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Почему многополярный миропорядок стал потребностью для народов? - Халид аль-Бухали
01:14 16.07.2023

Al Mayadeen
Ливан

Почему многополярный миропорядок стал потребностью для народов?

США праздновали победу, когда распался СССР, ведь в мире установился однополярный порядок. Но его дни подходят к концу, пишет Al Mayadeen. Страны устали от навязывания чуждых им ценностей, открытого грабежа и вмешательства в их политику.

"Если какое-либо государство или нация становятся слишком сильными, то другие нации, страны и народы сближаются и объединяются против них, чтобы создать баланс сил и не дать им выйти за пределы разумного", – говорит Джозеф Най.

Из его слов следует, что между глобальными силами происходит борьба. Каждая из них пытается навязать свою повестку и свое видение того, какой должна быть международная арена. Далее происходят сдвиги в мировой политической системе, ведущие к глобальному равновесию.

Международная система прошла несколько исторических этапов. Вестфальский договор 1648 года положил конец религиозным войнам и привел к установлению многополярного мира, просуществовавшего почти три века, вплоть до Второй мировой войны. После этого сложилась биполярная система с двумя полюсами – коммунистический лагерь во главе с Советским Союзом и либеральный лагерь во главе с Соединенными Штатами Америки. Биполярный мир рухнул в 1991 году, сразу же после распада СССР. Так в мире воцарилась однополярная система.

США – после распада Советского Союза и краха коммунизма – считали, что они окончательно одержали вверх над марксистско-ленинской идеологией. Об этом пишет американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма в своей книге "Конец истории и последний человек". Либеральная демократия, по его словам, является наивысшим достижением исторического и культурного развития человечества. Ее можно назвать венцом человеческой цивилизации, а значит, она будет господствовать вечно.

Соединенные Штаты поспешили навязать свою волю всем странам (как врагам, так и союзникам). Они разворовывали их богатства, вмешивались во внутренние дела и навязывали свои либеральные ценности, даже если они противоречили религиозным и культурным особенностям других народов. Все это делалось во имя так называемых "универсальных норм", а любая финансовая помощь зависела от степени приверженности западным ценностям.

Что же касается тех, кто выступал против американской политики, то их судьба оказалась незавидной. Соединенные Штаты осуществили прямое военное вмешательство в Ирак, Ливию и Афганистан; поддерживали "цветные революции", проходящие под лозунгами свободы, демократии и соблюдения прав человека, в Сирии, Ливии, Йемене, Венесуэле и Уругвае; вводили экономические санкции против Исламской Республики Иран, Северной Кореи и Кубы.

Нельзя отрицать тот факт, что либеральная система (США) продолжает оставаться главным игроком на мировой арене, поскольку эпоха однополярного миропорядка все еще продолжается.

Вскоре начали раздаваться голоса – особенно из России и Китая – с призывом положить ей конец. Вместо нее предлагается создать многополярный мир, основанный на принципах невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и разрешения международных споров мирными средствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом.

Многие страны поддерживают становление нового мирового порядка, основанного на принципах равноправия, уважения законных интересов друг друга и справедливого сотрудничества. Именно поэтому они стремятся присоединиться к БРИКС или подписать военные и/или экономические соглашения с Пекином и Москвой.

Однополярное устройство мира, как отмечают многие западные аналитики и политологи, с каждым годом все дальше и дальше уходит в прошлое, уступая место многополярности.

Американский аналитик Фарид Закария говорит: "Мир не может десятилетиями оставаться однополярным, а потом вдруг в одночасье превратиться в биполярный или многополярный. Начнутся медленные перемены в характере международных отношений. И хотя однополярность про­должает быть определяющей реальностью международной систе­мы, с каждым годом она ослабевает, а другие страны и другие игро­ки набирают силу".

Автор статьи: Халид аль-Бухали (خالد البوهالي)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689459240


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