5 лживых парадоксов Западной "цивилизации", - Акрам Зуайтер

00:10 17.07.2023 Al Binaa

Ливан



Пять парадоксов Запада



Трансвестит Шампань Монро читает книгу Радужная рыбка группе детей и их родителям в публичной библиотеке в рамках мероприятия Час истории трансвеститов в городе Мобил, штат Алабама, 8 сентября 2018 года.



Автор статьи в ливанской Al Binaa называет пять парадоксов западной цивилизации, которые указывают на двойные стандарты, царящие в странах Запада. Ссылаясь на здравый смысл, он доказывает, что тот, кто, например, искореняет коррупцию в своей стране, но при этом поддерживает ее в странах третьего мира, является лжецом и лицемером.



Телефон, который вы держите в руках, без которого вы не смогли бы вести со мной дискуссию на платформе Facebook*, был сделан на Западе, так почему бы не вернуть его "западным владельцам"? Лекарства и медицинские учреждения, куда вы бежите всякий раз, когда у вас возникают проблемы со здоровьем, тоже имеют отношение к Западу, так почему бы вам не отказаться от них? Есть даже религиозные авторитеты, воспевающие Запад на все лады. Всякий раз, когда кто-то из них заболевает, он спешит забронировать место на ближайший рейс до Европы, где есть больницы с новейшим оборудованием и опытными врачами.



Я обладаю полными правами на Западе. Люди там все идут своим путем, им все равно, кто ты, какой ты религии, какого цвета твоя кожа или во что ты веришь! Главное, что ты человек. Европейцы и американцы абсолютно гуманны. Им все равно, что ты думаешь, главное, что ты человек! Там я мог вести свою обычную жизнь и ни о чем не беспокоиться. Я мог выражать свои политические взгляды, не подвергаясь преследованиям. В арабских и мусульманских странах я могу лишиться головы, если скажу что-нибудь, что не понравится правителю.



Сколько раз мы слышали подобные слова от левантийцев и арабов, живущих в Европе и Америке? От себя могу сказать, что слышал это десятки раз от людей, с которыми познакомился через социальные сети, и в других местах.



Большинство наших соотечественников, живущих на Западе, не отрицают, что медицина, финансовые услуги, сфера обслуживания и социальные пакеты, которые западные правительства предоставляют своим гражданам, очень достойные. Тем не менее они разделились во мнениях относительно Запада и западной цивилизации.



Одни очарованы западным опытом, другие чувствуют ответственность перед своим народом и родиной, а третьи - более совестливые - не скрывают своей озабоченности двойными стандартами Запада.



В последнее время их все чаще стали беспокоить пять парадоксов:



1) Запад у себя наказывает чиновников-коррупционеров и даже заключает их под стражу, но в странах третьего мира, особенно в Африке, без колебаний поддерживает диктаторов или коррумпированных чиновников, лишь бы те защищали его интересы.

Мали - франкоязычная африканская страна - долгие годы страдала от французского колониализма. Администрация Макрона поддерживает действующий там режим, пока это не мешает французским компаниям "инвестировать" в добычу полезных ископаемых. С другой стороны, она занимает откровенно враждебную позицию по отношению к алжирскому правительству, поскольку оно не позволяет Франции воровать свои ресурсы.

Запад честен и порядочен на своей земле, а вот на чужой ведет себя как негодяй и преступник. Такова неприглядная правда.



2) Отрицание Холокоста (массовое уничтожение евреев) является самым гнусным уголовным преступлением в Германии, Франции и других странах Европы. Французский философ Роже Гароди был оштрафован и осужден за то, что выразил сомнение по поводу количества жертв Холокоста.

То же самое касается и современной Германии. Достаточно подвергнуть сомнению количество [жертв Холокоста], чтобы попасть в тюрьму. Немецкое правительство лояльно относится ко всем своим гражданам, кроме тех случаев, когда они затрагивают вопросы "добра" и "зла". Тогда "добрая мать" превращается в чужую бессердечную и безжалостную тетю.

Делайте что хотите, поклоняйтесь кому хотите, практикуйте все виды распущенности, но никогда не критикуйте евреев или Израиль, иначе вас обвинят в антисемитизме.



