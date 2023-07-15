"Восточный базар" Реджепа Эрдогана, - В.Бурт

00:52 16.07.2023 15.07.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Президент Турции везде и во всем ищет свою выгоду



Холодный ветер неприязни донесся в Москву из Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган радушно принял врага России лидера Украины Владимира Зеленского, чем серьезно озадачил Кремль. Впрочем, этот политик всегда отличался непредсказуемостью. Так что особо удивляться не приходится. Однако многие поразились и рассердились. Пошли даже разговоры о том, чтобы свернуть сотрудничество России с Турцией. И такое уже не раз бывало, но потом все возвращалось к истокам.



Известно, что интересы России и Турции в прошлом не раз сталкивались. Больших, длительных войн между двумя государствами насчитано в истории 12, а разных боевых стычек – без счета. История оживала на экранах и страницах книг, где русские насмерть бились с турками на земле и на море.



Но обе страны не только сражались, но и вступали в союз. В местечке Ункяр-Искелеси на памятном камне была выбита надпись: "Эта равнина краткое время встречала гостеприимством армию России. И пусть камень сей навечно сохранит память об этом, пусть дружба двух правителей останется столь же твердой, такой же крепкой, как сам он!"



…В 1833 году Россия оказала военную помощь Махмуду II в борьбе с Мехметом Али Египетским. Непокорный вассал поднял мятеж, в нескольких сражениях разбил армии Османской империи и стал звенеть мечами у ворот Константинополя.



Турецкий султан обратил полный мольбы взор на Санкт-Петербург. И Николай I согласился помочь Турции в борьбе с мятежниками. Это при том, что очередная война между двумя странами закончилась всего четыре года назад. Россия одержала победу, но удовлетворилась небольшими территориальными приобретениями.



Идя навстречу Махмуду II, русский царь в первую очередь думал об интересах государства: "Если он (Константинополь. – В.Б.) будет захвачен, мы получим по соседству гнездо всех безродных, которые окружают теперь египетского пашу. Необходимо разрушить новый зародыш зла и беспорядка…"



Заодно Николай I являл султану свое милосердие – мол, мы, русские, не помним зла, чего и вам желаем. Увы, надежды на будущее оправдались лишь частично. А тогда Россия Турцию и впрямь спасла – в марте 1833 года 30-тысячный российский контингент высадился близ Константинополя в Ункяр-Искелеси и заставил египтян отступить.



Запад, который поддерживал мятежников, злобно оскалился: Франция и Великобритания отправили в Дарданеллы свои боевые корабли. Однако все закончилось лишь демонстрацией силы. К удивлению многих, Россия и Турция заключили договор, который предусматривал взаимную военную помощь, в случае если одна из стран повергнется нападению извне. Это произошло 190 лет назад, в июле 1833 года.



Если поднять бокал за эту дату, то вино, налитое в старинный бокал, может оказаться с привкусом горечи. Ведь сегодня мы переживаем очередное напряжение в отношениях двух стран…



Ункяр-Искелесийский договор действовал в течение восьми лет. Очередное военное противостояние двух стран произошло во время Крымской войны. Чем оно закончилось известно – сокрушительным поражением России от стран Запада, ущемлением ее прав и многолетним позором.



…В 1878 году Русская армия, превращавшая турецкие бастионы в прах, неудержимо шла на столицу Османской империи. Но ее натиск был остановлен заключением Сан-Стефанского мирного договора. Кроме лавров победителя, Россия завоевала славу освободителей славянских народов от османского ига.



Во время Первой мировой войны русские армии продвинулись более чем на 250 километров вглубь Османской империи. Были захвачены несколько крупных городов – Эрзерум, Трапезунд, Ван, Битлис, Муш. В июне 1916 года Николай II утвердил "Временное положение по управлению областями Турции, занятыми по праву войны".



Они и другие территории перешли бы под российское владычество, если бы не случилась Февральская революция. В Кавказской армии началось разложение, а вместе с ним и дезертирство. Этим воспользовались турки, перешли в наступление и отвоевали часть своих территорий. А позже, после заключения Брестского мира, вернули и все остальные…



Перенесемся в наши дни, посмотрим в жесткое, волевое лицо Эрдогана. Но на нем трудно что-то прочитать. Его действия нельзя предугадать и не ведомо, чего от него ждать. Эрдоган напоминает шахматиста, который приготовил умопомрачительный ход для своего соперника, или математика, придумавшего формулу, которая перевернет весь мир.



Президент Турции – смесь неожиданных решений и запутанных комбинаций. Порой он сбрасывает маску бесстрастия и взрывается. Его глаза мечут молнии, из-под коротких седых усов летят угрозы. Кажется, еще минута и он сорвет со стены сверкающий сталью ятаган и обрушится на того, кто ему возражает.



Из угроз Эрдогана можно составить целую энциклопедию. Он обещал открыть границы Турции и заполонить несметной массой мигрантов Европу. Эрдоган махал кулаками в адрес президента Сирии Асада, набрасывался на главу Франции Макрона. Обещал премьер-министру Греции Мицотакису устроить марш "бешеных турок" и закрыть американским военным базы Инджирлик и Кюреджик.



