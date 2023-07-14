Бандеровцы арестовали Киево-Печерского митрополита Павла

08:50 16.07.2023

Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков - об очередном беззаконии украинской власти.



"Митрополита Павла бросают в тюрьму. Суд приговорил поместить в тюрьму наместника Киево-печерской православной Лавры. За то, что он не соглашается с захватом Лавры бандой антиправославной ПЦУ. Он может только на словах быть против. Он же под домашним арестом. Но и за это его сажают в тюрьму.



Очень пожилой и очень больной священник может стать мучеником веры.



Уже только за это, за захват Лавры, необходима СВО и силовая ликвидация украинского режима.



Украинского антиправославного необандеровского неоколониального русофобского репрессивного незаконного режима, ширмой которого служит слуга оккупантов Зеленский".