Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху хватил удар

01:47 16.07.2023

По информации Jerusalem Post, Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой.



Это уже второй за год случай, когда глава правительства попадает в больницу из-за потери сознания. Ранее он упал в обморок во время чтения молитвы в Йом Кипур.



Нетаньяху прошел ряд обследований в больнице, в том числе обследований мозга, чтобы убедиться, что в результате удара головой об пол не было получено никаких серьезных повреждений.



"По рекомендации врачей премьер-министр продолжает проходить дополнительные плановые обследования", – добавили в офисе главы правительства.



Сам Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором заявил, что "чувствует себя хорошо". Он объяснил, что "провел время с женой в Кинерете на солнце, а это не очень хорошая идея". Из-за жары и обезвоживания он резко почувствовал себя плохо.



Ранее сообщалось, что в октябре 2022 года Нетаньяху госпитализировали в отделение неотложной помощи медицинского центра Шаарей Цедек в Иерусалиме после того, как он почувствовал себя плохо во время молитвы в Йом Кипур в синагоге Иерусалима. Нетаньяху тогда тоже упал в обморок.



Все медицинские тесты в октябре не показали серьезных отклонений, и премьер довольно быстро вернулся к работе.



Елена Вебер