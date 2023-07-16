Сумма за предательство Эрдогана известна, - С.Латышев

10:44 17.07.2023 СУММА ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЭРДОГАНА ИЗВЕСТНА: ОТВЕТ РОССИИ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

В Турции происходит смена политики без замены первого лица. Вытащить страну из пучины экономического кризиса без финансовой помощи Запада, который его отчасти и создал, проблематично. Выгоды Анкары от партнерства с Россией велики, но Турцию не спасут. Независимо от того, продлим мы 17 июля исключительно выгодную Турции зерновую сделку или нет, вынужденному пойти на поклон к Западу Эрдогану придется сворачивать взаимодействие с Россией и дружбу с Путиным. Москве пора перестать церемониться.



Ветеран американской журналистики профессиональный разоблачитель Сеймур Херш, имеющий обширные связи в Вашингтоне, назвал сумму, за которую президент США Джо Байден добился смены курса от Эрдогана. Лауреат Пулитцеровской премии на платформе Substack написал:



Джо Байден получил то, что ему было нужно перед саммитом НАТО на этой неделе, каким-то образом вывернув наизнанку президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, ...который объявил, что поддержит членство Швеции в НАТО.



"Каким-то образом" – это вот каким: "Байден пообещал, что МВФ предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере 11-13 миллиардов долларов". По словам Херша, Эрдоган сдулся по причине дорогостоящего восстановления инфраструктуры и жилищного фонда страны после разрушительного землетрясения в феврале и из-за "острого финансового кризиса", который испытывает Турция.



"Байден должен был одержать победу, в то время как Турция испытывает острый финансовый кризис", – приводит Херш слова источника. Этот кредит, считает разоблачитель, мог стать решающим фактором в изменении политики Эрдогана, который стремится удержать свой рейтинг после недавнего переизбрания.



Семь подтверждений капитуляции

1. Херш, собственно, лишь подтвердил то, на что опытные аналитики уже обратили внимание и, сопоставив, сделали напрашивавшиеся выводы из всех известных фактов. Вот они: Турция досрочно и демонстративно – перед саммитом НАТО в Вильнюсе – отпустила на Украину пленных нацистских главарей из "Азова"*, хотя по условиям сделки с Россией, что подтвердил Кремль, они должны были находиться там до конца войны. Общественность России с негодованием восприняла этот шаг как предательство, обман и национальное унижение. Плевок Эрдогана в лицо России был приурочен ко Дню семьи, любви и верности.



2. Турция разблокировала, несмотря на сжигания Коранов, прием Швеции в НАТО, прекрасно понимая, против какой страны он направлен. Взамен Швеция пообещала "приложить усилия", чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС. Также Швеция активизирует процесс приема Турции в ЕС и переговоры о безвизовом режиме. Стокгольм согласился содействовать отмене санкций и устранению преград для Анкары в сфере ВПК и инвестиций, не поддерживать курдские группировки, которые Анкара считает террористическими.



3. Эрдоган стал решительно настаивать на приеме Турции в ЕС, где ее - особенно во главе с ним самим - не очень-то желают видеть и уже несколько десятилетий всячески блокируют вступление Анкары. И США обещают Турции поддержку в этом вопросе.



4. После выборов в Турции сформировано правительство, ключевые посты в котором получили ставленники Запада. Так, министром финансов стал Мехмет Шимшек, который долгие годы работал в Британии и США и тесно связан западными финансовыми структурами. Любопытно, что по национальности он курд, и этим многое сказано.



Главой Центробанка назначена Хафизе Эркан (первая женщина в Турции на этом посту), учившаяся за океаном и работавшая в американском инвестиционном банке Goldman Sachs – одном из столпов ФРС. Ее первым решением был подъем процентной ставки, против чего "популист" Эрдоган выступал все свои президентские сроки. За одно подобное предложение он директоров ЦБ увольнял сразу. Но теперь этого не делает. Короче, речь идет о совсем другом правительстве, чем то, с которым мы привыкли иметь дело.



5. По итогам общения с Владимиром Зеленским в связи с саммитом в Вильнюсе Эрдоган заявил, что Украина достойна и заслуживает членства в НАТО и что он поддерживает завершение конфликта путем переговоров, но "на базе полной солидарности с Украиной".



На Украине началось строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.



6. Президент Турции на встрече с Байденом в Вильнюсе объявил о начале нового этапа отношений с США.



Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому. Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап,



– цитирует ТАСС Эрдогана.



7. Байден готов передать Турции истребители F-16, обсуждается снятие ограничений на военное сотрудничество Анкары с Вашингтоном. Президент США заявил, что намерен работать с Турцией над укреплением обороны и сдерживания в Евроатлантическом регионе, то есть против России.