Но весь этот набор театральных жестов и громких слов не просто политический театр Эрдогана. Это – средство для достижения цели. К тому же он умеет виртуозно торговаться. Когда-то в детстве Реджеп продавал булочки и лимонад на улицах Стамбула. Теперь он превратил в торжище весь мир – покупает и продает доходы, выгоды, льготы, преференции. И, надо сказать, успешно.



…Эрдоган и Россия – это история надежд и разочарований, дружбы и вражды. Он обнимался с Владимиром Путиным и называл его "дорогим другом". Улыбки на их встречах были ярче солнца, аплодисменты – громче турецких барабанов. В Анкаре главу России встречали по-королевски: солдаты в ярких мундирах и конногвардейцы. Оркестр играл не только гимны двух стран, но и "Калинку-малинку".



Отношения между двумя странами крепли и развивались. Турецкое побережье Черного моря к радости хозяев каждый год заполняется российскими туристами. Тем временем другие представители нашей страны трудятся не покладая рук на возведении атомной электростанции "Аккую". А по "Турецкому потоку", построенному другими специалистами из России, несутся потоки газа.



Увы, обе страны не только сплачивали взаимные интересы, но и разъединяла конкуренция, борьба за сферы влияния, которая порой нагревалась до предела.



В ноябре 2015 года в Сирии турецкий истребитель выпустил ракету "воздух-воздух" во фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС Российской Федерации. Пламя вспыхнувшего самолета тут же перекинулось на отношения двух стран. Тем более что Эрдоган отказался извиняться и выплачивать компенсацию погибшим летчикам.



Путин сделал резкий выпад в адрес Анкары, говорил об "ударе в спину". Москва объявила о приостановке действовавшего безвизового режима с Турцией и ввела в действие экономические санкции против нее. В ответ премьер Турции Ахмет Давутоглу злобно признался, что лично отдал приказ сбить российский самолет. Но потом вдруг заявил, что Турция и "в страшном сне не могла представить конфликт с Россией".



Хотя ту ссору довольно быстро удалось погасить, теперь очевидно, что ее угли продолжали тлеть. И едва не вспыхнули снова после злодейского убийства российского посла в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года. Характерно, что его убийцу Алтынташа тут же ликвидировали турецкие спецназовцы. Не для того ли, чтобы замести следы?



Эрдоган "исправился" и долго не совершал ничего, что могло бы вызвать бурное недовольство Кремля. На недавних президентских выборах в Турции многие в России "болели" за него, и когда он победил, искренне радовались. Казалось, Эрдоган – один из немногих зарубежных политиков, который не отвернулся от России в трудную минуту.



Однако несколько дней назад отношение к нему резко изменилось. Заговорили о предательстве Эрдогана, о том, что он изменил дружбе с Москвой. Но так утверждать было бы наивной ошибкой. Уместно говорить о тесном сотрудничестве между двумя странами. Но оно никуда не делось, во всяком случае пока.



Радушный прием Зеленского, заявление, что Украина заслуживает членства в НАТО, обещание построить в Незалежной завод по производству беспилотников Bayraktar и освобождение боевиков "Азова" – это не признание в любви к киевскому режиму, а любимая Эрдаганом торговля. На сей раз с Западом. И знак – несмотря на свою строптивость, я с вами.



"Эрдоган действует всегда одним и тем же образом: взвешивая выгоды и риски, – считает первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин. – Мне кажется, что рисков от осложнения отношений с РФ становится меньше, а выгод от такого рода решений становится больше. Очень простая математика. Потому что никаких сентиментальных мотивов в отношениях России и Турции – по крайней мере, с турецкой стороны – нет".



"За Украину" Эрдоган потребовал у Байдена продать истребители F-16 и запчасти к ним. От Евросоюза – открыть наконец двери для Турции, перед которой она простаивает много лет. В качества "довеска" Эрдоган обещал больше не противиться вступлению Швеции в НАТО. Но за подобную "услугу" Стокгольм должен лоббировать некоторые интересы Турции.



Шведское издание Svenska Dagbladet с иронией пишет: "Год торговли и попыток убедить Эрдогана закончился. Его базарная тактика по заявке Швеции подошла к концу. Переговоры завершились".



Между прочим, в истории со строительством завода беспилотников на Украине Эрдоган заботился и о семейном бизнесе – совладельцем компании Baykar Makina наряду со своими братьями является Сельчук Байрактар, который приходится президенту Турции зятем.



Неизвестно, состоится ли в ближайшее время встреча Эрдогана с Путиным. Но если произойдет, турецкий президент наверняка снова начнет улыбаться и изображать расположение. Это опять будет "восточный базар" во всем блеске. Ведь Россия по-прежнему нужна Турции.



Да у России немало интересов в Турции. Отношения двух стран стянуты крепким узлом, и никто не станет его разрубать. Даже если "кофе по-турецки" стал слегка резковат. Источник - fondsk.ru

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