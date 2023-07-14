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|Бандеровцы арестовали Киево-Печерского митрополита Павла
08:50 16.07.2023
Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков - об очередном беззаконии украинской власти.
"Митрополита Павла бросают в тюрьму. Суд приговорил поместить в тюрьму наместника Киево-печерской православной Лавры. За то, что он не соглашается с захватом Лавры бандой антиправославной ПЦУ. Он может только на словах быть против. Он же под домашним арестом. Но и за это его сажают в тюрьму.
Очень пожилой и очень больной священник может стать мучеником веры.
Уже только за это, за захват Лавры, необходима СВО и силовая ликвидация украинского режима.
Украинского антиправославного необандеровского неоколониального русофобского репрессивного незаконного режима, ширмой которого служит слуга оккупантов Зеленский".