Что это означает?

Патриотические силы Турции быстро разобрались, что к чему. Газета Aydinlik, в частности, написала, что Эрдоган "поддался на уговоры Запада" и пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО. А зампредседателя политической партии "Родина" Утку Рейхан назвал согласие Анкары на прием Швеции в альянс "позорным решением", отметив, что Эрдоган и Ко "поддались на шантаж Запада".



В отечественной блогосфере хотел бы выделить два комментария, попавших в яблочко. Телеграм-канал Сардарян:



Коротко: 1. Если Эрдоган не устраивает Запад, то почему после объявления результатов выборов на улицах нет миллионов протестующих, ЕС не выпускает заявления, осуждающего нарушения на выборах? 2. Если при разнице в 2% Запад решил не поддерживать кемалиста Кылычдароглу, сразу же поздравив Эрдогана, то какую цену он должен за это заплатить? За принятием результатов выборов в Турции стоят серьезные договоренности между Западом и Турцией. Мы увидим смену политики в стране без смены ее руководителя.



Максим Жаров:



Досрочное возвращение нацистов из "Азова"* в Киев показывает, насколько теперь незначим для англо-американских модераторов украинского конфликта весь "турецкий" переговорный трек, Эрдоган и вместе с ним Абрамович. По сути, этим решением Кремлю указали (да еще и в момент очередной активизации "посреднической деятельности" Абрамовича в Москве!) на то, что отныне цена всех неформальных договоренностей по этому треку нулевая со 100% вероятностью.



Мы "болели" за одну команду…

Да, похоже, что победы Эрдогана на выборах желала не только Москва, но и… Вашингтон, где прекрасно знали, что сколоченная западниками к выборам из разнородных элементов антиэрдогановская коалиция нежизнеспособна и быстро развалится в случае победы. Ее реальная цель, вероятно, заключалась в другом – напугать Эрдогана и заставить его пойти на поклон к Западу, с чем турецкие оппозиционеры вполне, как видим, справились, после чего испарились.



На самом деле они просто дожидаются своего часа, ведь вечных "султанов" не бывает. Есть у американцев на "скамейке запасных" и архивраг Эрдогана – Фетхуллах Гюлен.



То, что закулисная сделка Эрдогана с Вашингтоном перед выборами или в ходе них – между первым и вторым турами – была заключена, видно по тому, что западники не дали своим подручным в Турции команду майданить после сомнительной победы "султана" с перевесом всего в несколько процентов голосов. А дальше случилось то, о чем написано выше. Мало того, это только начало.



А что Путин спас Эрдогана от смерти при военном путче в Турции в 2016 году, предупредив о рейде заговорщиков с целью его убийства на отдыхе, – ладно, проехали. Благодарность в политике для большинства политиков ничего не значит. Главное – интересы страны, ну или ее правящего режима...



Делаем выводы

Короче, все указывает на то, что Эрдоган откупился от Запада отказом от суверенной политики и что независимо от того, продлим мы 17 июля зерновую сделку или нет, он будет сворачивать взаимодействие с Россией и начнет усложнять нам жизнь. Иначе 13-миллиардного кредита от МВФ не получит. Без него турецкая экономика продолжит падение, а беднеющий на глазах по причине чудовищной инфляции народ, половина которого терпеть не может засидевшегося у власти Эрдогана, поднимется против его режима.



Выбора для Эрдогана между своей личной властью, удержанием Турции над краем пропасти и Россией нет. Тут все очевидно. Особенно если англосаксы пообещали поддержать великодержавную "туранскую" политику Анкары в Закавказье и Средней Азии, направленную против России и близкую сердцу турецких националистов и исламистов, к которым апеллирует Эрдоган.



Что с того?

Поэтому всякие поблажки со стороны Москвы Турции, инспирированные лоббистами зерновой сделки, которые хотят нажиться и услужить Западу, приведут к успеху нового курса Эрдогана и обратятся против России. Нам все равно придется развивать страну, а не жить благодаря параллельному импорту, покупая у турок, хамящих нашим туристам, ширпотреб, невкусные овощи и фрукты.



Единственный способ отрезвить Эрдогана и Ко, много чего имеющих и от России, – проявить максимальную твердость. Только в этом случае в Анкаре задумаются о последствиях и могут притормозить, замедлить разрыв с Москвой, чтобы самим не было слишком больно.



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* Отряд специального назначения "Азов" - запрещенная на территории России террористическая организация.



СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

16 ИЮЛЯ 2023 Источник - tsargrad.tv

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