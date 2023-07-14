Депутат КазПарламента Базарбек жалко оправдывается, что я делал в казино... э-ээ фишка смотрел

16:28 16.07.2023

Депутат Мажилиса объяснил, как оказался в казино

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек прокомментировал появление в Сети своих фотографий, где он снят около игровых столов в казино, сообщает Zakon.kz.

Депутат в Facebook подтвердил подлинность фотографий, но отметил, что сам никогда не играл, а фото сделаны до избрания его в Мажилис.



"Рекомендую верить объективной информации и не поддаваться ложным сведениям. Указанное фото было сделано 7 месяцев тому назад, до избрания меня депутатом Мажилиса, а если быть точнее, 24 декабря 2022 г. в городе Конаев в казино Bellagio, куда мы с супругой пришли на концерт одной известной поп-группы. Если вы заметили по фото, на заднем фоне стоит елка и на мне зимний свитер. Друзья, я не игрок, никогда не увлекался и не играл в казино, и это можно убедиться по фото, где я наблюдаю стоя либо сижу рядом с супругой, выпивая чашку чая с пирожным".

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек

Бакытжан Базарбек пишет, что до работы в Мажилисе он был профессиональным коммерческим юристом по земельным вопросам, на государственной службе никогда в жизни не работал и то, где проводил свое время, сугубо его личное дело.



"А вот публикация кем-то этих частных фото (которые были сфотографированы скрытно) спустя 7 месяцев после моих активных действий в Мажилисе Парламента неслучайна, и на это есть свои причины. В последнее время я с трибуны Мажилиса поднял самые сложные вопросы и проблемы земельных отношений и строительства в стране. В частности, я поднял вопрос касательно неосвоения и нецелевого использования 26 млрд тг, выделенных на подведение инженерных сетей под индивидуальное строительство жилых домов 8 областными акиматами. С трибуны Парламента потребовал от правительства открыть государственный земельный кадастр и опубликовать имена всех собственников земель и землепользователей. Несмотря на возражения правительства, внес данное предложение в проекты законов о возврате незаконно выведенных активов и по вопросам пастбищ".

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек

Кроме этого, депутат отмечает, что, несмотря на возражения правительства, он внес предложение о разработке законопроекта о запрете предоставления земельных участков и запрете строительства жилых домов на сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах, а также тектонических разломах в населенных пунктах.



По мнению депутата, эти предложения ломают многолетнюю коррупционную практику и схемы, выстроенные недобросовестными чиновниками акиматов по выделению земель для избранных застройщиков.



"В последнем депутатском запросе я затронул отчуждение горных массивов на предгорьях Алматы в частную собственность неких третьих лиц. Информация о моем, якобы как депутат, нахождении в казино распространители этой ложной информации преследуют главную цель – уронить мой авторитет в глазах людей и народа, очернить меня и таким образом свести к минимуму мои усилия по борьбе с коррупцией в земельных отношениях. Оказывая информационное давление на меня, они пытаются воспрепятствовать реализации этих предложении в качестве законопроектов. Это чистая провокация, препятствие моей депутатской деятельности в латентной форме. Имена, кто за всем этим стоит, известны. Можно только догадаться, кому это выгодно".

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек

Бакытжан Базарбек упоминает и игорный бизнес, отмечая, что он сторонник полного его запрета, о чем говорил на рабочих группах Мажилиса Парламента.



"Я буду первым, кто будет голосовать за запрет игорного бизнеса, первым, кто подпишет петицию, первым, кто будет бороться с лудоманией. Мой коллега, депутат Руслан Берденов, знает мою четкую позицию. Но опять повторяю, бороться с игорным бизнесом нелегко, так как этот бизнес в руках олигархов, платформы которых частично находятся за рубежом. Я увидел казино изнутри, увидел в реалии этих лудоманов, которые просаживают свои деньги на автоматах и в игровых залах".

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек

Депутат резюмирует, что указанные обвинения считает провокацией и информационной кампанией против него.



"Я не поддаюсь на эти уловки и провокации. Возможности у нас велики, воли достаточно. Все только начинается".

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек

В конце июня этого года стало известно, что в Казахстане появится законопроект для борьбы с лудоманией.



Константин Вноровский