Крымский мост снова взорван, движение транспорта остановлено

06:16 17.07.2023

Максим Карпенко. 17.07.2023



фото и видео тут:

https://www.politnavigator.net/krymskijj-most-snova-vzorvan-dvizhenie-avtomobilejj-po-nemu-ostanovleno.html



Неофициально СМИ сообщают о двух ударах после 3 часов ночи и трех погибших. В Сети появились видео пострадавших авто с ранеными людьми. Выдвигаются версии, как о ракетном ударе, так и об атаке морскими дронами. Официально глава Крыма Сергей Аксенов пишет о "чрезвычайном происшествии в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края", не уточняя, что случилось.



"Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", – в Минтрансе РФ не подтвердили информацию о повреждении опор.



Курортникам на авто предложено возвращаться из Крыма по сухопутному коридору (пока что очередей там нет). Традиционно граждан призывают не паниковать, заверяя, что на полуострове достаточно запасов бензина и продуктов.



"Будем надеяться, что надежды российских оккупантов на сухопутный "коридор" не останутся без внимания и ВСУ", – уже угрожает главарь запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров.



Сегодня окончился срок действия "зерновой сделки". Также ровно 9 лет назад был сбит малазийский "Боинг" над Донбассом, куда его, несмотря на боевые действия, завели украинские диспетчеры.



"Украинские силы явно настроены нарушить коммуникации между материком и полуостровом и нанести, тем самым, максимально возможный вред России.



Вспомним интервью Залужного, выступившего в роли отморозка, заявившего о том, что будет "бить по территории врага (России) всем доступным арсеналом" вне зависимости от мнения союзников.



Ну вот, собственно и результат.



Если мы хотим приблизить победу, то нашим силам действительно пора бить по украинским центрам принятия решений и бить так, чтобы принимать решения там было некому", – констатирует депутат Ростислав Антонов из Новосибирска, регулярно бывающий в СВО и помогающий российским бойцам.



"Впрочем, в одном отношении удар по Крымскому мосту полезен. Много недель после этого удара никто не сможет говорить о "перемирии", – считает политолог Андрей Перла.



"А в Киеве все мосты целые", – напоминает политолог Владимир Корнилов.