3) Западные правительства расценивают критику ЛГБТ как форму гендерной дискриминации и преследования. Они наказывают любого, кто выступает против ЛГБТ или различных девиаций. В последнее время у этих людей есть свои СМИ и даже депутатская квота в парламентах. Более того, критика ЛГБТ-сообщества является уголовным преступлением на Западе!

С другой стороны, западные правительства запрещают женщинам-мусульманкам носить хиджабы в государственных учреждениях, школах и университетах. Дошло даже до того, что они хотят запретить своим гражданам-мусульманам ритуальный убой животных без предварительного оглушения. Запад беспокоится о чувствах животных, гонимых на убой, но при этом ему абсолютно безразличны десятки молодых палестинцев, ежедневно гибнущих от рук Израиля!

Одним из странных парадоксов, привлекших наше внимание, является то, что французское законодательство позволяет женщинам обнажать свои тела под предлогом соблюдения личных свобод, но при этом запрещает француженкам-мусульманкам носить хиджаб под тем же предлогом!

Тот, кто внимательно следит за состоянием западной цивилизации и размышляет о двойных стандартах Запада по некоторым вопросам, может сойти с ума! Лицемерие Запада очевидно. Он хочет, чтобы все приняли его историческое прошлое и политические взгляды; признали ЛГБТ-сообщество; поняли предвзятое отношение к Израилю; уважали его культуру, свободную от всяких ограничений; считались с его испорченными "моральными" принципами и вседозволенностью.

С другой стороны, он не дает следовать своим убеждениям и принимать решения, идущие вразрез с западными. Если это не лицемерие, то как же это тогда называется? Одни люди называют это "реализмом", а другие - "прагматизмом"! Именно они являются причиной нашей отсталости, ослабления нашей цивилизационной и политической роли, потому что оправдывают Запад за все его непростительные промахи и ошибки! Они закрывают глаза на несправедливость и бесконечно восхищаются Западом! Они готовы быть его послушными псами!



4) Убийство 17-летнего подростка алжирского происхождения французской полицией вызвало массовые протесты по всей стране. Мы подробнее рассмотрим этот инцидент в отдельной статье, а сейчас просто еще раз обратим ваше внимание на двойные стандарты Запада, проплаченные французские СМИ и так называемое "правосудие".



5) Иракский христианин, проживающий в Стокгольме, сжег копию Священного Корана с разрешения шведского правительства. Но когда в арабском и исламском мире прошли протесты против этого вопиющего акта, правительство Швеции выразило свое недовольство, заявив, что сожжение Корана является свободой слова, и что человек по имени Салван Сабах Момика получил официальное разрешение от властей Стокгольма!

Как это ни парадоксально, критика в адрес ЛГБТ в любой европейской стране, включая Швецию, считается преступлением, как и в случае с Холокостом. При этом они безнаказанно оскорбляют чувства двух миллиардов мусульман и оскверняют их святыни, поскольку это не является уголовно наказуемым.



Вот и все пять парадоксов. И тут каждый сам для себя принимает решение, чему он хочет следовать, а чему - нет. Другими словами, верит ли он утверждениям Запада о правах человека, свободе слова, равенстве мужчин и женщин, защите прав детей и закрывает глаза на двойные стандарты и лицемерие, или не верит всему, что говорит Запад.



Здравый смысл говорит, что тот, кто запрещает критиковать Холокост и ЛГБТ-сообщество; принижает ваши мечты и насаждает свои убеждения; искореняет коррупцию в своей стране, но при этом поддерживает ее в странах третьего мира, является первоклассным лжецом и лицемером.



Автор: Акрам Зуайтер ( د. علي أكرم زعيتر )

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689541800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрены в Правительстве

- Экономика в режиме умирания – эксперты

- Меры по водообеспечению аграриев южных областей рассмотрены в Правительстве

- Что дает Казахстану закон по возврату незаконно приобретенных активов – мнение политолога

- Кадровые перестановки

- В Алма-Ате состоялось открытие памятника благоверному князю Александру Невскому

- Глава Фонда "Самрук-Қазына" выступил на брифинге, посвященном первым 100 дням на посту

- Хищения в сфере образования: госаудиторы укрывали нарушения

- В ЗКО на ранней стадии пресечена деятельность финпирамиды

