Перешли на пшеницу: опиумный мак ушел из Афганистана вместе с американцами

01:07 16.07.2023

Опиумный мак из Афганистана ушел вместе с американским контингентом. Об этом пишет Андрей Уржумцев в своем телеграм-канале.



