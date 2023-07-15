Певец Лепс продолжит премировать РосСолдат за подбитые вражеские танки

09:23 17.07.2023

Лепс продолжит платить военным за подбитые танки

Лепс заявил, что продолжит платить премиальные военным за подбитые танки Leopard

Самер Мустафа



Певец Григорий Лепс заявил, что продолжит держать свое слово, данное в рамках Петербургского международного экономического форума, и будет выплачивать премиальные российским военным за подбитые танки Leopard. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия".



По его словам, он уже сдержал свое слово, и даже перевыполняет его, также попросил в этом не сомневаться.



"Если я говорю, значит, так и будет", - заявил Лепс.



В публикации отмечается, что певец не назвал конкретную сумму, но подчеркнул, что планирует выделять еще. На вопрос о том, кто еще поддержал его в этом намерении, Лепс добавил, что "это уже дело любого гражданина, как он это понимает, как он себе это преподносит".



До этого Лепс заявил, что исполнил свое обещание и передал бойцу по кличке "Веном" один миллион рублей за уничтожение танка Leopard Вооруженных сил Украины.



В июне 2023 года в рамках ПМЭФ Лепс и его коллега Николай Басков заявили, что заплатят каждому по одному миллиону рублей, кто сможет вывести из строя танк ВСУ.



24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.



Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.



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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.