам даже днем приходится заранее планировать свой маршрут, сообщает корреспондент Zakon.kz.



