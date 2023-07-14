В Казахстане вновь горит (догорает) Абайская область

20:44 16.07.2023

Оперативный штаб создан в связи с пожарами в области Абай

Для оценки обстановки и принятия решений на место пожара прибудет министр по ЧС



Оперативный штаб создан в связи с пожарами в области Абай. Об

этом сообщил начальник дежурной части центра управления в кризисных ситуациях

Эльдор Раимбеков, передает МИА "Казинформ". "На данный момент в ситуационном центре МЧС Казахстана создан

оперативный штаб для ликвидации последствий природного пожара. На данный момент площадь пожара по информации лесоохраны составляет 350 га, из них лесонасаждения - 150 га. Для определения масштабов и термоточек применяется геопортал, согласно которому вся информация поступает в оперативный штаб.

Налажена прямая телефонная связь с командно-составным пунктом, где

непосредственно проводится ликвидация и принятие решений", - отметил он. Сообщается, что для оценки обстановки и принятия решений на

место пожара прибудет министр по ЧС. "Дополнительно привлечены вертолеты и воздушные суда

Министерства по ЧС. Вся информация, которая будет поступать с ситуационного

зала, будет обрабатываться и непосредственно направляться руководителям для

ликвидации пожара. На данный момент пожар находится на контроле", - добавил

спикер. Ранее из-за пожара у озера Шошкалы в Бескарагайском районе области Абай объявили режим ЧС.