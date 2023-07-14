В Туркмении теперь отдельные Министерства сельского хозяйства и окружающей среды

07:28 16.07.2023

Указ Президента Туркменистана о создании Министерства сельского хозяйства Туркменистана и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана



В целях кардинального реформирования сфер сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны и дальнейшего повышения эффективности их деятельности в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства посредством совершенствования управления, постановляю:



1. Создать Министерство сельского хозяйства Туркменистана и Министерство охраны окружающей среды Туркменистана на базе разделения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.



2. Министерству сельского хозяйства и Министерству охраны окружающей среды совместно с Министерством адалат и другими профильными министерствами подготовить и представить Кабинету Министров Туркменистана соответственно проекты Положений о Министерстве сельского хозяйства Туркменистана и Министерстве охраны окружающей среды Туркменистана, структур их центральных аппаратов, предложения о размерах заработной платы руководителей, штатном расписании центральных аппаратов, а также о внесении в законодательство Туркменистана изменений и дополнений, вытекающих из настоящего Указа.



3. Определить Министерство сельского хозяйства Туркменистана правопреемником по сельскому хозяйству Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.



4. Определить Министерство охраны окружающей среды Туркменистана правопреемником по охране окружающей среды Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 14 июля 2023 года.



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Указ Президента Туркменистана о Назармырадове Н.Г.



Назначить Назармырадова Назармырата Гелдимырадовича министром сельского хозяйства Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 14 июля 2023 года.