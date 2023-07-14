Нунцием (послом) Ватикана в Казахстане, Киргизии и Таджикистане назначен Георг Панамтхундил

19:34 16.07.2023

Физически нунциатура размещается в Астане, а другие страны Центральной Азии ватиканский посол посещает только эпизодически

ДУШАНБЕ, 16 июл - Sputnik. Папа римский Франциск назначил нового апостольского нунция (дипломатического представителя Ватикана) в Таджикистане.

Как сообщила служба печати Святого Престола, на этот пост был назначен Георг Панамтхундил, также исполняющий обязанности главы нунциатуры в Казахстане и Кыргызстане.

Ранее Панамтхундил занимал различные должности в нунциатурах Коста-Рики, Гвинеи, Ирака, Австрии, Израиля, работал в апостольской делегации в Иерусалиме и Палестине, в папском представительстве на Кипре. Владеет французским, английским, испанским и немецким языками.

Дипломатическое представительство Ватикана в Таджикистане было учреждено на постоянной основе 15 июня 1996 года.

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Однако апостольский нунций не имеет официальной таджикской резиденции, так как нунциатура размещается в Астане, а другие страны Центральной Азии ватиканский посол посещает только эпизодически.