Перешли на пшеницу: опиумный мак ушел из Афганистана вместе с американцами

|21:57 Послала в пень НАТО, ООН и США, - сестра Ким Чен Ына умеет разговаривать с западными "негодяями"
21:48 Когда (никогда!) в Алматы закончат ремонт дорог по Аль-Фараби и Абая
18:33 Известная в KZ фемин-активистка Балжан Турлыбек зверски забила до смерти свою 7-летнюю падчерицу
15:36 Умные экогорода в Центральной Азии - дань моде или решение проблемы перенаселения? - Белек Сарымсаков
15:30 "Резня в Сребренице". Как Запад создал очередной фальшивый "геноцид" (история)
15:29 В США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка
13:35 "Убитую" владельцами Риддерскую ТЭЦ (Восток Казахстана) снова перепродали
13:28 В Киргизии задержали за вымогательство очередного блогера - Карыбек уулу
12:30 Маскарад Зеленского затянулся, - Игорь Караулов
12:27 Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром, - Геворг Мирзаян
10:41 На Западе большие проблемы даже с сексом, - Соха Камель
10:38 НАТО раскалывается как гнилой орех, - Джордж Биб
09:53 Ранее проворовавшийся Ошский мэр Мамбетов назначен.... главой Кыргызо-Азербайджанского инвестфонда. Оправдает!
09:41 Свои герои. В кыргызском Нарыне скверу присвоят имя бойца, погибшего во время конфликта с Таджикистаном
09:30 Леонид Ивашов: Русских солдат посылают воевать за украденное у них олигархами Отечество
09:22 В Узбекистане впервые выращено 8 млн тонн зерна
09:20 ЕвроГлум продолжается. В Стокгольме хотят публично сжечь свиток Торы. Перед израильским посольством
09:18 Игорь Левитас: О вильнюсском цирке и киевском клоуне
09:12 Пуанты тащили пачками... В Узбе разворовали... Академию хореографии
00:16 Военно-политические аспекты эволюции ближневосточной стратегии Китая, - Лариса Шашок
00:14 Эрдоган поменял ставку. Турция начинает "новую эру" в отношениях с Западом, - Бурханеттин Дуран
00:12 НАТО "слило" Украину. Она истечет кровью, - генерал Скшипчак
00:09 Голливуд встал из-за самой большой в истории забастовки персонала - 160 тыс от актрисулек до мусорщиков
00:06 Эрдоган - Путину: Не приедешь - обижусь!
|Перешли на пшеницу: опиумный мак ушел из Афганистана вместе с американцами
01:07 16.07.2023
Опиумный мак из Афганистана ушел вместе с американским контингентом. Об этом пишет Андрей Уржумцев в своем телеграм-канале.
Он прокомментировал весьма выразительный график, который опубликовала газета Financial Times.
"После вывода американцев из Афганистана. Данные по самой большой провинции страны. Опий вниз - пшеница вверх. Опиумный мак ушел вместе с „демократией", 200 полами и прочими „западными вкусняшками". Официально тренд сменился после окончания операций „Страж свободы" и „Решительная поддержка". Ирония, однако…" - отметил Уржумцев.