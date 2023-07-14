Боксер Усик - новый президент УкрРуины?

00:11 16.07.2023 "Усик – президент"? Когда-то все так же смеялись над Зеленским

Вадим Рейнекин



Боксер Александр Усик снова в центре медийного внимания. На этот раз он словил свои очередные "16 минут короткой славы" и хайпа благодаря сделанному им в интервью YouTube-каналу Seconds Out заявлению о наличии президентских амбиций по завершении спортивной карьеры.



"Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента [Украины]", - заявил Усик.



С одной стороны, можно понять тех его поклонников, которые откликнулись на это известие словами "Б***я, Саша, не шути так". А с другой стороны, если хорошо подумать – а чем Усик хуже нынешнего президента – бывшего КВН-щика и игрока членом на рояле? Или чем он хуже мэра Киева Кличко, тоже пришедшего в большую политику с боксерского ринга и едва не ставшего президентом Незалежной если бы не сговор Фирташа и Порошенко с американцами и россиянами в 2014 году.







И уж точно Усик не хуже какого-нибудь блогера Шария, певца Вакарчука, стендапера Притулы или недорежиссера Сенцова. Всех перечисленных, если что, в разное время называли перспективными политиками и кандидатами в украинские президенты. "Статура гарна, з себе показний", – такими бы словами охарактеризовала потенциального кандидата простоватая жиночка из какого-нибудь райцентра в центральной Украине. Не секрет, что женщины-провинциалки средних лет и старше – это сегодня портрет типичного украинского избирателя.



Усик весь из себя православный, опять же. Причем, довольно гибкий православный, что полезно для карьеры. Вчера он целовал в десна митрополита Онуфрия, а уже сегодня требует "очистить Церковь от московских агентов в рясах". Надо будет – завтра станет пылким поклонником Епифания Думенко или еще кого, кто будет на тот момент в фаворе.



К тому же Усик наглядно показал, что легко обучаем, умеет и гимн спеть при случае, и во флаг вовремя завернуться, и на мове песню патриотическую спеть, и про Бандеру чего-нибудь на публику ввернуть, и "оккупантам" кулаком погрозить с безопасного расстояния.



В общем, со всех сторон хлопец-молодец. К тому же и крымчанин в анамнезе – живое и ходячее напоминание о претензиях Украины на полуостров. Будь я свидомым украинским избирателем, сказал бы – "беру два".



Некоторые московские эксперты относятся к президентским перспективам Усика скептически – мол, бандеровцы припомнят ему его "пророссийскую" риторику и поддержку УПЦ, и это политически похоронит подавшегося в политику боксера.



Вот, что говорит, к примеру, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин:



"У боксера Усика вряд ли есть шансы стать президентом Украины: для этого нужно, чтобы за ним стояли местные олигархи и, желательно, американские кураторы. С одной стороны, имидж Усика сейчас благоприятствует выдвижению, но если он действительно вступит в политику, ему припомнят все сказанное еще недавно: "Он был за Крым, за Россию, чуть ли не собирался получать российское гражданство".



Вынужден не согласиться с уважаемым экспертом. Украинская политика знает немало весьма политически успешных и ресурсных перебежчиков и ренегатов. Взять хотя бы того же Алексея Гончаренко.



Да, конкуренты в борьбе за корыто злобно шипят у него за спиной, припоминая одесские митинги в поддержку русского языка и Януковича. Ну и что? Как говорится, завидовать нужно молча. Или вот тот же Вилкул-младший. Как "дысал" за дружбу с Россией, а в итоге дослужился до главы военной администрации своего родного Кривого Рога. И, несомненно, пойдет и дальше – если этот режим выдержит и укрепится.



