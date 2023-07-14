Послала в пень НАТО, ООН и США, - сестра Ким Чен Ына умеет разговаривать с западными "негодяями"

21:57 15.07.2023

Сестра Ким Чен Ына предупредила США об ответе при попытке "тронуть КНДР"



Северная Корея призывает США отказаться от конфронтации с Пхеньяном, заявила заместитель главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, сообщает Zakon.kz.



Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.



