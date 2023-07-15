США им не указ: Иран и Ирак не боятся нарушить американские санкции

09:19 16.07.2023

15 июля 2023



Процедура обмена иранского природного газа на иракскую нефть, объявленная премьер-министром Ирака, скорее всего, нарушит санкции США в отношении Тегерана, если США не выпустят разрешение на проведение данной операции. Об этом сообщает агентство Reuters.



Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани заявил, что Ирак начнет обменивать иракскую сырую нефть на иранский газ, чтобы положить конец повторяющимся задержкам платежей Тегерану из-за необходимости одобрения США на проведение таких сделок.



Ас-Судани отметил, что Иран сократил экспорт газа в Ирак более чем наполовину с 1 июля после того, как Багдад не смог получить одобрение США на выплату причитающихся средств. Однако теперь Тегеран согласился возобновить экспорт газа в обмен на сырую нефть.



Подробностей о потенциальном бартере, который может помочь решить проблему для Багдада, немного. Отключение электроэнергии на фоне жаркого лета в Ираке, когда температура может достигать 50 градусов по Цельсию, станет мощным ударом по позициям иракского правительства.



Однако трое бывших американских чиновников заявили, что такой бартер, скорее всего, будет противоречить санкциям США. Ричард Голдберг из аналитического центра "Фонда защиты демократий" заявил:



"Проведение такого рода бартерных сделок между Ираком и Ираном, в случае отказа США выдать соответствующее разрешение, станет нарушением санкций Вашингтона".