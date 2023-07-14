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Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад, - "Взгляд"
09:29 16.07.2023

МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией
14 июля 2023, Ольга Самофалова
Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.

Саудовская Аравия, как крупнейший производитель нефти в альянсе ОПЕК+, уступает России лидерство по добыче нефти, заявило МЭА. Королевство Персидского залива в последние месяцы сократило добычу нефти и пожертвовало своей долей рынка в попытке поддержать низкие цены на нефть, которые ударили по его доходам, пишет WSJ.

Reuters считает, что действия Саудовской Аравии и России уже стабилизировали цены на нефть.

Нефть марки Brent действительно подросла до 80,56 доллара за баррель. Однако российские эксперты уверены, что говорить о стабилизации цен на нефть еще рано, а МЭА специально пытается настроить Россию и Саудовскую Аравию друг против друга. Западные СМИ хотят представить выгодную, с их политической точки зрения, нефтяную картину.

В реальности Саудовская Аравия совсем не выступает в данных обстоятельствах как жертва России. "МЭА пытается разжечь противоречия между Россией и Саудовской Аравией, что якобы саудитам приходится жертвовать долей рынка в пользу России. Расчет на то, что саудиты это прочитают и будут переживать на эту тему. А в реальности каждый пытается находить рациональные шаги в текущей ситуации. Саудовской Аравии, конечно, лучше поддержать цены на нефть, сократив часть производства, и выиграть на цене. Иначе цены могут просесть при условии не быстрого восстановления китайской экономики или на фоне опасений глобальной рецессии", – рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Именно поэтому, кроме общего соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, внутри картеля весной были заключены допсоглашения со стороны отдельных его членов. И недавно Саудовская Аравия и Россия заявили о новых добровольных сокращениях. Саудиты сокращают добычу на 1 млн баррелей в сутки в июле и продлили на август, Россия сначала пошла на сокращение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки, а с августа намерена сократить еще экспорт на 0,5 млн баррелей.

"Это уже такие двусторонние взаимные обязательства России и Саудовской Аравии, на которых МЭА просто пытается спекулировать. Если бы Саудовская Аравия, наоборот, увеличила добычу и вытеснила с рынка Россию, то это, конечно, отвечало бы политическим целям Запада. Но Саудовской Аравии это зачем? Зачем ей так рисковать и обваливать цены?

Чтобы потом и против Саудовской Аравии применили механизм предельных цен и санкции? Саудовская Аравия играет в свою игру, которая для нее более выгодна", – считает Митрахович.

Падение цен на нефть невыгодно ни бюджету, ни экономике Саудовской Аравии. Поэтому лучше продавать меньше, но по более высокой цене. "Саудовская Аравия отдает России долю рынка по объемам экспорта, но Россия продает свою нефть с дисконтом и увеличенной стоимостью логистики. Саудиты, наоборот, повысили экспортные цены для Азии и Европы в первом квартале 2023 года и еще раз их поднимают для США, северо-западной Европы и Азии с августа 2023 года, куда они поставляют 60% всех своих экспортных объемов. Поэтому в денежном выражении лидерство по доходам от продажи нефти останется за Саудовской Аравией", – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Кроме того, саудиты прекрасно понимают, что эти сокращения добычи не навсегда, они – временные.

"Если посмотреть на долю России на 2024 год по соглашению, то ее доля будет ниже, чем доля Саудовской Аравии. При условии, что Саудовская Аравия прекратит сокращение добычи, которое анонсировала. Поэтому разговоры о том, что Россия съедает долю саудитов – это политические манипуляции, которыми МЭА, Reuters, Bloomberg и прочие с удовольствием занимаются",

– отмечает Митрахович.

А о стабилизации рынка нефти можно будет говорить лишь тогда, когда добыча стабилизируется, и не надо будет ее вынужденно сокращать, как сейчас, а цены на нефть Brent будут выше 80 долларов за баррель, так как ранее страны ОПЕК+ говорили о комфортной для них стоимости нефти около 90 долларов, добавляет Чернов.

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Прогнозы по нефти давать в текущих условиях сложно. "Если цены будут падать в течение нескольких месяцев подряд в силу разных обстоятельств, то, возможно, ближе к осени или осенью мы услышим о новых сокращениях в рамках ОПЕК+. Это может быть даже не продление текущих ограничений, а новое соглашение", – не исключает Митрахович. Такое возможно, если экономика Китая будет восстанавливаться не так быстро, как хотелось бы. Либо грянет глобальная рецессия, которая убьет спрос на черное золото.

Чернов считает, что Россия и Саудовская Аравия не будут спешить сразу после августа отменять свои ограничения, так как в августе цены должны лишь только закрепиться выше 80 долларов за баррель и начать стабилизироваться.

"Полагаю, что отменять ограничения они начнут лишь тогда, когда стоимость Brent стабилизируется возле 90 долларов за баррель, или когда увидят увеличение мирового спроса на нефть выше объемов ее предложения на рынке",

– полагает экономист.

Чернов ожидает, что экономика Китая все же начнет восстанавливаться во втором полугодии, поэтому в третьем квартале у стоимости нефти марки Brent есть все шансы закрепиться в диапазоне 80-87 долларов за баррель, а в четвертом квартале 2023 года перейти в диапазон торгов 86-98 долларов за баррель Brent.

Источник - взгляд
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