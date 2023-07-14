Аннагелди Сапаров - новый министр энергетики Туркменистана

07:33 16.07.2023

Указ Президента Туркменистана о Сапарове А.Б.



Назначить Сапарова Аннагелди Байрамдурдыевича министром энергетики Туркменистана, освободив его от должности заместителя министра энергетики Туркменистана.



Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 14 июля 2023 года.