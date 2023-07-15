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ЕвроПарламент выдал резолюцию с жесткой критикой Кыргызстана. За давление на СМИ
08:13 17.07.2023

13 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Кыргызстану грозит изоляция. Чолпон Джакупова о резолюции Европарламента

Вчера Европейский парламент принял резолюцию по Кыргызстану о давлении на СМИ и свободу слова. Глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова прокомментировала журналистам этот документ, назвав "последним предупреждением".

Она отметила, что ранее "все европейские международные институты неоднократно делали предупреждения по поводу сужения демократического пространства в Кыргызстане". По мнению юриста, далее последуют экономические меры.

"Особенно они делали упор на две законодательные инициативы - по СМИ и НКО. Все предупредительные шаги были. Но поскольку эти законопроекты не сняты с повестки дня, то 12 июля Европейский парламент принял резолюцию. Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность в области трех прав - право на свободу выражения мнений, право на свободу ассоциаций, собраний и НКО, а также право на свободу митингов, обратили внимание на неправомерные задержания блогеров, активистов и так далее. Там также говорится, что европейские институты должны сделать выводы по поводу сужения демократического пространства и начинать пересматривать свои программы по развитию, которые реализуются в Кыргызстане. То есть они предупреждают, что последуют экономические меры, будут свернуты многие программы, которые финансируются европейскими институтами", - заметила она.

Наши власти могут проигнорировать это, но тут содержатся предупреждения, могут быть и санкции приняты, и свернуты программы. Власти должны сделать выводы и отозвать свои законодательные инициативы. Мы окажемся в изоляции. Насколько мы заинтересованы оказаться в изоляции от всего мира?

Чолпон Джакупова
Напомним, Европарламент просит институты ЕС, в частности представительство Евросоюза в Кыргызстане, продолжать выражать серьезную обеспокоенность ухудшением положения с правами человека в стране во всех своих обменах с властями Кыргызстана.

Европарламент поручил направить эту резолюцию в совет, комиссию, вице-президенту/HR, специальному представителю ЕС по Центральной Азии, государствам-членам, Совету ООН по правам человека и властям КР.

Источник - 24.kg
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