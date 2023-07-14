|Послала в пень НАТО, ООН и США, - сестра Ким Чен Ына умеет разговаривать с западными "негодяями"
21:57 15.07.2023
Сестра Ким Чен Ына предупредила США об ответе при попытке "тронуть КНДР"
Северная Корея призывает США отказаться от конфронтации с Пхеньяном, заявила заместитель главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.
Замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии подчеркнула, что американские власти ответят сполна за попытку дестабилизировать ситуацию в КНДР.
"Попытка тронуть нас очень дорого обойдется для США. Не буду скрывать, что США ждут очень неблагоприятные вещи", – заявила Ким Е Чжон.
Она также добавила, что в ответ на усилия США по повышению своих стратегических активов на Корейском полуострове КНДР будет действовать еще более "несдержанно и масштабно".
Также Ким Е Чжон подвергла критике заседание СБ ООН по пуску ракеты КНДР, отметив, что он является абсолютно правомерным проявлением самообороны в ответ на враждебную политику, упорно проводимую Соединенными Штатами.
Она добавила, что единственный способ стабилизации ситуации в регионе заключается в отказе США от враждебной политики к лидерам КНДР.
Последний запуск северокорейской ракеты состоялся 12 июля. Испытания раскритиковали в США, Японии, Южной Кореи и ряде других государств. По информации ООН, ракета якобы упала в море в экономической зоне России.
В МИД РФ указали на отсутствие подтверждения подобных данных.
В конце мая МИД Казахстана прокомментировал неудачный запуск спутника КНДР.
Константин Вноровский