Про заслуженного флюгера Украины Юлию Владимировну Тимошенко я вообще молчу. Ее хиханьки с Путиным и севастопольские билборды "Флотам быть! Флотам дружить!" до сих пор ей нет-нет да и вспоминают, а бывший соратник Ляшко даже обозвал как-то "кремлевской кукушкой". И опять же – ну и что? Это никак не повлияло на любовь к Юле тетенек предпенсионного возраста, и перебранка с Ляшко закончилась разве что вот этим риторическим вывертом в исполнении "бабы с косой": "Во-первых, не кукушка, а зозуля! А во-вторых… да хватит и первого".



Кстати, те же Ляшко и Аваков в середине нулевых щеголяли на 9 мая с георгиевскими ленточками на пиджаках. Сегодня это не мешает им быть в первых рядах "борцов с московским империализмом". И каждый из них, даже те, чья политическая звезда уже катится под гору, все равно успели отщипнуть кусочек от пирога власти – и больших рейтингов, и немалых амбиций.



Усик в этом ряду не исключение. У Усика сегодняшнего нет ни одной идеологической позиции по актуальным вопросам текущей украинской повестки, которая бы отличала его от нынешнего националистического мейнстрима или выделяла бы как нечто особенное. В рамках системы координат Украины Зеленского – цвета, в которые окрасил себя Усик, не бледные, а самые что ни есть ядовито жовто-блакитные, местами даже с перебором.



Напомню, это тот самый Усик, который в начале СВО с помпой вступил в тероборону. Тот самый Усик, который позже с гордостью селфился вместе с боевиками нацбатальонов, постановочно обстреливая позиции российских войск из миномета. Тот самый Усик, который, по образному сравнению авторов "ПолитНавигатора", "работал обезьянкой для селфи побратимов", радостно фоткавшихся на его фоне и выкладывавших фото в соцсети с текстовыми комментариями вроде тех, которые делал главарь мелкого наци-обьединения С14 Евгений Карась:



"Усик на сафари. Для просвещения. Сводные группы полиции "ТОР" и "Сафари" активно воюют, зачастую выполняя типовые функции армейских Сил спецопераций".



А еще это тот самый Усик, который вызвал Евгения Пригожина на бой и хвалился именной грушей с фамилией шефа "вагнеров" для отработки ударов. Это тот самый Усик, который писал вот эти строки в момент начала жестких гонений на Церковь, прихожанином которой он себя позиционировал:



"РФ – это враг Украины, который хочет убить всех людей в мире. Посмотрите, если на их каналах говорят, что мы ударим по Франции, Польше, по Британии. 8-я заповедь – "не убий". И нет никакой священной войны или очищения какого-то. Есть война, которую вы развязали 24-го февраля 2022 года, напали на Украину, якобы защищая каких-то русских, которые не хотят вашей защиты. Так же вы напали на Чехословакию много лет назад, так же вы приехали в Грузию, – вы везде приезжаете с защитой".



Это не говоря уже о том, что и в языковом вопросе у нынешнего Усика нет никаких противоречий с украинским мейнстримом, хоть прямо сейчас бери его в трусах с ринга и на Банковую президентом. Это же Усик заявлял на всю страну о своем переходе на мову, а родному русскому отвел роль "второстепенного и бытового", годящегося только для кухни и частных разговоров в кругу семьи.



Вне всякого сомнения, президент Усик продолжит дело Порошенко и Зеленского по "освобождению Крыма". Ведь это он пел на два голоса с фронтменом группы "BARABANDA" Эльнуром Рустамовым:



"Мы уже освободили Херсон, а потом за ним,

Ма, я тебе обещаю, это будет наш Крым.

И он больше никогда не будет стоять в сторонке,

Он будет расцветать, как лоза на солнце!"



Так что Усик – вполне годный кандидат в президенты майданутой Украины. Достойный своих "великих предшественников" в этом кресле. И все зависит от того, насколько серьезными были его слова о политических амбициях. Если да, то поверьте, к "часу Х" деньги, поддержка медиа, олигархов и Запада – все это найдется. Источник - politnavigator.net

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