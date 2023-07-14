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Что даст Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов, – Данияр Ашимбаев
00:45 16.07.2023

Что дает Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов – мнение политолога
Данияр Ашимбаев назвал принятый закон по вопросам возврата незаконно приобретенных активов нужным стране. При этом он считает, что эффективность документа зависит от того, как будут применяться его нормы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 13 июля

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев назвал принятый закон по вопросам возврата незаконно приобретенных активов нужным стране. При этом он считает, что эффективность документа зависит от того, как будут применяться его нормы, передает корреспондент МИА "Казинформ".
По его мнению, широкое применение закона, а именно изъятие всех когда-то приватизированных активов, разрушит экономическую структуру, которая есть в Казахстане.
Данияр Ашимбаев отметил, что в истории Казахстана цены при приватизации активов не раз снижались в обмен на инвестиционную программу, торги зачастую шли по голландскому методу на понижение цены. Кроме того, нужно учитывать инфляцию. Часть активов уже "отмыта" через западные институты. Национализация этих активов или просто смена собственника имеет плохие юридические перспективы. Есть прецедент, где Казахстан судится уже больше 10 лет и, по последним решениям суда, далек от победы. Многие приватизационные сделки осуществлялись на легальной основе. То есть были законы, указы, постановления и все необходимые документы. Есть активы, приватизация которых в свое время вызывала вопросы, но которые в настоящее время работают, создают рабочие места, платят налоги, обходятся без трудовых конфликтов. Какие-то старые активы сложно назвать незаконными, потому что исковые давности по ним прошли, а современное положение дел не вызывает вопросы.
По словам политолога, пытаясь привлечь иностранных инвесторов и демонстрируя чрезмерную склонность к отъему ранее приватизированных активов, государство может ухудшить инвестиционный климат.
С другой стороны, как подчеркнул Данияр Ашимбаев, есть определенные лица, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы. Это экономическая власть, которую неоднократно конвертировали в политическую.
"Закон создает правовую основу. Он не предназначен для массового применения. Он создает механизм для точечной работы, которая последние полтора года активно велась. Мы видим, что ряд лиц свои активы государству вернули. Понятно, что здесь не обошлось без политического и силового давления. Инициируя этот закон, Глава государства имел ввиду, прежде всего, обеспечение процессов демонополизации, то есть решение может быть не только юридическим, но и политическим. Изымать все у всех как минимум будет экономически неправильным", - пояснил эксперт.
Закон, как отметил спикер, будет применяться точечно. И предпринимаемые меры направлены не только на представителей прежней элиты, но и существующей.
"Закон где-то доминирует над существующей реальностью, но с другой стороны мы понимаем, что распределение активов в процессе приватизации было далеко не самым прозрачным в свое время. Чтобы восстановить определенный статус-кво, потребуется очень много усилий, в том числе в вопросах самоограничения. Глава государства неоднократно подавал пример. Допустим, ограничения по президентскому сроку – пример скромности и воздержанности со стороны элиты. Мы видим, что предпринимаемые меры под руководством главы государства, тем более с приходом бывшего, достаточно эффективного, Олжаса Бектенова, который до этого руководил агентством по борьбе с коррупцией, на пост главы Администрации Президента, направлены не только на представителей прежней элиты, но и существующей", - заключил он.
Напомним, вчера Президент подписал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов и поправки к нему.

Источник - Казинформ
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