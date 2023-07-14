Бандеровцы начали бить по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами

12:49 16.07.2023

ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами

Марочко заявил об ударе ВСУ по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами



16 июля 2023, Дмитрий Зубарев

ВСУ ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.



По его словам, ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно, передает ТАСС. Марочко добавил, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью. Какая именно была использована ракета украинскими боевиками он ответить затруднился.



В районе 10.05 мск воскресенья в районе Южных кварталов на окраине Луганска прогремела серия взрывов. Очевидцы выкладывают в интернете кадры столба черного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города, передает РИА "Новости".



Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.