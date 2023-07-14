 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 16.07.2023
20:44  В Казахстане вновь горит (догорает) Абайская область
19:34  Нунцием (послом) Ватикана в Казахстане, Киргизии и Таджикистане назначен Георг Панамтхундил
16:28  Депутат КазПарламента Базарбек жалко оправдывается, что я делал в казино... э-ээ фишка смотрел
12:50  Названы ответные меры Китая на американские санкции: "Не разменивается по мелочам"
12:49  Бандеровцы начали бить по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами
10:27  Дикий сюр-пиар. ФСБ РФ задержала каких-то укр-олухов... готовивших покушение на Ксюню Собчак
09:29  Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад, - "Взгляд"

09:19  США им не указ: Иран и Ирак не боятся нарушить американские санкции
08:50  Бандеровцы арестовали Киево-Печерского митрополита Павла
08:15  В Туркмении новые хякимы областей, послы, главы госкомитетов
07:33  Аннагелди Сапаров - новый министр энергетики Туркменистана
07:28  В Туркмении теперь отдельные Министерства сельского хозяйства и окружающей среды
06:57  500 ракет в Россию. Фанфаронство Макрона дорого обойдется Франции, - AgoraVox
06:54  Север Казахстана вновь горит
01:47  Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху хватил удар
01:14  Почему многополярный миропорядок стал потребностью для народов? - Халид аль-Бухали
01:09  Путин собрался в Африку как доктор Айболит..., - СП
01:07  Перешли на пшеницу: опиумный мак ушел из Афганистана вместе с американцами
00:52  "Восточный базар" Реджепа Эрдогана, - В.Бурт
00:45  Что даст Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов, – Данияр Ашимбаев
00:11  Боксер Усик - новый президент УкрРуины?
00:09  "Газпром" выстрелил в воздух: кому бояться санкций России против "Нафтогаза"
Суббота, 15.07.2023
21:57  Послала в пень НАТО, ООН и США, - сестра Ким Чен Ына умеет разговаривать с западными "негодяями"
21:48  Когда (никогда!) в Алматы закончат ремонт дорог по Аль-Фараби и Абая
18:33  Известная в KZ фемин-активистка Балжан Турлыбек зверски забила до смерти свою 7-летнюю падчерицу
15:36  Умные экогорода в Центральной Азии - дань моде или решение проблемы перенаселения? - Белек Сарымсаков
15:30  "Резня в Сребренице". Как Запад создал очередной фальшивый "геноцид" (история)
15:29  В США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка
13:35  "Убитую" владельцами Риддерскую ТЭЦ (Восток Казахстана) снова перепродали
13:28  В Киргизии задержали за вымогательство очередного блогера - Карыбек уулу
12:30  Маскарад Зеленского затянулся, - Игорь Караулов
12:27  Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром, - Геворг Мирзаян
10:41  На Западе большие проблемы даже с сексом, - Соха Камель
10:38  НАТО раскалывается как гнилой орех, - Джордж Биб
09:53  Ранее проворовавшийся Ошский мэр Мамбетов назначен.... главой Кыргызо-Азербайджанского инвестфонда. Оправдает!
09:41  Свои герои. В кыргызском Нарыне скверу присвоят имя бойца, погибшего во время конфликта с Таджикистаном
09:30  Леонид Ивашов: Русских солдат посылают воевать за украденное у них олигархами Отечество
09:22  В Узбекистане впервые выращено 8 млн тонн зерна
09:20  ЕвроГлум продолжается. В Стокгольме хотят публично сжечь свиток Торы. Перед израильским посольством
09:18  Игорь Левитас: О вильнюсском цирке и киевском клоуне
09:12  Пуанты тащили пачками... В Узбе разворовали... Академию хореографии
00:16  Военно-политические аспекты эволюции ближневосточной стратегии Китая, - Лариса Шашок
00:14  Эрдоган поменял ставку. Турция начинает "новую эру" в отношениях с Западом, - Бурханеттин Дуран
00:12  НАТО "слило" Украину. Она истечет кровью, - генерал Скшипчак
00:09  Голливуд встал из-за самой большой в истории забастовки персонала - 160 тыс от актрисулек до мусорщиков
00:06  Эрдоган - Путину: Не приедешь - обижусь!
Пятница, 14.07.2023
21:24  Холдинг USM Усманова сменил генерального директора. Оксана вместо Еркожи
21:10  В Таджикистане пытаются восстановить (заново отстроить) Худжандскую крепость
21:08  Связанного с узбекской оппозиционной партией блогера решили депортировать из России на родину
21:01  "Гнилое" закулисье "зерновой сделки"
19:53  Дефицит воды может обернуться конфликтами в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бандеровцы начали бить по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами
12:49 16.07.2023

ВСУ нанесли удар по Луганску кассетными боеприпасами
Марочко заявил об ударе ВСУ по Луганску дальнобойными кассетными боеприпасами

16 июля 2023, Дмитрий Зубарев
ВСУ ударили по Луганску, применив дальнобойные кассетные боеприпасы, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО, затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно, передает ТАСС. Марочко добавил, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью. Какая именно была использована ракета украинскими боевиками он ответить затруднился.

В районе 10.05 мск воскресенья в районе Южных кварталов на окраине Луганска прогремела серия взрывов. Очевидцы выкладывают в интернете кадры столба черного дыма, поднимающиеся над южной окраиной города, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689500940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрены в Правительстве
- Экономика в режиме умирания – эксперты
- Меры по водообеспечению аграриев южных областей рассмотрены в Правительстве
- Что дает Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов – мнение политолога
- Кадровые перестановки
- В Алма-Ате состоялось открытие памятника благоверному князю Александру Невскому
- Глава Фонда "Самрук-Қазына" выступил на брифинге, посвященном первым 100 дням на посту
- Хищения в сфере образования: госаудиторы укрывали нарушения
- В ЗКО на ранней стадии пресечена деятельность финпирамиды
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  