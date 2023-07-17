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Крымский мост снова взорван, движение транспорта остановлено
06:16 17.07.2023

Максим Карпенко. 17.07.2023

фото и видео тут:
https://www.politnavigator.net/krymskijj-most-snova-vzorvan-dvizhenie-avtomobilejj-po-nemu-ostanovleno.html

Неофициально СМИ сообщают о двух ударах после 3 часов ночи и трех погибших. В Сети появились видео пострадавших авто с ранеными людьми. Выдвигаются версии, как о ракетном ударе, так и об атаке морскими дронами. Официально глава Крыма Сергей Аксенов пишет о "чрезвычайном происшествии в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края", не уточняя, что случилось.

"Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", – в Минтрансе РФ не подтвердили информацию о повреждении опор.

Курортникам на авто предложено возвращаться из Крыма по сухопутному коридору (пока что очередей там нет). Традиционно граждан призывают не паниковать, заверяя, что на полуострове достаточно запасов бензина и продуктов.

"Будем надеяться, что надежды российских оккупантов на сухопутный "коридор" не останутся без внимания и ВСУ", – уже угрожает главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров.

Сегодня окончился срок действия "зерновой сделки". Также ровно 9 лет назад был сбит малазийский "Боинг" над Донбассом, куда его, несмотря на боевые действия, завели украинские диспетчеры.

"Украинские силы явно настроены нарушить коммуникации между материком и полуостровом и нанести, тем самым, максимально возможный вред России.

Вспомним интервью Залужного, выступившего в роли отморозка, заявившего о том, что будет "бить по территории врага (России) всем доступным арсеналом" вне зависимости от мнения союзников.

Ну вот, собственно и результат.

Если мы хотим приблизить победу, то нашим силам действительно пора бить по украинским центрам принятия решений и бить так, чтобы принимать решения там было некому", – констатирует депутат Ростислав Антонов из Новосибирска, регулярно бывающий в СВО и помогающий российским бойцам.

"Впрочем, в одном отношении удар по Крымскому мосту полезен. Много недель после этого удара никто не сможет говорить о "перемирии", – считает политолог Андрей Перла.

"А в Киеве все мосты целые", – напоминает политолог Владимир Корнилов.

Источник - politnavigator.net
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